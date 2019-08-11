في مباراة سهلة.. الأهلي يضرب اطلع بره برباعية

تحرير:أحمد سعيد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م

الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب. المباراة في المجمل كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي الأهلي، نظرا للفوارق الفردية والفنية والبدنية بين لاعبي القلعة الحمراء وبطل جنوب السودان، المباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة من جانب الأهلي، لكن خبرات الأحمر كانت فارقة في المباراة.

وبعد 17 دقيقة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي تمكن علي معلول من تسجيلها بسهولة على يسار حارس اطلع به، وفي الدقيقة 32 نجح وليد أزارو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تلقى عرضية أرضية من حسين الشحات نجح الأول في تسجيلها بسهولة في شباك الخصم، محاولات الأهلي استمرت لكن دون مضاعفة النتيجة لينتهي

وبعد 17 دقيقة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي تمكن علي معلول من تسجيلها بسهولة على يسار حارس اطلع به، وفي الدقيقة 32 نجح وليد أزارو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تلقى عرضية أرضية من حسين الشحات نجح الأول في تسجيلها بسهولة في شباك الخصم، محاولات الأهلي استمرت لكن دون مضاعفة النتيجة لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.



في الشوط الثاني نجح وليد أزارو في تسجيل الهدف الثالث من رأسية غالطت حارس فريق اطلع بره في الدقيقة 48، بعدها أجرى مارتن لاسارتي تبديلاته الثلاثة واحدا تلو الآخر، بدخول جونيور أجاي وجيرالدو دا كوستا وأحمد الشيخ بدلا من الثلاثي صالح جمعة وحسين الشحات ورمضان صبحي.



وتمكن أحمد الشيخ من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بنتيجة 4-0.