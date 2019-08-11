رياضة

في مباراة سهلة.. الأهلي يضرب اطلع بره برباعية

تحرير:أحمد سعيد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٦ م
الأهلي
الأهلي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب. المباراة في المجمل كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي الأهلي، نظرا للفوارق الفردية والفنية والبدنية بين لاعبي القلعة الحمراء وبطل جنوب السودان، المباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة من جانب الأهلي، لكن خبرات الأحمر كانت فارقة في المباراة.
وبعد 17 دقيقة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي تمكن علي معلول من تسجيلها بسهولة على يسار حارس اطلع به، وفي الدقيقة 32 نجح وليد أزارو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تلقى عرضية أرضية من حسين الشحات نجح الأول في تسجيلها بسهولة في شباك الخصم، محاولات الأهلي استمرت لكن دون مضاعفة النتيجة لينتهي
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فرانك لامبارد (6)

لامبارد يكشف أسباب الهزيمة القاسية من مانشستر

علق فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، على خسارة اليوم برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، فى أولى مبارياته مع البلوز فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "هناك 4 أخطاء تسببت في الأهداف، لكننا سيطرنا على معظم مجريات اللقاء في الشوط الأول، وضربنا العارضة بتسديدتين، لدينا قرارات خاطئة على مستوى الدفاع". وأكمل لاعب تشيلسى السابق: "مانشستر يونايتد يعتمد على الهجمات المرتدة، يمتلكون السرعة وإذا أعطيتهم الفرصة سيهاجمونك".
هاري ماجواير (2)

ماجواير يتحدث عن الفوز على تشيلسي ورغبته في المباراة

أعرب الإنجليزي هاري ماجواير، عن سعادته البالغة بعد أن حقق فريقه الفوز في مواجهة تشيلسي، مشيدًا بأداء زملائه في الفريق وأنهم كانوا سببا رئيسيًا في الفوز على البلوز والخروج بشباك نظيفة في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. وتحدث المدافع البالغ 26 عاما لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا عقب نهاية المباراة: "إنها بداية رائعة بالنسبة لي وللفريق، استفدنا من التوفيق بعض الشيء في الشوط الأول لكننا في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير، وأعتقد أننا نستحق الثلاث نقاط".
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية

اكتسح فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي برباعية نظيفة، فى قمة الجولة الحالية من مواجهات بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الأول من عمر البريميرليج، وسجل لصالح الشياطين الحمر كل من ماركوس راشفورد هدفين وهدف لكل من مارسيال ودانيال جيمس. وبهذا الفوز يحصد اليونايتد بقيادة المدير الفنى أوله جونار سولشاير أول ثلاث نقاط مستحقة فى أولى مبارياته فى البريميرليج، بينما يظل تشيلسى بقيادة الإنجليزى فرانك لامبارد لاعب البلوز السابق بدون نقاط.
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حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي واطلع بره

شهدت مدرجات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الذي سيستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره اطلع بره، بطل جنوب السودان، في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، حضورا جماهيريا ضعيفًا في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب. وكان الأمن قد سمح لمسؤولي الأهلي بحضور عشرة آلاف مشجع، في الوقت الذي لم يحضر فيه إلى الملعب، حتى الآن، ما يقرب من نصف الرقم، كما حرص عدد من جماهير فريق اطلع بره السوداني على مؤازرة ودعم اللاعبين من مدرجات الملعب.
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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي (الـ64) من بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا التي يريد المارد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرًا فنيًا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.
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الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي بمواجهة «اطلع بره»

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري في مصر أيضا بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
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منافس الأهلي.. كانو الغيني يضرب ميكيلي الإثيوبي

فاز فريق كانو سبور بطل غينيا، على نظيره ميكيلي 70 الإثيوبي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بغينيا، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة الأهلي واطلع بره بطل جنوب السودان، والتي تقام غدا الأحد، في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان بطل غينيا متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد إلا أن بطل إثيوبيا نجح في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، لتنتهي المباراة بفوز صعب لبطل غينيا قبل مباراة العودة التي تقام في إثيوبيا.
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