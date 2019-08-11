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الحرس الثوري: إيران أكثر بلاد العالم أمنا

١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ م
الحرس الثوري - صورة أرشيفية
الحرس الثوري - صورة أرشيفية
قال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إنه لا يوجد بلد في العالم ينعم بالأمن أكثر من إيران، وذلك خلال كلمة ألقاها بمحافظة مازندران شمال إيران، بحسب "سبوتنيك". وأضاف شريف: "أن مقومات الأمن والاستقرار في إيران مشهودة، والأمن هو حاجة البلد" لافتا إلى أن بلاده تنعم بالأمن والاستقرار في مواجهة أزمات بفضل القيادة الشجاعة، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إلى أن طهران ستطاعت تحويل الحرب التي شنتها العراق في عهد رئيسها الأسبق صدام حسين "1980 - 1988" إلى "فرصة" لافتا أن القدرة الدفاعية الايرانية استطاعت اسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية "مما اذهل العالم حتى حلفاء أمريكا" حسب تعبيره.ولفت إلى أنه منذ 110 أعوام تمتلك
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إيران تحذر أمريكا من دخول إسرائيل مياه الخليج

قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، اليوم الأحد، إن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية. وحذر رضا تنغسيري في مقابلة مع قناة "الميادين، من أي تدخل غير قانوني في مياه الخليج. ووجه أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رسالة لدول المنطقة والعالم قال فيها: "إن طهران ستواصل تأمين مضيق هرمز إلى أن تكون قادرة على تصدير النفط".
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انتخابات مبكرة محتملة.. 9 أسئلة تكشف مصير إيطاليا

في أعوام 1994، و1996، و2008، تسببت الأزمات السياسية التي عصفت بإيطاليا في الدعوة لعقد انتخابات مبكرة، والآن يبدو أن هناك أزمة أخرى على وشك الاندلاع، حيث وصل التنافس شبه المستمر بين الحليفين السابقين، ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، نائبي رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إلى ذروته. وذلك بعد أن اتخذ سالفيني خطوات نحو إسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في الوقت الذي يسعى فيه كونتي للحصول على تصويت في البرلمان قبل الاستقالة، وهذا له آثار كبيرة فى ميزانية إيطاليا، الأمر الذي يعد مصدر قلق للاتحاد الأوروبي بالكامل.
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جونسون يهنئ المسلمين بعيد الأضحى: «شكرا لإسهاماتكم»

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رئيس كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تابع يوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد، بحسب وكالة "رويترز". وقالت كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى، يوم السبت، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى.
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من النفط إلى المعادن.. واشنطن تعدل خطة معاقبة طهران

لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تواصل فرض عقوباتها على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال العام الماضي، في محاولة للضغط عليها للعدول عن الانتهاكات التي ترتكبها في قضايا عديدة، وفي مقدمتها دعم الأنشطة الإرهابية. إلا أن إيران تصر منذ الانسحاب الأمريكي، على رفض التفاوض على اتفاق جديد، رغم تأثير تلك العقوبات بشكل واضح على الحياة اليومية في إيران، إلا أن الأخيرة لا تعترف بذلك. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران إثر انسحابه من الاتفاق النووي بغرض إعادة الإيرانيين إلى طاولة التفاوض من جديد.
دومينيك-راب

بريطانيا تحسم عرض تبادل الناقلات مع إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات المحتجزة مع إيران، في أحدث تصريح بشأن التوتر المتزايد بين الدولتين مؤخرا، لافتًا إلى أن واشنطن تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي. ويأتي تصريح الوزير البريطاني، بعدما تحدثت مصادر لشبكة «سكاي نيوز» عن نية لندن إرسال مزيد من القوات إلى الخليج، حيث ستتمركز في البحرين، ضمن الجهود البريطانية لتأمين الملاحة البحرية التي تهددها اعتداءات إيران خلال الفترة الماضية.
المدمرة-البريطانية دنكان (2)

هل تؤدي زيادة الوجود البريطاني بهرمز لحرب مع إيران؟

اختارت بريطانيا السير في طريق المواجهة مع إيران بقرارها الصادر بشأن تأمين ومرافقة كل السفن التي ترفع أعلامها في أثناء المرور بمضيق هرمز والخليج العربي، وذلك على خلفية التهديدات الإيرانية لناقلاتها التجارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية. القرار الذي اتخذته بريطانيا قد أثار حالة من القلق في الأوساط السياسية بالداخل والخارج، لا سيما أن ذلك قد يضعها في مواجهة محتملة مع الوحدات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، وذلك إذا ما تحرشت تلك الزوارق بالناقلات التجارية في الممر الملاحي.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

القصة الكاملة لاحتجاز إيران للناقلة البريطانية

قدمت إيران فصلًا جديدًا من التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، بعد أن احتجزت ناقلة بريطانية كانت تمر في المياه الدولية، وهو ما أعاد أي احتمال للمفاوضات إلى نقطة الصفر مجددًا بين طهران ولندن، بعد توقيف الأخيرة لناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق. وبعث هذا التصرف برسالة واضحة إلى دول العالم بأن التوترات في مضيق هرمز أبعد ما تكون عن أن تُحل بالشكل السياسي الاعتيادي، والذي لا تزال تراهن عليه العديد من الأطراف في الأزمة، وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي.
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