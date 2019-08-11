التحالف العربي: شقيق «الحوثي» تعرض لخيانة داخلية

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

إبراهيم الحوثي

كشف التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن، مساء الأحد، عن أن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع الأجنحة وخلاف بين القيادات. وأضاف التحالف في بيان نشرت تفاصيله قناة "الإخبارية" السعودية، أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل الحوثيين بحي حدة في صنعاء. وأشار إلى أن القيادات الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل. وأعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية.

ولم يشر بيان للجماعة إلى تفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت، أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال"، على حد وصف البيان. ونقلت تقارير إعلامية، عن مصادر قبلية، أن شقيق زعيم الحوثيين، "قد يكون قتل منذ يومين في كمين مسلح استهدف موكبه على مدخل صنعاء الشمالي، في