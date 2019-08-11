سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

التحالف العربي: شقيق «الحوثي» تعرض لخيانة داخلية

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
إبراهيم الحوثي
إبراهيم الحوثي
كشف التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن، مساء الأحد، عن أن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع الأجنحة وخلاف بين القيادات. وأضاف التحالف في بيان نشرت تفاصيله قناة "الإخبارية" السعودية، أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل الحوثيين بحي حدة في صنعاء. وأشار إلى أن القيادات الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل. وأعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية.
ولم يشر بيان للجماعة إلى تفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت، أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال"، على حد وصف البيان. ونقلت تقارير إعلامية، عن مصادر قبلية، أن شقيق زعيم الحوثيين، "قد يكون قتل منذ يومين في كمين مسلح استهدف موكبه على مدخل صنعاء الشمالي، في
اقرأ المزيد
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان: أدينا واجبنا تجاه الحجاج ولم نستثن أحدا

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء. جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر منى، الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج. وأضاف الملك سلمان أنه "يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول".
قصف-حوثي-في-اليمن

الأمم المتحدة: مقتل 40 شخصا وإصابة 260 في معارك بعدن

لقى 40 شخصا مصرعهم وأصيب 260 آخرون، في المعارك التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن منذ الخميس الماضي بين القوات الموالية للحكومة والانفصاليين الجنوبيين، وفق حصيلة أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، بحسب "فرانس 24". ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات يسيطر على عدن، اليوم الأحد، بدعوة الرياض للتفاوض وأكد "التزامه التام بوقف إطلاق النار". وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان أنه "قتل وجرح عدد من المدنيين منذ 8 أغسطس الماضي حين اندلع القتال في مدينة عدن، وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا و260 جرحوا".
المصلون-يفتحون-باب الرحمة-في-المسجد الأقصى-المغلق (3)

تشابك بالأيدي.. 1340 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

عاودت مجموعات من المستوطنين، مساء الأحد، اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة؛ ليصل عدد المقتحمين منذ صباح اليوم نحو 1340 مستوطنا، فيما صدحت تكبيرات المصلين الذين تصدوا لهم بالأيدي. وكان عشرات المصلين قد أصيبوا صباح أول أيام العيد، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذى أطلقته قوات الاحتلال بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات الأقصى. يشار إلى أن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك فى رحاب المسجد الأقصى، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسبا لاقتحامه.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: «المدنية» هي الحل.. ولا مكان لخطابات الفتن

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، خلال «كلمة ألقاها لتهنئة الشعب السوداني بعيد الأضحى»، إن السودان بحاجة ماسة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتغلب على كل الأسباب التي أدت إلى إقعاد هذه الأمة. وأكد أن "التحديات الماثلة أمامنا، والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافقنا عليه في الرابع من أغسطس الجاري «الإعلان الدستوري»، ويُنتظر أن يوقع نهائيا يوم السبت المقبل"، مضيفًا «لا مكان اليوم بيننا لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية» .
اقرأ المزيد من الأخبار
إبراهيم-الحوثى

الجماعة تأكل نفسها.. هل قتلت الصراعات الداخلية ذراع الحوثي؟

خلَّف مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي حالة من التخبط وتضارب الأنباء حول المتسبب في مقتله، واكتنف الغموض مصرع إبراهيم الحوثي الذي يعد أحد أذرع شقيقه. وفي الوقت الذي تتستر الميليشيات الحوثية على مصرع قياداتها خوفا على معنويات مقاتليها، إلا أنهم اعترفوا أمس، بمقتل القيادي شقيق الحوثي، وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين الانقلابية، بيانا نعت فيه القيادي إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، على حد وصفها.
قوات الحماية الرئاسية

سكاي نيوز: تصاعد حدة المواجهات في عدن

أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها بتصاعد حدة المواجهات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني في مناطق متفرقة بمدينة عدن. وأكدت مصادر أمنية وطبية سقوط قتلى وجرحى في المواجهات الدائرة في محيط معسكر اللواء الرابع، حماية رئاسية، بمنطقة اللحوم بمديرية دار سعد، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة من جراء استخدام السلاح الثقيل، فيما اتسعت رقعة الاشتباكات في مديرية خور مكسر. وأفادت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي وضعت عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي، شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في ظروف غامضة.
عبد-الملك-الحوثي

الحوثيون يعلنون مقتل شقيق «زعيم الجماعة»

أعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية، حسبما أشارت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن. ونعى الحوثيون، في بيان، الجمعة، إبراهيم الحوثي، الذي قتل بعملية اغتيال، بحسب وصفوفها.? ولم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، فيما أكدت الجماعة، أنها "لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال"، على حد وصف البيان.
مطار ابها

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها.. و«التحالف» يرد

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الخميس، أن سلاح الجو المسير التابع لها استهدف مناطق حساسة في مطار أبها الدولي بطائرات من طراز "قاصف K2"، بحسب "روسيا اليوم. وقالت الجماعة، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن العملية الأولى استهدفت برج المراقبة في المطار، فيما استهدفت العملية الأخرى مواقع حساسة داخل المطار، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org