جريمة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
لقى شخص مصرعة وأصيب 11 آخرون، أثر حادث تصادم سيارتين، ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 59 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجارٍ إزالة آثار الحادث، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.
أسفر الحادث عن مصرع "بيومى حسن بيومى" 35 سنة القاهرة، وإصابة كل من "محمد محمد أحمد " 34 سنة العامرية ، و"حنين جمعة رشاد" 5 سنوات الفيوم، و"زينب ثابت محمد" 16 سنة العامرية، و"إبراهيم رمضان عبد الحليم" 22 سنة، و" رغدة ثابت عبد الحفيظ" 4 سنوات العامرية، و"هناء ثابت عبد الحفيظ" 3 سنوات، و"أحمد على عبد الحليم"
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حريق كنيسة الأنبا بولا

إصابة 10 من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، وبيلا المركزي، 10 مصابين بحروق متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة التابعة لقرية الهمة، بمركز بيلا. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة بدائرة مركز بيلا، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للمنازل المجاورة.
العفو-عن-سجناء (4)

1634 سجينا يودعون أسوار «طرة» في أول أيام العيد

نفذت مصلحة السجون، اليوم الأحد، القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الشرطي عن 1634 سجينًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وودع السجناء المطلق سراحهم أسوار السجن، ينتظرهم ذووهم وأقاربهم على أبواب مصلحة السجون بمنطقة طرة، وسط مشاعر من البهجة والسعادة، نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق، قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو الشرطي عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

3 طلاب يحرقون مدرسة بقنا لرسوبهم في الامتحانات

أشعل 3 طلاب في الصف الأول الثانوى النار في مدرستهم بمركز شرطة نقادة في محافظة قنا، بسبب رسوبهم في الامتحانات. تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بلاغا يفيد بنشوب حريق في غرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، ما نتج عنه احتراق بعض محتوياتهما "أثاثات خشبية – شاشة حاسب آلى"، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات. بالفحص تبين قيام 3 طلاب في الصف الأول الثانوى بالمدرسة المشار إليها بدخول مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار.
الرياح-تسقط كابل كهرباء-بمنطقة محربك في الإسكندرية

حفر وقطع وتزوير.. سقوط عصابة لسرقة كابلات الاتصالات

باشرت نيابة أول مدينة نصر، تحقيقاتها في واقعة تكوين 10 عاطلين، تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة كابلات شركات الاتصالات، وانتحالهم صفة عمال بإحدى هيئات وقطاعات الاتصالات، والحفر بالطرق، وأمرت النيابة بتحريز عدد من الأدوات والأوراق التي ضبطت بحوزة المتهمين، وقررت حجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وأمرت النيابة بسرعة استعجال التحريات حول ظروف وملابسات ضبط المتهمين، وكذا بيان النشاط الإجرامي لهم على وجه التحديد، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بتحريات المباحث.
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مصرع-اثنين-واصابة -11-شخص-بحادث-بالسويس (2)

إصابة 10 أشخاص في حادثة تصادم ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل لطريق بني سويف - الفيوم القديم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادثة، وتبين أن المصابين، هم "عفاف بولس تادرس 40 سنة، مصابة بجروح بالرأس 10سم واشتباه كسر بالزراعين، ورمضان حسن نصر 52 سنة ومقيم بقرية باها مصابا باشتباه كسر بالسائق الأيمن، عبير رزق حسب لله 31 سنة ومقيمة بقرية باها مصابة بجروح بالوجه 7سم، ومحمد على جلال 21 سنة مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقرى.
تصادم

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الزراعى، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد دائرة المركز.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (4)

قتيلان و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص "تمناية" على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بالقرب من مدخل طريق الضبعة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، والجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي "ميكروباص" بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي بالقرب من محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، ووجود متوفين ومصابين.
تصادم

مصرع سيدة وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 8 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي أجرة ميكروباص ونصف نقل بالطريق الدولي الساحلي، أمام دخلة الـ 45 بدائرة مركز كفر الدوار، حيث قطعت السيارة نصف النقل الطريق على السيارة الميكروباص أثناء مرورها، مما أدى إلى اصطدام السيارتين، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بكفر الدوار والمصابين للمستشفى نفسه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجاري إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.
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