مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

حادث تصادم - صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعة وأصيب 11 آخرون، أثر حادث تصادم سيارتين، ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 59 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجارٍ إزالة آثار الحادث، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

أسفر الحادث عن مصرع "بيومى حسن بيومى" 35 سنة القاهرة، وإصابة كل من "محمد محمد أحمد " 34 سنة العامرية ، و"حنين جمعة رشاد" 5 سنوات الفيوم، و"زينب ثابت محمد" 16 سنة العامرية، و"إبراهيم رمضان عبد الحليم" 22 سنة، و" رغدة ثابت عبد الحفيظ" 4 سنوات العامرية، و"هناء ثابت عبد الحفيظ" 3 سنوات، و"أحمد على عبد الحليم"