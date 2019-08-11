برشلونة يتمسك بضم نيمار.. وسان جيرمان يهدد بالملكي

تحرير:محمد جمال ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م

نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن بين إدارة نادى برشلونة الإسبانى وإدارة باريس سان جيرمان الفرنسى حول ضم نيمار نجم الفريق الباريسي لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.

وأضافت الصحيفة خلال تقريرها أنه وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، يرغب النادي الباريسي في بيع البرازيلي ولكنه يريد فرض شروط قاسية على البلوجرانا بفرض ما يصل إلى ثلاثة لاعبين ومبلغ مالي يدفعه هذا الصيف. وأكمل التقرير أنه في الوقت الحالي، الاتفاق بعيد المنال، كما أن إدارة البى أس جى حذرت برشلونة