رياضة

عبد الحفيظ يكشف سر غياب الجدد عن مواجهة «اطلع بره»

تحرير:سعد الدين محمود ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م
محمود متولي
محمود متولي
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فوز فريقه على منافسه اطلع بره في غاية الأهمية، خاصة أنه في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فضلا عن أن اللقاء سيكون بمثابة استعداد جيد لمواجهة بيراميدز في كأس مصر. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن الأهلي خرج بمكاسب عديدة من اللقاء، وظهر أكثر من لاعب بشكل جيد مثل جونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ. وعن استبعاد الصفقات الجديدة محمود متولي، ومحمد مجدي "أفشة"، وأليو ديانج من قائمة اللقاء، شدد مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن مثل هذه الأمور
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مدرب اطلع بره: مباراة الإياب قد تشهد مفاجآت

يرى موريس مايكل، المدير الفني لفريق اطلع بره، بطل حنوب السودان، أن خسارة فريقه الكبيرة أمام النادي الأهلي ليست حاسمة لهوية الفريق المتأهل للدور التالي، مشيرًا إلى أنه يرفض الاستسلام، وأن مباراة الإياب قد تحدث بها مفاجآت. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
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برشلونة يتمسك بضم نيمار.. وسان جيرمان يهدد بالملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن بين إدارة نادى برشلونة الإسبانى وإدارة باريس سان جيرمان الفرنسى حول ضم نيمار نجم الفريق الباريسي لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.
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في مباراة سهلة.. الأهلي يضرب اطلع بره برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب. المباراة في المجمل كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي الأهلي، نظرا للفوارق الفردية والفنية والبدنية بين لاعبي القلعة الحمراء وبطل جنوب السودان، المباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة من جانب الأهلي، لكن خبرات الأحمر كانت فارقة في المباراة.
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عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا وأحمد حمدي

تحدث سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اختيارات القائمة الإفريقية للفريق، والتي يخوض بها النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبدأ مشواره بمواجهة فريق «إطلع بره» السوداني بعد أيام. وأشار عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، عبر قناة الأهلي، إلى أن القائمة الإفريقية لفريقه شهدت تواجد جميع الصفقات الجديدة للنادي، محمود متولي، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، موضحًا أنه تم استبعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابات والأسباب الفنية.
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أفشة يروي كيف وقع للأهلي على حساب الزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن أن مدربه في نادي بيراميدز، الفرنسي سيباستيان ديسابر، كان يرغب في انتقاله للزمالك من أجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "ديسابر قال لي إنه لا يحتاج إليّ وطلب مني الانضمام إلى الزمالك، فأخبرته أنني مستمر معه في الفريق، وقلت له: لو أحسست بأي تقصير مني طبق اللائحة، وفوجئت بأنه يرشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن. عمرو بسيوني (مدير تعاقدات بيراميدز) جلس معي لنصف ساعة وأخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت له: لن ألعب إلا للأهلي".
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التعليق الأول من أفشة بعد انضمامه للأهلي

وأعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي عن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، لمدة خمس سنوات مقبلة، مقابل 20 مليون جنيه بدون دخول ي لاعبين في الصفقة، مع وضع بند يقضي بحصول نادي بيراميدز على 20 % في حالة إعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر. وكتب محمد مجدي "أفشة"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حققت جزء من حلمي بانضمامي للنادي الأهلي، ويتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك.. شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية، والشكر الأكبر دائمًا للجماهير".
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بعد التتويج.. الأهلي: هدفنا في الدوري لم ينته

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تمامًا صفحة الفوز على المقاولون العرب أمس، ويركزون بالكامل في مباراة الزمالك بعد التتويج بمسابقة الدوري رسميًا لموسم 2019-2020، وقال عبد الحفيظ: «بدأنا التركيز والتحضير لمباراة الزمالك التي تبقى مهمة للغاية على الصعيد الرقمي والإحصائي والجماهيري، خاصة أننا نرغب فى إنهاء الموسم بشكل جيد من خلال مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في مباراة القمة».
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