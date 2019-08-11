عبد الحفيظ يكشف سر غياب الجدد عن مواجهة «اطلع بره»

تحرير:سعد الدين محمود ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢١ م

محمود متولي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فوز فريقه على منافسه اطلع بره في غاية الأهمية، خاصة أنه في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فضلا عن أن اللقاء سيكون بمثابة استعداد جيد لمواجهة بيراميدز في كأس مصر. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن الأهلي خرج بمكاسب عديدة من اللقاء، وظهر أكثر من لاعب بشكل جيد مثل جونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ. وعن استبعاد الصفقات الجديدة محمود متولي، ومحمد مجدي "أفشة"، وأليو ديانج من قائمة اللقاء، شدد مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن مثل هذه الأمور