إصابة 10 من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

حريق - صورة أرشيفية

استقبلت مستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، وبيلا المركزي، 10 مصابين بحروق متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة التابعة لقرية الهمة، بمركز بيلا. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة بدائرة مركز بيلا، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للمنازل المجاورة.

انتقل على الفور عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحريق، ودفعت غرفة عمليات الإسعاف بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تباشر التحقيقات لمعرفة سبب انفجار أنبوبة البوتجاز. ونتج عن الحريق إصابة كل من "رضا الشربينى عبد الواحد، 50 عاما،