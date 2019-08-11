جريمة

إصابة 10 من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
استقبلت مستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، وبيلا المركزي، 10 مصابين بحروق متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة التابعة لقرية الهمة، بمركز بيلا. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة بدائرة مركز بيلا، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للمنازل المجاورة.
انتقل على الفور عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحريق، ودفعت غرفة عمليات الإسعاف بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تباشر التحقيقات لمعرفة سبب انفجار أنبوبة البوتجاز. ونتج عن الحريق إصابة كل من "رضا الشربينى عبد الواحد، 50 عاما،
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تصادم

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعة وأصيب 11 آخرون، أثر حادث تصادم سيارتين، ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 59 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجارٍ إزالة آثار الحادث، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.
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1634 سجينا يودعون أسوار «طرة» في أول أيام العيد

نفذت مصلحة السجون، اليوم الأحد، القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الشرطي عن 1634 سجينًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وودع السجناء المطلق سراحهم أسوار السجن، ينتظرهم ذووهم وأقاربهم على أبواب مصلحة السجون بمنطقة طرة، وسط مشاعر من البهجة والسعادة، نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق، قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو الشرطي عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
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3 طلاب يحرقون مدرسة بقنا لرسوبهم في الامتحانات

أشعل 3 طلاب في الصف الأول الثانوى النار في مدرستهم بمركز شرطة نقادة في محافظة قنا، بسبب رسوبهم في الامتحانات. تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بلاغا يفيد بنشوب حريق في غرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، ما نتج عنه احتراق بعض محتوياتهما "أثاثات خشبية – شاشة حاسب آلى"، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات. بالفحص تبين قيام 3 طلاب في الصف الأول الثانوى بالمدرسة المشار إليها بدخول مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار.
الرياح-تسقط كابل كهرباء-بمنطقة محربك في الإسكندرية

حفر وقطع وتزوير.. سقوط عصابة لسرقة كابلات الاتصالات

باشرت نيابة أول مدينة نصر، تحقيقاتها في واقعة تكوين 10 عاطلين، تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة كابلات شركات الاتصالات، وانتحالهم صفة عمال بإحدى هيئات وقطاعات الاتصالات، والحفر بالطرق، وأمرت النيابة بتحريز عدد من الأدوات والأوراق التي ضبطت بحوزة المتهمين، وقررت حجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وأمرت النيابة بسرعة استعجال التحريات حول ظروف وملابسات ضبط المتهمين، وكذا بيان النشاط الإجرامي لهم على وجه التحديد، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بتحريات المباحث.
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آثار حريق المنيل

مصابو «حريق المنيل» يروون تفاصيل المأساة

واصلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث حريق معهد الأورام بالمنيل الذي نتج عنه مصرع 19 شخصًا وإصابة 32 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وأفاد 6 منهم يعالجون في مستشفى معهد ناصر، أنهم كانوا مارين بالصدفة وقت الحادث، وكانوا قادمين في سيارة ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وأضاف المصابون أنهم تفاجئوا بالحادث وأصيبوا بحروق مختلفة، وأكد المصابون عدم رؤيتهم لما حدث في البداية.
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إصابة 3 مواطنين في انفجار ماسورة غاز بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سرعة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انفجار ماسورة غاز بشقة وإصابة 3 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكلف رئيس نيابة المنتزه ثان لمعاينة محل الواقعة وسؤال المصابين عن الحادث. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحروق واحتراق محتويات شقة وتحطمت واجهتي منزلين بشارع المعهد الديني، عقب حدوث موجة انفجارية بإحدى الشقق نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي.
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بخسائر 7 ملايين جنيه.. إخماد حريق مصانع للكتان بزفتى

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، يوم الإثنين، على حريق هائل اندلع داخل عدد من مخازن مصانع الكتان بقرية «شبرا ملس» التابعة لمركز زفتى، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بنحو 7 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياة ذات السعة الكبيرة، في الوقت الذي قدرت فيه الخسائر المبدئية بنحو 7 ملايين جنيه، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي، لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه.
حريق هائل في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (1)

حريق في أكشاك خشبية على شاطئ بحيرة المنزلة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق هائل التهم عددا من الأكشاك الخشبية الموجودة على شاطئ بحيرة المنزلة، خلف سوق الجملة وحديقة الطفل، وتمكنت سيارات الإطفاء بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق قبل امتداده، وأصيب عدد من الأهالي بحالات اختناق دون خسائر في الأرواح البشرية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغٍ بنشوب حريق هائل في أكشاك خشبية خلف السوق.
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