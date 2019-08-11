إصابة 10 من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ
تحرير:محمود أبو خضرة
١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
حريق - صورة أرشيفية
استقبلت مستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، وبيلا المركزي، 10 مصابين بحروق متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة التابعة لقرية الهمة، بمركز بيلا.
تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة بدائرة مركز بيلا، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للمنازل المجاورة.
انتقل على الفور عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحريق، ودفعت غرفة عمليات الإسعاف بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تباشر التحقيقات لمعرفة سبب انفجار أنبوبة البوتجاز. ونتج عن الحريق إصابة كل من "رضا الشربينى عبد الواحد، 50 عاما،
انتقل على الفور عدد من القيادات الأمنية إلى موقع الحريق، ودفعت غرفة عمليات الإسعاف بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تباشر التحقيقات لمعرفة سبب انفجار أنبوبة البوتجاز.
ونتج عن الحريق إصابة كل من "رضا الشربينى عبد الواحد، 50 عاما، وأحمد رضا الشربينى،17 عاما، وأحمد عاطف عبد الواحد، 49 عاما، ورضا أحمد عبد العظيم، 42 عاما، وفوزى أحمد عبد العظيم، 25 عاما، وآدم فوزي عبد العظيم، 3 سنوات، ومحمد عادل أحمد، 42 عاما، ومصطفى ابراهيم عبد الجواد، 45 عاما، وأحمد الشربينى عبد الواحد، 46 عاما، وعادل أحمد عبد الواحد، 45 عاما".
تنوعت الإصابات ما بين حروق متفرقة في أنحاء الجسم واليدين والوجه بنسب متفاوته بين المصابين، ليتم التعامل معهم داخل مستشفيات بيلا المركزي، وكفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي.