مدرب اطلع بره: مباراة الإياب قد تشهد مفاجآت

تحرير:سعد الدين محمود ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

الأهلي واطلع بره

يرى موريس مايكل، المدير الفني لفريق اطلع بره، بطل حنوب السودان، أن خسارة فريقه الكبيرة أمام النادي الأهلي ليست حاسمة لهوية الفريق المتأهل للدور التالي، مشيرًا إلى أنه يرفض الاستسلام، وأن مباراة الإياب قد تحدث بها مفاجآت. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف موريس، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن فريقه واجه ظروفا صعبة قبل المباراة منها الحضور منذ يومين فقط، ويعاني من إرهاق السفر، كما أن هناك غيابات عديدة تصل إلى 6 لاعبين من الأساسيين. وعن اللقاء أكد أن فريقه وقع في أخطاء كثيرة طوال الـ30 دقيقة، لكنه في المجمل قدم مباراة مقبولة، على الرغم