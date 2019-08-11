رياضة

مدرب اطلع بره: مباراة الإياب قد تشهد مفاجآت

تحرير:سعد الدين محمود ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
الأهلي واطلع بره
الأهلي واطلع بره
يرى موريس مايكل، المدير الفني لفريق اطلع بره، بطل حنوب السودان، أن خسارة فريقه الكبيرة أمام النادي الأهلي ليست حاسمة لهوية الفريق المتأهل للدور التالي، مشيرًا إلى أنه يرفض الاستسلام، وأن مباراة الإياب قد تحدث بها مفاجآت. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف موريس، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن فريقه واجه ظروفا صعبة قبل المباراة منها الحضور منذ يومين فقط، ويعاني من إرهاق السفر، كما أن هناك غيابات عديدة تصل إلى 6 لاعبين من الأساسيين. وعن اللقاء أكد أن فريقه وقع في أخطاء كثيرة طوال الـ30 دقيقة، لكنه في المجمل قدم مباراة مقبولة، على الرغم
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ريال مدريد يخسر في آخر محطاته الودية قبل الدوري

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، المعسكر التحضيري للموسم المقبل 2019-2020، بالخسارة من فريق روما الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 لصالح الفريق الإيطالى، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما. وشارك الفريقان بالتشكيلة الأساسية، كما ظهر إيدين هازارد لأول مرة بالقميص رقم 7، الذى ارتداه عظماء الملكي، ورغم الخسارة فإن الفريق الميرنجي سيطر على المباراة لكن فشل فى تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل خلال اللقاء، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.
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برشلونة يعلن إصابة حارسه بكسر في اليد

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعرض حارسه الدولي البرازيلي نيتو، لإصابة بكسر في معصم اليد، خلال التدريب الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبين إصابته بكسر في العظمة العنقودية، دون أن يكشف الطاقم الطبي لنادي برشلونة عن مدة غيابه. وذكر النادي في بيانه أن حارس المرمى البرازيلي سيخضع لفحوصات إضافية غدًا الإثنين، لتحديد فترة العلاج ومدة غيابه، من جانبها اتفقت صحيفتا "آس" و"الموندو ديبورتيفو" الإسبانيتان على مدة الغياب المتوقعة وهي خمسة أسابيع على الأقل.
محمود-متولي

عبد الحفيظ يكشف سر غياب الجدد عن مواجهة «اطلع بره»

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فوز فريقه على منافسه اطلع بره في غاية الأهمية، خاصة أنه في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فضلا عن أن اللقاء سيكون بمثابة استعداد جيد لمواجهة بيراميدز في كأس مصر. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
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في مباراة سهلة.. الأهلي يضرب اطلع بره برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب. المباراة في المجمل كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي الأهلي، نظرا للفوارق الفردية والفنية والبدنية بين لاعبي القلعة الحمراء وبطل جنوب السودان، المباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة من جانب الأهلي، لكن خبرات الأحمر كانت فارقة في المباراة.
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حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي واطلع بره

شهدت مدرجات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الذي سيستضيف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره اطلع بره، بطل جنوب السودان، في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، حضورا جماهيريا ضعيفًا في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب. وكان الأمن قد سمح لمسؤولي الأهلي بحضور عشرة آلاف مشجع، في الوقت الذي لم يحضر فيه إلى الملعب، حتى الآن، ما يقرب من نصف الرقم، كما حرص عدد من جماهير فريق اطلع بره السوداني على مؤازرة ودعم اللاعبين من مدرجات الملعب.
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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام اطلع بره

أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي (الـ64) من بطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي يبحث عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا التي يريد المارد الأحمر الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013، حينما كان محمد يوسف مديرًا فنيًا، وفاز على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.
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الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي بمواجهة «اطلع بره»

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره «اطلع بره» بطل جنوب السودان، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في أولى مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مواجهة الإياب في 24 أغسطس الجاري في مصر أيضا بسبب الأحداث السياسية في السودان، ويدخل الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني، المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تحسم مبكرا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.
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