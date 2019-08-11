مدرب اطلع بره: مباراة الإياب قد تشهد مفاجآت

يرى موريس مايكل، المدير الفني لفريق اطلع بره، بطل حنوب السودان، أن خسارة فريقه الكبيرة أمام النادي الأهلي ليست حاسمة لهوية الفريق المتأهل للدور التالي، مشيرًا إلى أنه يرفض الاستسلام، وأن مباراة الإياب قد تحدث بها مفاجآت.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف موريس، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن فريقه واجه ظروفا صعبة قبل المباراة منها الحضور منذ يومين فقط، ويعاني من إرهاق السفر، كما أن هناك غيابات عديدة تصل إلى 6 لاعبين من الأساسيين.
وعن اللقاء أكد أن فريقه وقع في أخطاء كثيرة طوال الـ30 دقيقة، لكنه في المجمل قدم مباراة مقبولة، على الرغم
وأضاف موريس، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، أن فريقه واجه ظروفا صعبة قبل المباراة منها الحضور منذ يومين فقط، ويعاني من إرهاق السفر، كما أن هناك غيابات عديدة تصل إلى 6 لاعبين من الأساسيين.
وعن اللقاء أكد أن فريقه وقع في أخطاء كثيرة طوال الـ30 دقيقة، لكنه في المجمل قدم مباراة مقبولة، على الرغم من مواجهة فريق قوي للغاية بحجم الأهلي الذي تفوق بخبرته، على حد وصفه.
واستمر في حديثه: «كنا نمثل جنوب السودان اليوم، وأؤكد أننا ما زلنا في بداية مسيرتنا الكروية ونتمنى أن نحقق مزيدا من التقدم في المستقبل».
واختتم: «المزيد من المباريات خاصة أمام فرق كبيرة مثل الأهلي ستجعلنا أفضل، وقد نجد عوامل مساعدة في مواجهة الإياب أمام الفريق المصري».