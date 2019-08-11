برشلونة يعلن إصابة حارسه بكسر في اليد

تحرير:أحمد سعيد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م

برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعرض حارسه الدولي البرازيلي نيتو، لإصابة بكسر في معصم اليد، خلال التدريب الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبين إصابته بكسر في العظمة العنقودية، دون أن يكشف الطاقم الطبي لنادي برشلونة عن مدة غيابه. وذكر النادي في بيانه أن حارس المرمى البرازيلي سيخضع لفحوصات إضافية غدًا الإثنين، لتحديد فترة العلاج ومدة غيابه، من جانبها اتفقت صحيفتا "آس" و"الموندو ديبورتيفو" الإسبانيتان على مدة الغياب المتوقعة وهي خمسة أسابيع على الأقل.

هذا يعني تأكد غياب نيتو عن أول 4 جولات في الدوري الإسباني أمام: أتليتك بلباو، ريال بيتيس، أوساسونا، فالنسيا. [?LTIMA HORA] Neto tiene una fractura en el hueso escafoides M?s info ?? https://t.co/2ppZ0WFDuG pic.twitter.com/Xe5ssugDaY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 11, 2019 ليكون غيابا