رياضة

برشلونة يعلن إصابة حارسه بكسر في اليد

تحرير:أحمد سعيد ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
برشلونة
برشلونة
أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعرض حارسه الدولي البرازيلي نيتو، لإصابة بكسر في معصم اليد، خلال التدريب الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبين إصابته بكسر في العظمة العنقودية، دون أن يكشف الطاقم الطبي لنادي برشلونة عن مدة غيابه. وذكر النادي في بيانه أن حارس المرمى البرازيلي سيخضع لفحوصات إضافية غدًا الإثنين، لتحديد فترة العلاج ومدة غيابه، من جانبها اتفقت صحيفتا "آس" و"الموندو ديبورتيفو" الإسبانيتان على مدة الغياب المتوقعة وهي خمسة أسابيع على الأقل.
هذا يعني تأكد غياب نيتو عن أول 4 جولات في الدوري الإسباني أمام: أتليتك بلباو، ريال بيتيس، أوساسونا، فالنسيا. [?LTIMA HORA] Neto tiene una fractura en el hueso escafoides M?s info ?? https://t.co/2ppZ0WFDuG pic.twitter.com/Xe5ssugDaY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 11, 2019 ليكون غيابا
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ريال- مدريد‎ (2)

ريال مدريد يخسر في آخر محطاته الودية قبل الدوري

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، المعسكر التحضيري للموسم المقبل 2019-2020، بالخسارة من فريق روما الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 لصالح الفريق الإيطالى، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما. وشارك الفريقان بالتشكيلة الأساسية، كما ظهر إيدين هازارد لأول مرة بالقميص رقم 7، الذى ارتداه عظماء الملكي، ورغم الخسارة فإن الفريق الميرنجي سيطر على المباراة لكن فشل فى تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل خلال اللقاء، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.
مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (15)

مدرب اطلع بره: مباراة الإياب قد تشهد مفاجآت

يرى موريس مايكل، المدير الفني لفريق اطلع بره، بطل حنوب السودان، أن خسارة فريقه الكبيرة أمام النادي الأهلي ليست حاسمة لهوية الفريق المتأهل للدور التالي، مشيرًا إلى أنه يرفض الاستسلام، وأن مباراة الإياب قد تحدث بها مفاجآت. وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
محمود-متولي

عبد الحفيظ يكشف سر غياب الجدد عن مواجهة «اطلع بره»

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فوز فريقه على منافسه اطلع بره في غاية الأهمية، خاصة أنه في بداية مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فضلا عن أن اللقاء سيكون بمثابة استعداد جيد لمواجهة بيراميدز في كأس مصر. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا.
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ميسى

ميسي: لم أندم على وعد العام الماضي.. وأكرره

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، رسالة لجماهير الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق ودية مباراة أرسنال، المقامة على ملعب «كامب نو» في النسخة رقم 54 من كأس جامبر الودية السنوية، تلك البطولة التي تقام من مباراة واحدة بشكل سنوي في شهر أغسطس، ويستضيفها برشلونة على ملعب الكامب نو، ويشارك أرسنال للمرة الأولى في تلك البطولة، ويعد هذا هو أول ظهور إنجليزي في البطولة منذ مشاركة مانشستر سيتي في نسخة عام 2009، ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة بواقع 41 مرة.
ميسي (1)

إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، اليوم السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار. وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي، بأن النجم ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية، برفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي، واتهم ميسي مسؤولي الاتحاد بالفساد قائلًا: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف البرازيل".
برشلونة

رسميا.. رحيل المدير الرياضي لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن رحيل بيب سيجورا، المدير الرياضي بالنادي، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق حول إنهاء العقد بالتراضي، وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي وجوسيب سيجورا توصلا إلى اتفاق حول إنهاء العقد، بعد عامين فقط من تعيينه مديرًا رياضيا جديدًا للنادي في يوليو 2017، وحرص برشلونة على توجيه الشكر لبيب سيجورا لالتزامه وتفانيه في العمل خلال فترة وجوده في البلوجرانا، متمنيا له الكثير من النجاح والتوفيق في المستقبل.
برشلونة و ريال مدريد

راكيتيتش يكشف موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا

كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، عن موقفه من الرحيل عن صفوف البلوجرانا، قائلا: "لقد اعتدت على الشائعات منذ أن جئت إلى هنا، وفي العام الماضي حدث نفس الأمر، وتحدثت إلى النادي والمدرب، ولدينا نفس الأفكار، وفكرتي هي الاستمرار مع برشلونة، ونيتي هي البقاء والاستمرار والاستمتاع باللعب هنا لأن عقدي معه لا يزال ممتدا لسنوات أخرى". وتابع راكيتيتش: "هنا عليك أن تعمل، ومن يؤدي بشكل أفضل هو من يلعب، سأظل أعمل بقوة حتى يعتمد عليَّ المدرب، أريد بذل قصارى جهدي وفي النهاية الأمر متروك للمدرب، والأمر المهم هو أننا مجموعة قوية وسنبحث عن الفوز بكل شيء".
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