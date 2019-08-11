الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية في السعودية

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

قاعدة جوية - صورة أرشيفية

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الأحد، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غرب السعودية، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الجماعة، بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن الهجوم الجوي على قاعدة الملك خالد الجوية استهدف رادارات ومواقع عسكرية أخرى، مشيرة إلى أن الإصابة كانت مباشرة. وصرحت بأن الاستهداف يأتي ردا على الحصار المستمر على الشعب اليمني وغارات التحالف المستمرة التي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية، سقط على اثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى، بحسبما جاء في بيان للجماعة.

من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاحه في اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء باتجاه السعودية. وكشف التحالف العربي مساء الأحد، عن أن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع الأجنحة وخلاف بين القيادات.