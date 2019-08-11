ريال مدريد يخسر في آخر محطاته الودية قبل الدوري

تحرير:محمد جمال ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

ريال مدريد

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، المعسكر التحضيري للموسم المقبل 2019-2020، بالخسارة من فريق روما الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 لصالح الفريق الإيطالى، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما. وشارك الفريقان بالتشكيلة الأساسية، كما ظهر إيدين هازارد لأول مرة بالقميص رقم 7، الذى ارتداه عظماء الملكي، ورغم الخسارة فإن الفريق الميرنجي سيطر على المباراة لكن فشل فى تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل خلال اللقاء، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

وسيطر الميرنجى على أجواء المباراة، حيث افتتح مارسيلو مدافع الريال التهديف فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، ليرد عليها خط وسط روما بيروتى فى الدقيقة الـ34 من عمر المباراة بتمريرة مساعدة من زانيلو، ثم عاد كاسميرو بالملكى لأجواء المباراة بهدف التقدم، حيث سجل الهدف الثانى فى الدقيقة 39 بتمريرة من مارسيلو،

وسيطر الميرنجى على أجواء المباراة، حيث افتتح مارسيلو مدافع الريال التهديف فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، ليرد عليها خط وسط روما بيروتى فى الدقيقة الـ34 من عمر المباراة بتمريرة مساعدة من زانيلو، ثم عاد كاسميرو بالملكى لأجواء المباراة بهدف التقدم، حيث سجل الهدف الثانى فى الدقيقة 39 بتمريرة من مارسيلو، ولم يترك روما الشوط الأول ينتهى دون أن يحرزوا هدف التعادل فى الدقيقة 40 بأقدام إيدين دجيكو.



وبدأ الشوط الثانى ولكن مع فشل الفريقين فى الوصول لمرمى الآخر على الرغم من سيطرة الميرينجى.



ومع وصول الفريقين لضربات الجزاء نجح لاعبو الفريقين فى تسجيل الأهداف عدا مارسيلو الذى أهدر آخر ضربة جزاء والتى منحت روما الفوز بالمباراة.



ومن المنتظر أن يبدأ ريال مدريد مشواره فى الدورى الإسباني بمواجهة أمام سيلتا فيجو يوم 17 أغسطس على ملعب بالايدوس.