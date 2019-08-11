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روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
تدمير طائرات - صورة ارشيفية
تدمير طائرات - صورة ارشيفية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
وتابع البيان أن "جميع الطائرات المسيرة تم تدميرها بنار المضادات الجوية النظامية التابعة للقاعدة الجوية الروسية على مسافة آمنة"، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأن القاعدة تواصل نشاطاتها الاعتيادية.وفي وقت سابق قالت قناة "الإخبارية" السورية، إن المضادات الجوية في قاعدة حميميم
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الحرس الثوري الإيراني - أرشيفية

الحرس الثوري: إيران أكثر بلاد العالم أمنا

قال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إنه لا يوجد بلد في العالم ينعم بالأمن أكثر من إيران، وذلك خلال كلمة ألقاها بمحافظة مازندران شمال إيران، بحسب "سبوتنيك". وأضاف شريف: "أن مقومات الأمن والاستقرار في إيران مشهودة، والأمن هو حاجة البلد" لافتا إلى أن بلاده تنعم بالأمن والاستقرار في مواجهة أزمات بفضل القيادة الشجاعة، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
تهديد ايران للملاحة

إيران تحذر أمريكا من دخول إسرائيل مياه الخليج

قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، اليوم الأحد، إن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية. وحذر رضا تنغسيري في مقابلة مع قناة "الميادين، من أي تدخل غير قانوني في مياه الخليج. ووجه أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رسالة لدول المنطقة والعالم قال فيها: "إن طهران ستواصل تأمين مضيق هرمز إلى أن تكون قادرة على تصدير النفط".
ماتيو-سالفيني

انتخابات مبكرة محتملة.. 9 أسئلة تكشف مصير إيطاليا

في أعوام 1994، و1996، و2008، تسببت الأزمات السياسية التي عصفت بإيطاليا في الدعوة لعقد انتخابات مبكرة، والآن يبدو أن هناك أزمة أخرى على وشك الاندلاع، حيث وصل التنافس شبه المستمر بين الحليفين السابقين، ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو، نائبي رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إلى ذروته. وذلك بعد أن اتخذ سالفيني خطوات نحو إسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، في الوقت الذي يسعى فيه كونتي للحصول على تصويت في البرلمان قبل الاستقالة، وهذا له آثار كبيرة فى ميزانية إيطاليا، الأمر الذي يعد مصدر قلق للاتحاد الأوروبي بالكامل.
بوريس جونسون

جونسون يهنئ المسلمين بعيد الأضحى: «شكرا لإسهاماتكم»

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين في بريطانيا وجميع أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به المسلمون اليوم الأحد. وقال جونسون في كلمة مصورة نُشرت عبر الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هناك 3.3 مليون مسلم بريطاني، ونحو مليار آخرين حول العالم، يحتفلون بعيد الأضحى هذا الأسبوع". وأضاف: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتمنى لكم عيدا مباركا جميعا"، مشيرا إلى أن "الاحتفال بعيد الأضحى قائم على فكرة التضحية، والقيام بما هو صحيح، وهو ما نراه من المسلمين يوميا في جميع أنحاء المملكة المتحدة".
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ترامب-أردوغان

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا: أبلغت أمريكا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، وذلك بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب "سي إن إن عربي". وقال أردوغان في كلمة له، مساء الأحد: إن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بـ"عمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".
بوتين (2)

هل تخفف روسيا آلام العقوبات الأمريكية على تركيا؟

وصلت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلى ذروتها في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت الأخيرة فعليًا في تسلم شحنات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهو الأمر الذي أعلنت واشنطن رفضها له في أكثر من مناسبة على مدى السنوات القليلة الماضية. واختارت الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة القرار التركي بسلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية القاسية، بدأتها بإقصاء أنقرة من برنامج تصنيع وصيانة طائرات F-35 الشبحية خلال وقت مبكر من الشهر الجاري، فضلًا عن عقوبات اقتصادية جديدة.
اسرائيل.

أهداف إستراتيجية بسوريا في مرمى نيران إسرائيل

يبدو أن سوريا تحولت إلى ساحة للصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، بعد أن كثف الاحتلال في الآونة الأخيرة من هجماته على الأراضي السورية، ولم تعد الأزمة تقتصر على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات، حيث حوّل العدوان الإسرائيلي دمشق إلى مسرح لحرب بالوكالة. فقد شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، منذ اندلاع الصراع المسلح بها عام 2011، مستهدفةً القوات الموالية للرئيس بشار الأسد وحلفاءه من ميليشيات تتبع إيران وحزب الله. كانت أحدث هذه الهجمات عندما شنت إسرائيل هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية جنوبي محافظة درعا السورية، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: قطر تقود الإرهاب في الصومال

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الدور القطري المشبوه في الصومال، كما سلطت الضوء أيضا على اختيار بوريس جونسون، لخلافة تيريزا ماي، على رأس حزب المحافظين والحكومة البريطانية إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن فضيحة جديدة فجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، حول دور تنظيم الحمدين التخريبي في المنطقة، وتمثلت في تسجيل صوتي، يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال. التسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال والأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر.
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