روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

تحرير:وكالات ١١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

تدمير طائرات - صورة ارشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.

وتابع البيان أن "جميع الطائرات المسيرة تم تدميرها بنار المضادات الجوية النظامية التابعة للقاعدة الجوية الروسية على مسافة آمنة"، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأن القاعدة تواصل نشاطاتها الاعتيادية.وفي وقت سابق قالت قناة "الإخبارية" السورية، إن المضادات الجوية في قاعدة حميميم



وتابع البيان أن "جميع الطائرات المسيرة تم تدميرها بنار المضادات الجوية النظامية التابعة للقاعدة الجوية الروسية على مسافة آمنة"، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، وأن القاعدة تواصل نشاطاتها الاعتيادية.



وفي وقت سابق قالت قناة "الإخبارية" السورية، إن المضادات الجوية في قاعدة حميميم تصدت لأجسام في سماء القاعدة يرجح أنها طائرات مسيرة مصدرها المجموعات الإرهابية.



