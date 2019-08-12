رياضة

شقيقة نيمار تفتح النار على جماهير باريس سان جيرمان

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص
نيمار
نيمار
هاجمت رافاييلا شقيقة نيمار لاعب باريس سان جيرمان، جماهير فريقه بعد الهتافات العدائية التي وجتها في حق أخيها، خلال مباراة الفريق الباريسي أمام نيم التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-0 بملعب حديقة الأمراء ضمن مباريات الدوري الفرنسي، المباراة لم تشهد وجود نيمار بسبب عدم رغبة البرازيلي في الاستمرار في البي إس جي. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.
وأضافت الصحيفة خلال تقريرها أنه وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، يرغب النادي الباريسي في بيع البرازيلي ولكنه يريد فرض شروط قاسية على البلوجرانا بفرض ما يصل إلى ثلاثة لاعبين ومبلغ مالي يدفعه هذا الصيف. ولم تقبل شقيقة نيمار هجوم الجماهير على شقيقها أثناء المباراة، وأعادت تغريد فيديو يُظهر جماهير باريس
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هل يرحل بيل وخاميس عن ريال مدريد؟.. زيدان يجيب

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن موقف الثنائي الدولي الويلزي جاريث بيل، والنجم الكولومبي خاميس رودريجيز، وقال مدرب ريال مدريد: «بيل وخاميس لاعبان بالفريق، ومسجلان بقائمة الموسم الجديد، وكمدرب لريال مدريد يجب أن أجهز كل اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات، لكن كل شيء من الممكن أن يحدث في المستقبل، ورغم عدم استدعاء خاميس لمباراة اليوم، فإنه ما زال لاعبًا مسجلًا بقائمة ريال مدريد، كل الأمور واردة حتى نهاية أغسطس».
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هل اقترب فيريرا من العودة لتدريب الزمالك؟

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توخيل: ايجاد لاعب مثل نيمار "مستحيل"

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على أنباء اقتراب رحيل نجم الفريق نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنه يتعامل مع الأمر بواقعية خاصة أن اللاعب قد يرحل عن الفريق ويجب توفير الحلول اللازمة لذلك. وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره نيم أولمبيك، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري الفرنسي، وساهم النجم الشاب في فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.
نيمار

برشلونة يتمسك بضم نيمار.. وسان جيرمان يهدد بالملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن بين إدارة نادى برشلونة الإسبانى وإدارة باريس سان جيرمان الفرنسى حول ضم نيمار نجم الفريق الباريسي لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.
نيمار

ليوناردو يؤكد اقتراب رحيل نيمار

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن فريق العاصمة الفرنسي دخل في مباحثات متقدمة بشأن رحيل نجم الفريق البرازيلي نيمار، ومن ثم لن يخوض نيمار اليوم الأحد، أولى مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2019- 2020 أمام فريق نيمس، ومع ذلك أشار المدير الرياضي البالغ من العمر 49 عاما، إلى عدم توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق بعدُ مع أي فريق بشأن رحيل نيمار إلى صفوفه، وذلك بعدما أبدى النجم البرازيلي في وقت سابق، هذا الصيف، رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.
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راكيتيتش يرفض الرحيل عن برشلونة ويرحب بالمنافسة

ارتبط اسم متوسط الميدان الكرواتي إيفان راكيتيتش بالرحيل عن صفوف برشلونة بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو أمر ممتد من السنوات الماضية، إذ كان قريبًا الصيف الماضي من الانتقال إلى إنتر الإيطالي، وذلك بعدما توجه النيراتزوري للتعاقد معه بعد فشل المفاوضات لضم نجم ريال مدريد حينها لوكا مودريتش، وأعرب راكيتيتش الصيف الماضي عن رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة، ويبدو أن الأمر لم يختلف هذا الصيف أيضا، على الرغم من الشائعات العديدة التي تحيط بمستقبله في الوقت الحالي، بحسب ما نقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
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