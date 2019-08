شقيقة نيمار تفتح النار على جماهير باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة خلال تقريرها أنه وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، يرغب النادي الباريسي في بيع البرازيلي ولكنه يريد فرض شروط قاسية على البلوجرانا بفرض ما يصل إلى ثلاثة لاعبين ومبلغ مالي يدفعه هذا الصيف.



ولم تقبل شقيقة نيمار هجوم الجماهير على شقيقها أثناء المباراة، وأعادت تغريد فيديو يُظهر جماهير باريس سان جيرمان تسب اللاعب، وعلّقت عليه:



"يا لهم من مجموعة بشر متوحشين كريهين لا يتمتعون بالاحترام!



سترغبون لو يستمر شقيقي في فريقكم، فأنتم لن تفوزوا بأي شيء دون وجوده".

WHAT A DISGUSTING AND DISRESPECTFUL HEAPS OF HUMAN Y’ALL ARE! You wish you still had my brother at your team. You will win nada without him. F*ckers https://t.co/VzOvHx2O3S