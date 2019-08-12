شقيقة نيمار تفتح النار على جماهير باريس سان جيرمان

تحرير:أحمد سعيد ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

نيمار

هاجمت رافاييلا شقيقة نيمار لاعب باريس سان جيرمان، جماهير فريقه بعد الهتافات العدائية التي وجتها في حق أخيها، خلال مباراة الفريق الباريسي أمام نيم التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3-0 بملعب حديقة الأمراء ضمن مباريات الدوري الفرنسي، المباراة لم تشهد وجود نيمار بسبب عدم رغبة البرازيلي في الاستمرار في البي إس جي. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.

وأضافت الصحيفة خلال تقريرها أنه وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، يرغب النادي الباريسي في بيع البرازيلي ولكنه يريد فرض شروط قاسية على البلوجرانا بفرض ما يصل إلى ثلاثة لاعبين ومبلغ مالي يدفعه هذا الصيف. ولم تقبل شقيقة نيمار هجوم الجماهير على شقيقها أثناء المباراة، وأعادت تغريد فيديو يُظهر جماهير باريس