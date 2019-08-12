جريمة

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة بمطروح

تحرير:محمد العمدة ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص
حداث - صورة أرشيفية
حداث - صورة أرشيفية
أصيب 9 أشخاص من محافظة القاهرة بينهم 5 أطفال، فجر اليوم الإثنين، إثر إنقلاب سيارة قبل بوابة طريق الضبعة بـ30 كيلو متر، وتم نقلهم مستشفى العلمين المركزي، حيث أعلنت مديرية الصحة بمطروح خلال بيان إعلامي لها، إنها تلقت بلًاغا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور دفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين، وإجراء الإسعافات اللازمة للمصابين بمستشفى العلمين المركزي ووضعهم تحت الملاحظة، مؤكدين أن الحالة العامة للمصابين مستقرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، عن استقبال مستشفى العلمين المركزي 9 مصابين إثر انقلاب سيارتهم قبل بوابة طريق الضبعة بـ30 كيلو، حيث جاءت أسماء المصابين هم: اسامة جلال موسى 31 عامًا، جنا اسامه جلال 10 سنوات، فاطمه نبيل السيد علي 29 عامًا، جودي اسامه جلال 5 سنوات.كما أصيب على إثر نفس الحادث موسى اسامه جلال
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حريق كنيسة الأنبا بولا

إصابة 10 من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، وبيلا المركزي، 10 مصابين بحروق متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة التابعة لقرية الهمة، بمركز بيلا. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة بدائرة مركز بيلا، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للمنازل المجاورة.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعة وأصيب 11 آخرون، أثر حادث تصادم سيارتين، ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 59 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجارٍ إزالة آثار الحادث، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.
العفو-عن-سجناء (4)

1634 سجينا يودعون أسوار «طرة» في أول أيام العيد

نفذت مصلحة السجون، اليوم الأحد، القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الشرطي عن 1634 سجينًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وودع السجناء المطلق سراحهم أسوار السجن، ينتظرهم ذووهم وأقاربهم على أبواب مصلحة السجون بمنطقة طرة، وسط مشاعر من البهجة والسعادة، نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق، قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو الشرطي عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

3 طلاب يحرقون مدرسة بقنا لرسوبهم في الامتحانات

أشعل 3 طلاب في الصف الأول الثانوى النار في مدرستهم بمركز شرطة نقادة في محافظة قنا، بسبب رسوبهم في الامتحانات. تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بلاغا يفيد بنشوب حريق في غرفتين مخصصتين للمدرسين العاملين بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة نقادة التعليمية، ما نتج عنه احتراق بعض محتوياتهما "أثاثات خشبية – شاشة حاسب آلى"، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات. بالفحص تبين قيام 3 طلاب في الصف الأول الثانوى بالمدرسة المشار إليها بدخول مقر المدرسة بالقفز من أعلى الأسوار.
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انقلاب ميكروباص

إصابة 24 شخصا في انقلاب سيارة رحلات بالمنيا

أُصيب 24 شخصا، اليوم الجمعة، بإصابات وكسور متفرقة بالجسم، بينهم 7 أشقاء و10 أطفال؛ أثر انقلاب سيارة رحلات بالطرق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي.
انقلاب-سيارة

مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة نقل ببني سويف

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى. تلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم 60665 نقل أسيوط نفق بني سويف اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى قسم الاستقبال وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الحادثة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع طفل وإصابة 17 بينهم 9 أطفال في حادثين بالبحيرة

لقي طفل عمره عام، مصرعه، وأصيب 17 شخصا بينهم 9 أطفال، في حادثي تصادم على طريق البحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، إخطارًا من محمد شرباص مدير المباحث، بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 بالطريق الصحراوى- الضبعة بوادى النطرون في اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 7 أشخاص وهم "أمل حسين عبد الرحيم، 29 سنة، محمد جمال الدين فرغلي، 32 سنة، يوسف عمرو إبراهيم، 14 سنة، كارما محمد جمال الدين، سنة، عمرو إبراهيم صدقي، 43 سنة، رشا جمال الدين فرغلى، 36 سنة، خالد عمرو إبراهيم، 11 سنة"، وجميعهم مقيمون بالهرم.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (2)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب سبعة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما «ميكروباص» يستقلونها بطريق «ههيا – الزقازيق» بدائرة مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار سادات أبو النور، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
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