إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة بمطروح

تحرير:محمد العمدة ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص

حداث - صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص من محافظة القاهرة بينهم 5 أطفال، فجر اليوم الإثنين، إثر إنقلاب سيارة قبل بوابة طريق الضبعة بـ30 كيلو متر، وتم نقلهم مستشفى العلمين المركزي، حيث أعلنت مديرية الصحة بمطروح خلال بيان إعلامي لها، إنها تلقت بلًاغا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور دفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين، وإجراء الإسعافات اللازمة للمصابين بمستشفى العلمين المركزي ووضعهم تحت الملاحظة، مؤكدين أن الحالة العامة للمصابين مستقرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، عن استقبال مستشفى العلمين المركزي 9 مصابين إثر انقلاب سيارتهم قبل بوابة طريق الضبعة بـ30 كيلو، حيث جاءت أسماء المصابين هم: اسامة جلال موسى 31 عامًا، جنا اسامه جلال 10 سنوات، فاطمه نبيل السيد علي 29 عامًا، جودي اسامه جلال 5 سنوات.كما أصيب على إثر نفس الحادث موسى اسامه جلال