توخيل: ايجاد لاعب مثل نيمار "مستحيل"

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٣ ص

توخيل ونيمار

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على أنباء اقتراب رحيل نجم الفريق نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنه يتعامل مع الأمر بواقعية خاصة أن اللاعب قد يرحل عن الفريق ويجب توفير الحلول اللازمة لذلك. وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره نيم أولمبيك، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري الفرنسي، وساهم النجم الشاب في فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.

وقال توخيل، في تصريحات لـ «كانال بلس» إنه لا يملك المعلومات الكافية حول مستقبل نيمار، لكنه بالطبع يتمنى بقائه مع الفريق، لأنه من المستحيل إيجاد لاعب مثله. وأشار، إلى أنه يحب نيمار كثير، ويتمنى استمراره، لكن ملف مستقبله في يد الإدارة حاليا، وانه لا يمكنه التعليق عل واستمر في حديثه: «رحيل