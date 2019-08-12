رياضة

توخيل: ايجاد لاعب مثل نيمار "مستحيل"

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٣ ص
توخيل ونيمار
توخيل ونيمار
علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على أنباء اقتراب رحيل نجم الفريق نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنه يتعامل مع الأمر بواقعية خاصة أن اللاعب قد يرحل عن الفريق ويجب توفير الحلول اللازمة لذلك. وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره نيم أولمبيك، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري الفرنسي، وساهم النجم الشاب في فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.
وقال توخيل، في تصريحات لـ «كانال بلس» إنه لا يملك المعلومات الكافية حول مستقبل نيمار، لكنه بالطبع يتمنى بقائه مع الفريق، لأنه من المستحيل إيجاد لاعب مثله. وأشار، إلى أنه يحب نيمار كثير، ويتمنى استمراره، لكن ملف مستقبله في يد الإدارة حاليا، وانه لا يمكنه التعليق عل واستمر في حديثه: «رحيل
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بحضور نجوم الأهلي.. مروان محسن يحتفل بزفافه (صور)

احتفل مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، مساء أمس الأحد، بزفافه فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وحرص عدد من لاعبي النادي الأهلي والمنتخب على حضور حفل الزفاف. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا. وكان قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتى، استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق من مواجهة أطلع برة السوداني.
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ريال مدريد يخسر في آخر محطاته الودية قبل الدوري

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، المعسكر التحضيري للموسم المقبل 2019-2020، بالخسارة من فريق روما الإيطالي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 لصالح الفريق الإيطالى، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بينهما بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما. وشارك الفريقان بالتشكيلة الأساسية، كما ظهر إيدين هازارد لأول مرة بالقميص رقم 7، الذى ارتداه عظماء الملكي، ورغم الخسارة فإن الفريق الميرنجي سيطر على المباراة لكن فشل فى تحقيق الفوز واكتفى بالتعادل خلال اللقاء، قبل أن يخسر بركلات الترجيح.
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برشلونة يعلن إصابة حارسه بكسر في اليد

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برشلونة يتمسك بضم نيمار.. وسان جيرمان يهدد بالملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن بين إدارة نادى برشلونة الإسبانى وإدارة باريس سان جيرمان الفرنسى حول ضم نيمار نجم الفريق الباريسي لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.
نيمار

ليوناردو يؤكد اقتراب رحيل نيمار

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن فريق العاصمة الفرنسي دخل في مباحثات متقدمة بشأن رحيل نجم الفريق البرازيلي نيمار، ومن ثم لن يخوض نيمار اليوم الأحد، أولى مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2019- 2020 أمام فريق نيمس، ومع ذلك أشار المدير الرياضي البالغ من العمر 49 عاما، إلى عدم توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق بعدُ مع أي فريق بشأن رحيل نيمار إلى صفوفه، وذلك بعدما أبدى النجم البرازيلي في وقت سابق، هذا الصيف، رغبة واضحة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان.
نيمار

الريال يقترب من توجيه ضربة قوية لبرشلونة

كشف خوسيه الفاريز هيا المراسل ببرنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى، أن ريال مدريد عاد للدخول فى مفاوضات مرة أخرى، لضم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الملكى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وكتب خوسيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حصريا، إداراة ريال مدريد دخلت فى مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، وأن المفاوضات تتقدم بشكل سريع جدا". وأضاف الصحفي الإسباني: "إذا تم الاتفاق فسيكون نيمار لاعبا فى صفوف ريال مدريد خلال ثلاثة أيام".
نيمار

سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
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