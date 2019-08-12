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الرئيس اليمني: المجلس الانتقالي يخدم العدو الإيراني

تحرير:وكالات ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ ص
لقاء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني
لقاء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني
اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، في منى، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الجانبان خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن. وقال مصدر رئاسي في حكومة اليمنية، إن الرئيس وصل إلى مدينة مكة المكرمة لعقد لقاء طارئ مع ‏العاهل السعودي، سيناقش خلاله آخر التطورات السياسية والعسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب بيان صدر عن الرئاسة اليمنية، شدد هادي في الاجتماع أن أفعال ما اسماها "ميليشيات المجلس الانتقالي" بـ"الانقلاب" على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن "لا تخدم إلا العدو الإيراني المتربص بالمنطقة". وعبر الرئيس اليميني، عن تقديره وشكره العميقين للقيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك
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قوات-التحالف-فى-سوريا (4)

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية في السعودية

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الأحد، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غرب السعودية، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الجماعة، بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2K". وأضافت أن الهجوم الجوي على قاعدة الملك خالد الجوية استهدف رادارات ومواقع عسكرية أخرى، مشيرة إلى أن الإصابة كانت مباشرة. وصرحت بأن الاستهداف يأتي ردا على الحصار المستمر على الشعب اليمني وغارات التحالف المستمرة التي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 36 غارة جوية، سقط على اثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى، بحسبما جاء في بيان للجماعة.
إبراهيم-الحوثى

التحالف العربي: شقيق «الحوثي» تعرض لخيانة داخلية

كشف التحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن، مساء الأحد، عن أن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع الأجنحة وخلاف بين القيادات. وأضاف التحالف في بيان نشرت تفاصيله قناة "الإخبارية" السعودية، أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل الحوثيين بحي حدة في صنعاء. وأشار إلى أن القيادات الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل. وأعلن جماعة الحوثيين في اليمن، مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، في عملية تصفية.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان: أدينا واجبنا تجاه الحجاج ولم نستثن أحدا

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء. جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر منى، الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج. وأضاف الملك سلمان أنه "يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول".
قصف-حوثي-في-اليمن

الأمم المتحدة: مقتل 40 شخصا وإصابة 260 في معارك بعدن

لقى 40 شخصا مصرعهم وأصيب 260 آخرون، في المعارك التي شهدتها مدينة عدن جنوب اليمن منذ الخميس الماضي بين القوات الموالية للحكومة والانفصاليين الجنوبيين، وفق حصيلة أعلنتها منظمة الأمم المتحدة، بحسب "فرانس 24". ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات يسيطر على عدن، اليوم الأحد، بدعوة الرياض للتفاوض وأكد "التزامه التام بوقف إطلاق النار". وأعلنت الأمم المتحدة، في بيان أنه "قتل وجرح عدد من المدنيين منذ 8 أغسطس الماضي حين اندلع القتال في مدينة عدن، وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا و260 جرحوا".
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عادل الجبير

الجبير: السعودية أكبر داعم للشعب اليمني وندعو للحوار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن. وأكد الجبير في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن موقف السعودية ثابت في دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية وذلك بحسب موقع سكاي نيوز عربية.
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

«الانتقالي الجنوبي» يعلن وقف إطلاق النار في عدن

أعلن المجلس الانتقالي، اليوم الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صرح في وقت سابق أن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك -بحسب موقع سكاي نيوز عربية. ودعت القيادة المشتركة للتحالف كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية.
الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم.. توفي الملك فهد بن عبد العزيز

في مثل هذا اليوم 1 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2005: توفي الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية. وفي عام 2005: أصبح الأمير عبد الله بن عبد العزيز ملكا للسعودية بعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز. وفي عام 1955: شكري القوتلي يتولى رئاسة الجمهورية في سوريا للمرة الأولى.
سلمان-وأردوغان

الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن العاهل السعودي الملك سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته لوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، شقيق الملك سلمان. يأتي اتصال الرئيس التركي بالعاهل السعودي وسط أشهر من توتر العلاقات بين البلدين وتبادل التصريحات الرسمية القوية. وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لأردوغان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الأمير الفقيد. وتُوفي مساء الأحد الماضي، الأمير بندر بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز 96 عاما، وهو الشقيق الأكبر للملك سلمان، ووالد الأمير فيصل.
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