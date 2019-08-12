الرئيس اليمني: المجلس الانتقالي يخدم العدو الإيراني

تحرير:وكالات ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ ص

لقاء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس اليمني

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، في منى، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض الجانبان خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن. وقال مصدر رئاسي في حكومة اليمنية، إن الرئيس وصل إلى مدينة مكة المكرمة لعقد لقاء طارئ مع ‏العاهل السعودي، سيناقش خلاله آخر التطورات السياسية والعسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب بيان صدر عن الرئاسة اليمنية، شدد هادي في الاجتماع أن أفعال ما اسماها "ميليشيات المجلس الانتقالي" بـ"الانقلاب" على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن "لا تخدم إلا العدو الإيراني المتربص بالمنطقة". وعبر الرئيس اليميني، عن تقديره وشكره العميقين للقيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك