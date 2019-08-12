بحضور نجوم الأهلي.. مروان محسن يحتفل بزفافه (صور)

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ ص

مروان محسن - صورة أرشيفية

احتفل مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، مساء أمس الأحد، بزفافه فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس، وحرص عدد من لاعبي النادي الأهلي والمنتخب على حضور حفل الزفاف. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق اطلع بره، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا. وكان قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتى، استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق من مواجهة أطلع برة السوداني.

وسجل علي معلول في الدقيقة 17، وبعد 17 دقيقة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي تمكن علي معلول من تسجيلها بسهولة على يسار حارس اطلع به، وفي الدقيقة 32 نجح وليد أزارو في تسجيل الهدف الثاني بعد أن تلقى عرضية أرضية من حسين الشحات نجح الأول في تسجيلها بسهولة في شباك الخصم، محاولات الأهلي استمرت