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جونسون يأمر بمراجعة عقوبات مرتكبي الجرائم الخطيرة

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ ص
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مراجعة عاجلة لعقوبات المجرمين بهدف الحفاظ على تصدر القانون والنظام الأجندة السياسية، بعد أن وعد بتوفير عشرة آلاف مكان إضافي في السجون والدفع بعشرين ألف شرطي آخرين، ستركز على أن العقوبات التي يقضيها المجرمين مرتكبو الجرائم العنيفة والجنسية تعكس بشاعة جرائمهم. وقال جونسون إنه من أجل ضمان الثقة في النظام يجب أن تتلاءم العقوبة مع الجريمة بشكل حقيقي، مضيفًا "رأينا جميعًا نماذج للإفراج مبكرًا جدًا عن مرتكبين لجرائم اغتصاب وقتل أو أشخاص عادوا لارتكاب الجرائم فور الإفراج عنهم، وذلك بحسب "رويترز".
وأكد جونسون، أن هذا سينتهي الآن، متابعًا نريد ضبطهم وحبسهم ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم بشكل ملائم.وأدى التركيز على الجريمة والمسائل الداخلية الأخرى قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول إلى إثارة تكهنات بأن جونسون يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات.وسيستضيف جونسون كبار ضباط الجيش
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مقتل- عسكريين- كولومبيين

مقتل عسكريين كولومبيين خلال عرض جوي (فيديو)

لقي عسكريان كولومبيان مصرعهما، أمس الأحد، إثر انقطاع حبل معلق بمروحية كانا يتدليان منه أثناء عرض جوي في ميدلين بشمال غربي البلاد. وقالت قيادة الجيش في بيان إن "القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقدان رجلين شجاعين لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين". وبحسب مقاطع الفيديو التي بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الحبل انقطع مما أدى لسقوط العسكريين ووفاتهما، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.
الشرطة-البريطانية (2)

غلق منتجع سياحي بانجلترا لظهور أعراض مرضية على رواده

أعلنت الشرطة الإنجليزية أنه تم إغلاق منتجع وورثنغ على ساحل إنجلترا الجنوبي، لعدة ساعات بعد إبلاغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض مثل التهاب العين والقيء، كما فرضت السلطات طوقا بمحاذاة الشاطئ في وقت سابق، ونصحت الناس بإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة. وقالت الشرطة الإنجليزية، إنه تم فحص شخصين في المستشفى قبل السماح، بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام، مؤكدة أنه يجري تحقيًقا موسعًا في الحادث، وذلك بحسب "موقع سكاي نيوز عربية".
قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
الحرس الثوري الإيراني - أرشيفية

الحرس الثوري: إيران أكثر بلاد العالم أمنا

قال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إنه لا يوجد بلد في العالم ينعم بالأمن أكثر من إيران، وذلك خلال كلمة ألقاها بمحافظة مازندران شمال إيران، بحسب "سبوتنيك". وأضاف شريف: "أن مقومات الأمن والاستقرار في إيران مشهودة، والأمن هو حاجة البلد" لافتا إلى أن بلاده تنعم بالأمن والاستقرار في مواجهة أزمات بفضل القيادة الشجاعة، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
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بوريس-جونسون (2)

مخاوف من نقص الأغذية لشهور في بريطانيا

حذر اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا من احتمال أن تواجه بريطانيا نقصا في بعض الأغذية الطازجة على مدى أسابيع أو شهور، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، حذرت سلاسل متاجر للتجزئة مثل تيسكو من أن الخروج من الاتحاد، المقرر في 31 أكتوبر، بدون اتفاق، سيمثل مشكلة، إذ أن كثيرًا من المنتجات الطازجة يتم استيرادها، كما يجري ملء المستودعات قبل موسم عطلات عيد الميلاد. ونقلت وكالة «رويترز» عن تيم ريكروفت، رئيس العمليات في اتحاد الأغذية والمشروبات قوله: «لن نجوع لكن سيحدث نقص في الأغذية الطازجة وبعض المكونات».
دونالد ترامب

هل تكون إيران أول خلاف بين ترامب وبوريس جونسون؟

بات رفض بريطانيا السير على مقربة من نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، يثير قلق الأوساط السياسية في البلدين بشأن حالة "العلاقة الخاصة" بين اثنين من أقدم الحلفاء في العالم، خاصة مع الإدارة الجديدة في داونينج ستريت بقيادة بوريس جونسون. رفض بريطانيا دعوة الولايات المتحدة إلى بذل جهود دولية متعددة الأطراف لحماية السفن غير الإيرانية في الخليج العربي، بات أمرا يهدد العلاقات الأمريكية/ البريطانية، كما أنه أيضا بات موقفا غير مبرر من جانب لندن، التي لا تزال إيران تحتجز إحدى ناقلاتها النفطية.
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زيادة تأييد «المحافظين» في بريطانيا بعد تولي جونسون

أظهر استطلاع للرأي في بريطانيا، أجرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، ارتفاع نسبة التأييد لحزب المحافظين واتساع الفارق بينه وبين حزب العمال المعارض إلى 10 نقاط بعد تولي بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء، موضحا أن التأييد للمحافظين بقيادة جونسون بلغ 31% بزيادة 6 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق بينما سجل العمال 21% بزيادة نقطتين مئويتين فقط. وتراجع الديمقراطيون الأحرار 3 نقاط إلى 20% وهبط أيضا حزب بريكست الجديد 4 نقاط إلى 13%، وشارك في الاستطلاع الذي أجري يومي 25 و26 يوليو نحو 1700 شخص، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في بريطانيا

يعي رئيس الحكومة البريطانية الجديد بوريس جونسون، مدى صعوبة ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف عالميًا بـ"البريكست"، الذي كان السبب الرئيسي في رحيل تيريزا ماي عن رئاسة حزب المحافظين خلال الأشهر الماضية. وعلى الرغم من الصعوبات التي يدركها بوريس جونسون، فإنه راهن بشكل رئيسي على الخطوات الجادة والفعالة لإتمام الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حتى وإن تم ذلك دون اتفاق واضح ومسبق مع بروكسل بشأن الأوضاع فيما بعد الانفصال نهاية أكتوبر المقبل.
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