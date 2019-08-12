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غلق منتجع سياحي بانجلترا لظهور أعراض مرضية على رواده

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت الشرطة الإنجليزية أنه تم إغلاق منتجع وورثنغ على ساحل إنجلترا الجنوبي، لعدة ساعات بعد إبلاغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض مثل التهاب العين والقيء، كما فرضت السلطات طوقا بمحاذاة الشاطئ في وقت سابق، ونصحت الناس بإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة. وقالت الشرطة الإنجليزية، إنه تم فحص شخصين في المستشفى قبل السماح، بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام، مؤكدة أنه يجري تحقيًقا موسعًا في الحادث، وذلك بحسب "موقع سكاي نيوز عربية".

وأكدت الشرطة، إنه تم رفع كل السياجات، وتم فتح الشاطئ كالمعتاد.

ولم تكن ذلك الواقعة الأولى من نوعها، لكن أصيب ما يصل إلى 50 شخصًا في شهر أغسطس 2017، على الساحل القريب من إيستبورن التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن وورثنغ بالتهاب في العين، والحلق بسبب ضباب كيماوي لم يتم كشف النقاب عن طبيعته حتى الآن.

 


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