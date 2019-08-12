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مقتل عسكريين كولومبيين خلال عرض جوي (فيديو)

تحرير:وكالات ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ ص
مقتل عسكريين كولومبيين خلال عرض جوي
مقتل عسكريين كولومبيين خلال عرض جوي
لقي عسكريان كولومبيان مصرعهما، أمس الأحد، إثر انقطاع حبل معلق بمروحية كانا يتدليان منه أثناء عرض جوي في ميدلين بشمال غربي البلاد. وقالت قيادة الجيش في بيان إن "القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقدان رجلين شجاعين لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين". وبحسب مقاطع الفيديو التي بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الحبل انقطع مما أدى لسقوط العسكريين ووفاتهما، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.
وكان ضابطا الصف، خيسوس موسكويرا وسيباستيان غامبوا، متدليين من حبل معلق بمروحية عسكرية ويمسكان بعلم ضخم لبلادهما، في إطار عرض جوي في اختتام مهرجان الزهور الذي يقام سنويا في المدينة. ولم يتضح سبب الحادث، ودعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، وزارة الدفاع الكولومبية للتحقيق في الحادث، وتم إغلاق المطار مؤقتاً
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الشرطة-البريطانية (2)

غلق منتجع سياحي بانجلترا لظهور أعراض مرضية على رواده

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جونسون يأمر بمراجعة عقوبات مرتكبي الجرائم الخطيرة

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مراجعة عاجلة لعقوبات المجرمين بهدف الحفاظ على تصدر القانون والنظام الأجندة السياسية، بعد أن وعد بتوفير عشرة آلاف مكان إضافي في السجون والدفع بعشرين ألف شرطي آخرين، ستركز على أن العقوبات التي يقضيها المجرمين مرتكبو الجرائم العنيفة والجنسية تعكس بشاعة جرائمهم. وقال جونسون إنه من أجل ضمان الثقة في النظام يجب أن تتلاءم العقوبة مع الجريمة بشكل حقيقي، مضيفًا "رأينا جميعًا نماذج للإفراج مبكرًا جدًا عن مرتكبين لجرائم اغتصاب وقتل أو أشخاص عادوا لارتكاب الجرائم فور الإفراج عنهم، وذلك بحسب "رويترز".
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الحرس الثوري: إيران أكثر بلاد العالم أمنا

قال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إنه لا يوجد بلد في العالم ينعم بالأمن أكثر من إيران، وذلك خلال كلمة ألقاها بمحافظة مازندران شمال إيران، بحسب "سبوتنيك". وأضاف شريف: "أن مقومات الأمن والاستقرار في إيران مشهودة، والأمن هو حاجة البلد" لافتا إلى أن بلاده تنعم بالأمن والاستقرار في مواجهة أزمات بفضل القيادة الشجاعة، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
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14 منطقة.. تعرف على أماكن انقطاع الكهرباء بالقليوبية

أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، اليوم السبت عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شبين القناطر وقليوب وقها، لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات لمدة 4 ساعات، مشيرة إلى أن انقطاع التيار سيبدأ من الساعة السادسة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم. وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن فصل التيار سوف يؤثر على عدد من القرى بالمراكز الثلاث وهي قرى "طحانوب وكفر طحا والمريخ وتل بنى تميم والكردى ومنشية الكرام وكفر شبين وصنافير والصباح وكفر السبيل وعرب السنابلة وأبو المعاطى ونوى والقشيش".
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

إجراءات من محافظ الإسماعيلية لحل مشكلة انقطاع المياه

تعرضت مناطق: أبو بلح، الخشاية، كوبرى سيناء، الجمالين، المنايف، بمركزي أبو صوير والإسماعيلية، لانقطاع المياه بعد احتراق 3 مواتير رفع بمنطقة بوستر أبو سالم الواقعة بقرية أبو بلح بالقرب من طريق "الإسماعيلية - فايد"، ما أدى إلى توقف ضخ مياه الشرب تماما، وتجمع عدد من المواطنين أمام غرفة الرفع الرئيسية التي تغذي مناطق واسعة بتلك القرى، مطالبين المحافظ بسرعة التدخل لحل المشكلة وعودة المياه إلى منازلهم خاصة أن المشكلة مستمرة منذ عدة أسابيع ولم يتم حلها حتى الآن.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

بعد غرق 10 أشخاص.. إجراء عاجل من محافظ الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الشهر الماضي، نحو 10 حالات وفاة نتيجة الغرق في الشواطئ المختلفة، بسبب عدم توافر غطاسين ومنقذين بالعدد الكافي في أغلب الشواطئ، وأصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، تعليمات لإدارة الدفاع المدني والحريق بضرورة تكثيف ومواصلة حملات التفتيش والمتابعة على جميع الشواطئ والأندية الشاطئية والتأكد من توافر أعداد الغطاسين ورجال الإنقاذ بكل نادٍ وشاطئ، بالإضافة إلى تحديد الحدود المائية المسموح بالسباحة خلالها فى كل نادٍ وشاطئ.
اعادة تدشين خط جوي بين الإسكندرية وكاتانيا الايطالية (3)

إعادة تدشين خط جوي بين الإسكندرية وكاتانيا الإيطالية

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وعمدة مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية سالفو بوليزي، اتفاقية تآخٍ بين المحافظة والمدينة الإيطالية في إطار رؤية مصرية شاملة تهدف لتوسيع نطاق التعاون المصري الإيطالي ليشمل مزيدا من المجالات الحيوية، خاصة في ضوء ما تتمتع به جزيرة صقلية من موقع متميز بالبحر المتوسط، وتضم الاتفاقية أطر تعاون تنفيذية في المجالات الاقتصادية والتجارية فضلا عن إيلائها أهمية خاصة لقطاع النقل البحري والموانئ، وإعادة تدشين الخط الجوي الذي كان يربط المدينتين، ما يسهم في استعادة معدلات السياحة الإيطالية مستوياتها المعهودة.
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