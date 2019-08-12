مقتل عسكريين كولومبيين خلال عرض جوي (فيديو)

تحرير:وكالات ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ ص

مقتل عسكريين كولومبيين خلال عرض جوي

لقي عسكريان كولومبيان مصرعهما، أمس الأحد، إثر انقطاع حبل معلق بمروحية كانا يتدليان منه أثناء عرض جوي في ميدلين بشمال غربي البلاد. وقالت قيادة الجيش في بيان إن "القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقدان رجلين شجاعين لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين". وبحسب مقاطع الفيديو التي بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الحبل انقطع مما أدى لسقوط العسكريين ووفاتهما، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وكان ضابطا الصف، خيسوس موسكويرا وسيباستيان غامبوا، متدليين من حبل معلق بمروحية عسكرية ويمسكان بعلم ضخم لبلادهما، في إطار عرض جوي في اختتام مهرجان الزهور الذي يقام سنويا في المدينة. ولم يتضح سبب الحادث، ودعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، وزارة الدفاع الكولومبية للتحقيق في الحادث، وتم إغلاق المطار مؤقتاً