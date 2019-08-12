جريمة

«البنطلون فيه جثة» جهود لكشف غموض جثة ترعة المريوطية

رجال المباحث رجحوا أن الضحية قتلت فى قطاع جنوب الجيزة وتم إلقاؤها فى ترعة المريوطية ليجرفها تيار المياه إلى مكان العثور عليها بدائرة قسم شرطة الهرم
تحرير:سماح عوض الله ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ ص
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
ما زالت حالة من الرعب تسيطر على الأهالي بمنطقة المريوطية، فالسكان والعمال بالمنطقة وسائقو السيارات الأجرة فى محيط المكان، جميعهم يتحدثون عن نصف الجثة، التى طفت على سطح مياه الترعة إلى أعين الناس، ليشتبه المارة فى أن البنطلون "الجينز" المنتفخ فى المياه يحوي جسدا آدميا أو بالأحرى نصف جثة، اتضح فيما بعد أنها سيدة، تعرضت للقتل ومزق القاتل جسدها إلى عدة أجزاء، وما تم العثور عليه هو نصف جسد من البطن وحتى الركبتين، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة كشف غموض الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والقاتل ودوافعه.
انتقل محقق النيابة العامة لمناظرة الأجزاء البشرية فى مكان العثور عليها، فور تحقق رجال المباحث من صحة بلاغ الأهالي بالعثور على أجزاء بشرية فى مياه ترعة المريوطية بالهرم، اتضح من المعاينة أن المجني عليها سيدة، مقطوعة البطن من عند الوسط، وكذلك مقطوعة الركبتين، ولا أثر فى المكان لباقي أجزاء الجثمان من
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وانت مسافر في العيد.. إزاى تحمي شقتك من السرقة؟

تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، في الإجازات والأعياد، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء أوقات إجازاتهم مع أقاربهم في المحافظات البعيدة، أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، وهنا تصبح الفرصة سانحة أمام اللصوص المحترفين في مجال سرقات الشقق والسطو عليها، لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصل مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني،، لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
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حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
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