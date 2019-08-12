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الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. وهذه المدن «+40»

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص
طقس - تعبيرية
طقس - تعبيرية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، اليوم الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليومالصغرى العظمىالقاهرة 25 38شبين الكوم 26 37طنطا 24 37دمنهور 25 34الإسكندرية 21 32بلطيم 22 32مطروح 20 32السلوم 23 33سيوة 22 39بورسعيد 25 32دمياط 25 32الزقازيق 24 38الإسماعيلية 22 37السويس 23 38العريش 25 34 رفح 24 33رأس سدر 26 39 نخل 17 38 نويبع 26 37 طابا
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خادمات-المنازل

العاملات في المنازل.. جناة أم مجني عليهن؟

"لقيتها يا مدام".. كلمات جاءت على لسان أم رمضان زوجة حارس عقار أحد المباني ذات الطراز المعماري الفريد والقديم في منطقة الكوربة في مصر الجديدة، قاصدة بتلك الكلمات مخاطبة سيدة مجتمع تعمل دكتورة في إحدى الجامعات الأجنبية في مصر، وتقطن في شقة بالطابق الثالث من المبنى، وكانت الدكتورة قد طلبت من أم رمضان البحث عن خادمة ذات مواصفات لن تقبل بالحيد عنها، وقد كان، ما إن عثرت عليها أم رمضان حتى هرولت إلى شقة الدكتورة لتلبية مطلبها أولًا، والحصول على الأهم "الحلاوة" ثانيًا.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

التنمية المحلية: «صوتك مسموع» حلت 97.7% من شكاوى المواطنين

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن عدد الرسائل التي تلقتها من خلال مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها نهاية أكتوبر 2018 وحتى الآن، 62 ألفا و323 رسالة منها 16 ألفا و149 شكوى، تم حل 15 ألفا و778 شكوى بنسبة تجاوزت 97,7% وجار حل باقي الشكاوى وعددها 371 شكوى. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن عدد الرسائل التي تلقتها خلال شهر يوليو الماضي بلغت 5159 رسالة منها 1235 شكوى تم حل 1011 شكوى بنسبة 82 %، مشيرة إلى أن أكثر الشكاوى خلال شهر يوليو هي القمامة وبلغ عددها 742 شكوى، والإشغالات 327 شكوى.
طقس-حار (5)

الأرصاد: طقس ثاني أيام العيد حار رطب.. و«7 مدن +40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، غدا الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
غرق

غرق شابين في نهر النيل بالقناطر بأول أيام العيد

لقى شابان مصرعهما بدائرة مركز القناطر الخيرية، نزلا للاستحمام في مياه النيل هربا من الحر أثناء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى فجرفهما التيار، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، بعدما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مختار شداد القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، بغرق شابين نزلا للاستحمام بناحية المسجد القديم بالمدينة، واختفيا ولم يعثر عليهما، وانتقل على الفور مأمور المركز برفقة قوات الإنقاذ النهري، التي تكثف جهودها للبحث عنهما وانتشال جثتيهما.
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس.
طقس-حار (7)

الأرصاد: طقس اليوم حار.. و7 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .
طقس-حار (4)

الأرصاد: طقس الغد حار.. و7 مدن «+40 درجة»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية .
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