الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. وهذه المدن «+40»
١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص
طقس - تعبيرية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، اليوم الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليومالصغرى العظمىالقاهرة 25 38شبين الكوم 26 37طنطا 24 37دمنهور 25 34الإسكندرية 21 32بلطيم 22 32مطروح 20 32السلوم 23 33سيوة 22 39بورسعيد 25 32دمياط 25 32الزقازيق 24 38الإسماعيلية 22 37السويس 23 38العريش 25 34 رفح 24 33رأس سدر 26 39 نخل 17 38 نويبع 26 37 طابا
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم
الصغرى العظمى
القاهرة 25 38
شبين الكوم 26 37
طنطا 24 37
دمنهور 25 34
الإسكندرية 21 32
بلطيم 22 32
مطروح 20 32
السلوم 23 33
سيوة 22 39
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 24 38
الإسماعيلية 22 37
السويس 23 38
العريش 25 34
رفح 24 33
رأس سدر 26 39
نخل 17 38
نويبع 26 37
طابا 28 36
كاترين 17 31
الطور 25 38
شرم الشيخ 27 37
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 37
الفيوم 26 38
بنى سويف 26 38
المنيا 25 39
أسيوط 26 40
سوهاج 25 40
قنا 25 41
الأقصر 26 42
أسوان 27 42
أبوسمبل 25 40
الوادى الجديد 24 41
شلاتين 27 37
أبو رماد 27 36
حلايب 26 35
رأس حدربة 27 35