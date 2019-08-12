تعديل العقد والترضية سلاح الزمالك للإبقاء على جمعة

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

عبد الله جمعة

كشف مصدر داخل أروقة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء رفضت فكرة التفريط في عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق وتمسكت بوجوده مع الفريق في الموسم الجديد. وتلقى اللاعب عرضًا قويًا خلال الساعات الماضية من أهلي جدة السعودي، ونقله إلى مجلس الإدارة من أجل حسم الأمر، معلنًا ترحيبه بأي قرار تتخذه الإدارة سواء بالبقاء أو الخروج معارًا إلى الدوري السعودي. وأكد المصدر، أن إدارة النادي اتفقت مع اللاعب على تعديل عقده وترضيته ماديًا لأنه قدم موسمًا جيدًا ويستحق التقدير من جانب إدارة الزمالك، لكن أمر رحيله مغلق تمامًا.

وذكرت التقارير أن مسؤولي الأهلي مستعدون لتقديم عرض رسمي لإدارة القلعة البيضاء بقيمة 800 ألف دولار من أجل استعارة اللاعب الذي قدم مستوى متميزا مع الزمالك خلال الموسم الماضي. عبد الله جمعة كان من أفضل اللاعبين في هذا المركز رغم أنه ليس مركزه الأساسي، حيث يلعب جمعة في مركز الجناح الأيمن لكن السويسري كرستيان