تعديل العقد والترضية سلاح الزمالك للإبقاء على جمعة
١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
عبد الله جمعة
كشف مصدر داخل أروقة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء رفضت فكرة التفريط في عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق وتمسكت بوجوده مع الفريق في الموسم الجديد.
وتلقى اللاعب عرضًا قويًا خلال الساعات الماضية من أهلي جدة السعودي، ونقله إلى مجلس الإدارة من أجل حسم الأمر، معلنًا ترحيبه بأي قرار تتخذه الإدارة سواء بالبقاء أو الخروج معارًا إلى الدوري السعودي.
وأكد المصدر، أن إدارة النادي اتفقت مع اللاعب على تعديل عقده وترضيته ماديًا لأنه قدم موسمًا جيدًا ويستحق التقدير من جانب إدارة الزمالك، لكن أمر رحيله مغلق تمامًا.
وذكرت التقارير أن مسؤولي الأهلي مستعدون لتقديم عرض رسمي لإدارة القلعة البيضاء بقيمة 800 ألف دولار من أجل استعارة اللاعب الذي قدم مستوى متميزا مع الزمالك خلال الموسم الماضي.
عبد الله جمعة كان من أفضل اللاعبين في هذا المركز رغم أنه ليس مركزه الأساسي، حيث يلعب جمعة في مركز الجناح الأيمن لكن السويسري كرستيان
وذكرت التقارير أن مسؤولي الأهلي مستعدون لتقديم عرض رسمي لإدارة القلعة البيضاء بقيمة 800 ألف دولار من أجل استعارة اللاعب الذي قدم مستوى متميزا مع الزمالك خلال الموسم الماضي.
عبد الله جمعة كان من أفضل اللاعبين في هذا المركز رغم أنه ليس مركزه الأساسي، حيث يلعب جمعة في مركز الجناح الأيمن لكن السويسري كرستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك اكتشفه في مركز الظهير الأيسر.
أهلي جدة السعودي أرسل عرضا رسميا خلال الأيام الماضية إلى الأهلي من أجل التعاقد مع التونسي علي معلول ظهير أيسر نادي القرن الإفريقي.
وكشفت مصادر بالقلعة الحمراء أن العرض وصلت قيمته إلى 3 ملايين دولار، إلا أن إدارة النادي رفضت مناقشة العرض وأكدوا حاجتهم إلى اللاعب، خاصة أنه كان أفضل لاعب بالفريق خلال الموسم المنقضي وأحد العناصر التي منحت الفريق لقب الدوري.