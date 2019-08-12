بعثة الحج: لم نرصد مخالفات في مشعر منى حتى الآن
١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
صورة أرشيفية
أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدى شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، أن اللجنة لم ترصد أى مخالفات في مشعر منى حتى الآن، وأن اللجنة قامت بتسكين حجاج السياحة في كل المخيمات المخصصة لهم، عدا حالة وحيدة شهدت محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادي في مخيم «19» التابع لإحدى الشركات السياحية، ولكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة.
وأوضح شلبي من داخل مشعر منى أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وجهت باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله.
كان أكثر من مليوني حاج من ضيوف الرحمن قد شرعوا أمس في التوافد على مشعر منى لرمي الجمرة الكبرى «جمرة العقبة» بسبع حصيات في أول التشريق، بعد أن باتوا مساء أول من أمس بالمزدلفة، مواصلين بذلك مناسك الحج، على أن يقضوا أيام التشريق الثلاثة على صعيد منى ابتداء من اليوم.. يأتي ذلك بعدما أتم ضيوف
كان أكثر من مليوني حاج من ضيوف الرحمن قد شرعوا أمس في التوافد على مشعر منى لرمي الجمرة الكبرى «جمرة العقبة» بسبع حصيات في أول التشريق، بعد أن باتوا مساء أول من أمس بالمزدلفة، مواصلين بذلك مناسك الحج، على أن يقضوا أيام التشريق الثلاثة على صعيد منى ابتداء من اليوم.. يأتي ذلك بعدما أتم ضيوف الرحمن أداء أهم ركن من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، بعدما صعدوا إليه في الساعات الأولى من النهار، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، وسط هطول الأمطار.
ولم تشهد عملية رمي الجمرات أى تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، كما شهدت عملية رمي الجمرات توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب وجود رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات.