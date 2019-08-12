فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

فرجاني ساسي

يعود الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، إلى التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى القاهرة، حيث تنتهي إجازته الإثنين، ويعود بعدها لينتظم مع الفريق الأبيض. وحصل اللاعب التونسي على فترة راحة سلبية، عقب مباراة الأهلي في الدوري قبل بداية الموسم الجديد، خاصة أنه لم يحصل على راحة بعد انتهاء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع تونس. وأخطر اللاعب مسؤول الجهاز الإداري للفريق أحمد زاهر، بأنه سيوجد في القاهرة الإثنين بعد انتهاء راحته السلبية وسيكون ضمن صفوف الفريق من أجل الاستعداد لمبارياته الإفريقية.

ويغيب ساسي عن مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم الجاهزية، حيث سيبدأ برنامج إعداد خاص من أجل تجهيزه لمباراة الإياب والموسم الجديد. ورفض طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للزمالك، التراجع عن قرار إراحة عدد من الأسماء في مباراة ديكاداها الصومالي،

ويغيب ساسي عن مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم الجاهزية، حيث سيبدأ برنامج إعداد خاص من أجل تجهيزه لمباراة الإياب والموسم الجديد.



ورفض طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للزمالك، التراجع عن قرار إراحة عدد من الأسماء في مباراة ديكاداها الصومالي، بالرغم من تأجيل اللقاء.



يحيي يرغب في استمرار إراحة الأسماء التي كان من المفترض غيابها عن اللقاء، مثل طارق حامد رغم عودته إلى التدريبات، وأيضا فرجاني ساسي ومحمود علاء، الذي ما زال يعاني من إصابته في مباراة الأهلي، إلى جانب مصطفى فتحي وأحمد زيزو ومحمد أوناجم.



وبرر يحيي موقفه بأن الأسماء الموجودة التي استعدت معه طوال الفترة الماضية، قادرة تماما على خوض مباراة بطل الصومال وتحقيق نتيجة إيجابية، قبل مباراة العودة والتي ستقام في القاهرة أيضا.