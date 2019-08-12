رياضة

فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
يعود الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، إلى التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى القاهرة، حيث تنتهي إجازته الإثنين، ويعود بعدها لينتظم مع الفريق الأبيض. وحصل اللاعب التونسي على فترة راحة سلبية، عقب مباراة الأهلي في الدوري قبل بداية الموسم الجديد، خاصة أنه لم يحصل على راحة بعد انتهاء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع تونس. وأخطر اللاعب مسؤول الجهاز الإداري للفريق أحمد زاهر، بأنه سيوجد في القاهرة الإثنين بعد انتهاء راحته السلبية وسيكون ضمن صفوف الفريق من أجل الاستعداد لمبارياته الإفريقية.
ويغيب ساسي عن مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم الجاهزية، حيث سيبدأ برنامج إعداد خاص من أجل تجهيزه لمباراة الإياب والموسم الجديد. ورفض طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للزمالك، التراجع عن قرار إراحة عدد من الأسماء في مباراة ديكاداها الصومالي،
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هل اقترب فيريرا من العودة لتدريب الزمالك؟

أثار رئيس نادي الزمالك، الجدل حول عودة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الفريق الأبيض مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020). ونشر رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا". وقاد فيريرا الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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تعديل العقد والترضية سلاح الزمالك للإبقاء على جمعة

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الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديّا استعدادًا لدوري الأبطال

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