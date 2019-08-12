هل اقترب فيريرا من العودة لتدريب الزمالك؟

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

جوسفالدو فيريرا

أثار رئيس نادي الزمالك، الجدل حول عودة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الفريق الأبيض مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020). ونشر رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا". وقاد فيريرا الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسب مصادر في الزمالك، فإن جوسفالدو فيريرا رفض في البداية العودة لقيادة الفريق، بسبب الخلافات الحادة بينه وبين رئيس القلعة البيضاء، والتي أدت سابقا لرحيله صوب السد القطري، لكن أمير مرتضى تعهد لفيريرا بإبعاد رئيس النادي عن عمله، وعدم التدخل فيه إطلاقاً. ووضع فيريرا شرطاً جديداً يهدد اكتمال المفاوضات،