جريمة

الرادار يراقب محاور وميادين العاصمة بثاني أيام العيد

تحرير:تهامى البندارى ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
الرادار- صورة أرشيفية
الرادار- صورة أرشيفية
شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، سيولة مرورية ملحوظة، وسط انتشار الخدمات المرورية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
بينما شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والمحاور، والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية. وخلت المحاور الرئيسية من أي حالات تكدس مروري، بسبب الكثافة الأمنية لرجال المرور، ودفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، بسيارات دفع
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سرقة-شقق

وانت مسافر في العيد.. إزاى تحمي شقتك من السرقة؟

تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، في الإجازات والأعياد، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء أوقات إجازاتهم مع أقاربهم في المحافظات البعيدة، أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، وهنا تصبح الفرصة سانحة أمام اللصوص المحترفين في مجال سرقات الشقق والسطو عليها، لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصل مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني،، لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
جثه -علي-الطريق (1)

«البنطلون فيه جثة» جهود لكشف غموض جثة ترعة المريوطية

ما زالت حالة من الرعب تسيطر على الأهالي بمنطقة المريوطية، فالسكان والعمال بالمنطقة وسائقو السيارات الأجرة فى محيط المكان، جميعهم يتحدثون عن نصف الجثة، التى طفت على سطح مياه الترعة إلى أعين الناس، ليشتبه المارة فى أن البنطلون "الجينز" المنتفخ فى المياه يحوي جسدا آدميا أو بالأحرى نصف جثة، اتضح فيما بعد أنها سيدة، تعرضت للقتل ومزق القاتل جسدها إلى عدة أجزاء، وما تم العثور عليه هو نصف جسد من البطن وحتى الركبتين، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة كشف غموض الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والقاتل ودوافعه.
حادث-تصادم

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 9 أشخاص من محافظة القاهرة بينهم 5 أطفال، فجر اليوم الإثنين، إثر إنقلاب سيارة قبل بوابة طريق الضبعة بـ30 كيلو متر، وتم نقلهم مستشفى العلمين المركزي، حيث أعلنت مديرية الصحة بمطروح خلال بيان إعلامي لها، إنها تلقت بلًاغا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور دفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين، وإجراء الإسعافات اللازمة للمصابين بمستشفى العلمين المركزي ووضعهم تحت الملاحظة، مؤكدين أن الحالة العامة للمصابين مستقرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
حريق كنيسة الأنبا بولا

إصابة 10 من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، وبيلا المركزي، 10 مصابين بحروق متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة التابعة لقرية الهمة، بمركز بيلا. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة بدائرة مركز بيلا، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للمنازل المجاورة.
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المرور‎ (1)

حملات مرورية لضبط مساطيل الطرق.. سقوط 20 سائقا

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها لمراقبة ورصد متعاطي المواد المخدرة أثناء قيادتهم المركبات بالطرق والمحاور، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات الأمنية لمتابعة سيولة الحالة المرورية، وتنفيذا لتعليمات رئيس غرفة عمليات الإدارة العقيد عماد حماد، تم إجراء تحاليل مخدرات لنحو 180 سائقا، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، وتطبيق لوائح قوانين المرور عليهم، وتبين تعاطي 20 منهم للمخدرات، وفي ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كل الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.
المتهمة-وعشيقها-قتلا-زوجها-ليلة-العيد

اعترافات زوجة قتيل السلام: عشيقي موته وهو بيصلح الدِش

واصلت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل ضابط متقاعد بمنطقة السلام، على يد زوجته وعشيقها، واعترف المتهمان خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة حيث أقر العشيق المتهم بتعديه على المجني عليه بالضرب، وتسديد طعنة له في منطقة البطن للتخلص منه، فيما بكت المتهمة "زوجة الضحية"، أمام وكيل النيابة، مشيرة إلى أن الشيطان شجعها وتسلل إلى عقلها، لتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وأبدت ندمها على ما أقدمت عليه من تسهيل إتمام مهمة عشيقها بالتخلص من زوجها، لتأمر النيابة بتجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.
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دماء وجثة.. كشف تفاصيل الهجوم على مزرعة «أبو غالب»

جهود مضنية تبذلها إدارة البحث الجنائي بقطاع أمن الجيزة، للقبض على المتهمين في واقعة الهجوم علي مزرعة «رمان وزيتون» بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر، والذي نتج عنه مقتل "سامح ح."، 25 عاما، مزارع، يقيم بمركز البداري في أسيوط، متأثرا بإصابته بطلق نارى بمنطقة الصدر، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث الجيزة، لتحديد هوية المتهمين، وتمكن فريق البحث من تتبع خطوط سيرهم في المنطقة الجبلية، في الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول تفاصيل وأسباب الحادث.
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قتيلة ليلة الدخلة.. ماذا جرى في شقة «عروس الباجور»؟

الله وحده يعلم لماذا قتل «عريس الباجور» زوجته في ليلة الدخلة؟ ماذا جنت هذه الفتاة لتلقى مصيرها بهذه الطريقة؟ ما الدافع الذي تهور معه الزوج لارتكاب جريمة بشعة بتلك الطريقة؟ أسئلة لم تكشف عنها التحقيقات الأولية في الجريمة التي هزت أرجاء محافظة المنوفية، بعدما توجهت أسرة «منار» لمباركة ابنتهم الزوجة الشابة في يوم الصباحية، فوجدوها مذبوحة، وقد سدد إليها عدة طعنات قاتلة، وجدت الزوجة الشابة وحيدة داخل الشقة غارقة في دمائها، بينما لم يعثروا على الزوج، دوت سيارات شرطة النجدة مصحوبة برجال البحث الجنائي لكشف غموض الجريمة البشعة.
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