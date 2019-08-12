الرادار يراقب محاور وميادين العاصمة بثاني أيام العيد

تحرير:تهامى البندارى ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

الرادار- صورة أرشيفية

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، سيولة مرورية ملحوظة، وسط انتشار الخدمات المرورية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.

بينما شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والمحاور، والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية. وخلت المحاور الرئيسية من أي حالات تكدس مروري، بسبب الكثافة الأمنية لرجال المرور، ودفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، بسيارات دفع

بينما شددت قيادات المرور على مراجعة الخطط المتفق عليها لمواجهة التكدسات داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية والمحاور، والوجود الفعال لمنع الكثافات المرورية.



وخلت المحاور الرئيسية من أي حالات تكدس مروري، بسبب الكثافة الأمنية لرجال المرور، ودفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، بسيارات دفع رباعي وكاميرات وأجهزة «رادار» حديثة ثابتة ومتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على الطرق والمحاور.



وكثف رجال المرور من خدماتهم بمختلف الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بشوارع القاهرة والجيزة على مدار الـ24 ساعة لتسيير حركة المرور والتعامل الفوري مع أى كثافات مرورية، ونسقت إدارتا مرور القاهرة والجيزة مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة، والمزودة بكاميرات مراقبة، من أجل متابعة حالة الطرق وحركة سير السيارات أولا بأول.







