هل يرحل بيل وخاميس عن ريال مدريد؟.. زيدان يجيب

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

زين الدين زيدان

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن موقف الثنائي الدولي الويلزي جاريث بيل، والنجم الكولومبي خاميس رودريجيز، وقال مدرب ريال مدريد: «بيل وخاميس لاعبان بالفريق، ومسجلان بقائمة الموسم الجديد، وكمدرب لريال مدريد يجب أن أجهز كل اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات، لكن كل شيء من الممكن أن يحدث في المستقبل، ورغم عدم استدعاء خاميس لمباراة اليوم، فإنه ما زال لاعبًا مسجلًا بقائمة ريال مدريد، كل الأمور واردة حتى نهاية أغسطس».

كما تحدث المدرب الفرنسي عن فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي حقق خلالها الفريق نتائج باهتة، حيث أكد أن ريال مدريد مستعد لبداية المباريات الرسمية بمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الأولى بالدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2019-2020. وواصل زين الدين زيدان: «فترة الإعداد انتهت، وسنبدأ الليجا الأسبوع المقبل.