رياضة

هل يرحل بيل وخاميس عن ريال مدريد؟.. زيدان يجيب

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن موقف الثنائي الدولي الويلزي جاريث بيل، والنجم الكولومبي خاميس رودريجيز، وقال مدرب ريال مدريد: «بيل وخاميس لاعبان بالفريق، ومسجلان بقائمة الموسم الجديد، وكمدرب لريال مدريد يجب أن أجهز كل اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات، لكن كل شيء من الممكن أن يحدث في المستقبل، ورغم عدم استدعاء خاميس لمباراة اليوم، فإنه ما زال لاعبًا مسجلًا بقائمة ريال مدريد، كل الأمور واردة حتى نهاية أغسطس».
كما تحدث المدرب الفرنسي عن فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي حقق خلالها الفريق نتائج باهتة، حيث أكد أن ريال مدريد مستعد لبداية المباريات الرسمية بمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الأولى بالدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2019-2020. وواصل زين الدين زيدان: «فترة الإعداد انتهت، وسنبدأ الليجا الأسبوع المقبل.
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هل اقترب فيريرا من العودة لتدريب الزمالك؟

أثار رئيس نادي الزمالك، الجدل حول عودة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الفريق الأبيض مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020). ونشر رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا". وقاد فيريرا الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

يعود الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، إلى التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى القاهرة، حيث تنتهي إجازته الإثنين، ويعود بعدها لينتظم مع الفريق الأبيض. وحصل اللاعب التونسي على فترة راحة سلبية، عقب مباراة الأهلي في الدوري قبل بداية الموسم الجديد، خاصة أنه لم يحصل على راحة بعد انتهاء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع تونس. وأخطر اللاعب مسؤول الجهاز الإداري للفريق أحمد زاهر، بأنه سيوجد في القاهرة الإثنين بعد انتهاء راحته السلبية وسيكون ضمن صفوف الفريق من أجل الاستعداد لمبارياته الإفريقية.
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تعديل العقد والترضية سلاح الزمالك للإبقاء على جمعة

كشف مصدر داخل أروقة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء رفضت فكرة التفريط في عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق وتمسكت بوجوده مع الفريق في الموسم الجديد. وتلقى اللاعب عرضًا قويًا خلال الساعات الماضية من أهلي جدة السعودي، ونقله إلى مجلس الإدارة من أجل حسم الأمر، معلنًا ترحيبه بأي قرار تتخذه الإدارة سواء بالبقاء أو الخروج معارًا إلى الدوري السعودي. وأكد المصدر، أن إدارة النادي اتفقت مع اللاعب على تعديل عقده وترضيته ماديًا لأنه قدم موسمًا جيدًا ويستحق التقدير من جانب إدارة الزمالك، لكن أمر رحيله مغلق تمامًا.
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وكيل أعمال بيل يواصل الحرب الكلامية مع زيدان

قال جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، إن النجم الويلزي لن تجمعه أي علاقة بالمدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان من جديد، وقال بارنيت في هذا الشأن بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأمر بسيط للغاية، زيدان لا يحب بيل، ولا توجد أي علاقة بينهما في الوقت الحالي، ولم يسبق أن كانت هناك علاقة طيبة بينهما من قبل"، وتأتي تلك التصريحات لتزيد من حدة التوتر بين بيل وزيدان، بعدما انتقد بارنيت المدرب الفرنسي لعدم احترام بيل بعدما طالب المدرب الفرنسي بضرورة سرعة رحيل النجم الويلزي عن صفوف الفريق الملكي.
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وكيل جاريث بيل ينتقد زيدان ويكشف سبب الأزمة

وجه جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، انتقادات حادة إلى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، حيث قال بارنيت، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الأمر بسيط، زيدان لا يُحب جاريث بيل، لا توجد أي علاقة بينهما، ولم تكن هناك علاقة على الإطلاق" وتأتي تلك التصريحات للتأكيد على العلاقة السيئة بين زيدان وجاريث بيل منذ تولي المدرب الفرنسي تدريب الفريق الملكي، حيث ألمح زيدان أكثر من مرة إلى عدم حاجته لوجود بيل في الفريق.
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بيل يقترب من الرحيل إلى الدوري الصيني

بات النجم الويلزي جاريث بيل قريبًا للغاية من الانتقال المفاجئ إلى الدوري الصيني، ودخل النجم الويلزي في محادثات مغلقة مع فريق جيانجسو سونينج الصيني على مدى الـ24 ساعة الماضية، تمهيدًا لصفقة ستمنح النجم الويلزي أجرا أسبوعيا يصل إلى مليون جنيه إسترليني، ويأمل النادي الصيني في إتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيغلق سوق الانتقالات في الصين مساء يوم الأبعاء المقبل، ويبحث النادي الصيني عن تقديم عقد لبيل البالغ من العمر 30 عامًا يمتد لثلاث سنوات مقابل حصوله على 150 مليون جنيه إسترليني، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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زيدان: مشاركة بيل أمام أرسنال لا تعني بقاءه

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إن لاعبه جاريث بيل أراد المشاركة في فوز الفريق الملكي وديًا على أرسنال، إلا أن تلك المشاركة لن تغير أي شيء في مستقبله مع الفريق، وسجل بيل الهدف الأول لريال مدريد، وأخرج كرة من على خط المرمى وأهدر ركلة جزاء في ركلات الترجيح، وقبل تلك المباراة بـ48 ساعة، أكد زيدان أن مستقبل بيل مع ريال مدريد انتهى، وأنه من الأفضل له الرحيل بأسرع وقت ممكن، وعن مباراة أرسنال قال زيدان: "جاريث قدم مباراة جيدة ولعب بصورة مميزة، أنا سعيد من أجله".
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