جريمة

وانت مسافر في العيد.. إزاى تحمي شقتك من السرقة؟

ينبغي عدم الحديث مع أي غرباء عن نطاق الأسرة عن مواعيدك وأوقاتك خارج شقتك وعدم الإفصاح عن أوقات الذهاب والإياب والحفاظ على علاقاتك مع الجيران لأنهم خط الدفاع الأول عنك
تحرير:تهامى البندارى ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
سرقة شقة- صورة أرشيفية
سرقة شقة- صورة أرشيفية
تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، في الإجازات والأعياد، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء أوقات إجازاتهم مع أقاربهم في المحافظات البعيدة، أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، وهنا تصبح الفرصة سانحة أمام اللصوص المحترفين في مجال سرقات الشقق والسطو عليها، لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصل مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني،، لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
قال الخبير الأمني لـ«التحرير» إن هناك علامات توضح لأرباب السوابق ومسجلي الخطر، وجود بعض المنازل خالية من أصحابها خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، وهو ما يسهل لهم فكرة اقتحام تلك الشقق والاستيلاء على جميع ما بداخلها من متعلقات خاصة في أوقات السفر التي تستغرق أياما. أضاف لـ«التحرير»
اقرأ المزيد
.رادار-مرور

الرادار يراقب محاور وميادين العاصمة بثاني أيام العيد

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، سيولة مرورية ملحوظة، وسط انتشار الخدمات المرورية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري خلال احتفالات المصريين بعيدهم، وانتظمت حركة السير في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذا أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
جثه -علي-الطريق (1)

«البنطلون فيه جثة» جهود لكشف غموض جثة ترعة المريوطية

ما زالت حالة من الرعب تسيطر على الأهالي بمنطقة المريوطية، فالسكان والعمال بالمنطقة وسائقو السيارات الأجرة فى محيط المكان، جميعهم يتحدثون عن نصف الجثة، التى طفت على سطح مياه الترعة إلى أعين الناس، ليشتبه المارة فى أن البنطلون "الجينز" المنتفخ فى المياه يحوي جسدا آدميا أو بالأحرى نصف جثة، اتضح فيما بعد أنها سيدة، تعرضت للقتل ومزق القاتل جسدها إلى عدة أجزاء، وما تم العثور عليه هو نصف جسد من البطن وحتى الركبتين، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة كشف غموض الجريمة وتحديد هوية المجني عليها والقاتل ودوافعه.
حادث-تصادم

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 9 أشخاص من محافظة القاهرة بينهم 5 أطفال، فجر اليوم الإثنين، إثر إنقلاب سيارة قبل بوابة طريق الضبعة بـ30 كيلو متر، وتم نقلهم مستشفى العلمين المركزي، حيث أعلنت مديرية الصحة بمطروح خلال بيان إعلامي لها، إنها تلقت بلًاغا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور دفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين، وإجراء الإسعافات اللازمة للمصابين بمستشفى العلمين المركزي ووضعهم تحت الملاحظة، مؤكدين أن الحالة العامة للمصابين مستقرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
حريق كنيسة الأنبا بولا

إصابة 10 من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بكفر الشيخ

استقبلت مستشفيات كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، وبيلا المركزي، 10 مصابين بحروق متفرقة نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة التابعة لقرية الهمة، بمركز بيلا. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانفجار أنبوبة بوتاجاز فى شقة سكنية بعزبة فودة بدائرة مركز بيلا، لتدفع الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للمنازل المجاورة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرياح-تسقط كابل كهرباء-بمنطقة محربك في الإسكندرية

حفر وقطع وتزوير.. سقوط عصابة لسرقة كابلات الاتصالات

باشرت نيابة أول مدينة نصر، تحقيقاتها في واقعة تكوين 10 عاطلين، تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة كابلات شركات الاتصالات، وانتحالهم صفة عمال بإحدى هيئات وقطاعات الاتصالات، والحفر بالطرق، وأمرت النيابة بتحريز عدد من الأدوات والأوراق التي ضبطت بحوزة المتهمين، وقررت حجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وأمرت النيابة بسرعة استعجال التحريات حول ظروف وملابسات ضبط المتهمين، وكذا بيان النشاط الإجرامي لهم على وجه التحديد، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بتحريات المباحث.
سرقة

حرية لم تدم طويلا.. ضبط مسجل خطر تزعم عصابة للسرقة

لم يكتف مسجل خطر بسجله الإجرامي الذي يضم قضيتي سرقة متنوعة، أقدم على زيادة رصيده من الأفعال غير المشروعة التي يُعاقب عليها القانون، قاده تفكيره الشيطاني إلى استغلال مهارته في السرقة لتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحلات التجارية والشركات، مستعينا بأربعة أشخاص آخرين، وراحوا ينفذون الواقعة تلو الأخرى بنجاح دون كشف أمرهم، حتى إن زعيم التشكيل استبعد احتمالية سقوطه معتبرا الأمر دربا من الخيال إلا أن مباحث قسم شرطة النزهة زجت به وأعوانه خلف القضبان.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.
طعن-بالسكين

طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب

لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org