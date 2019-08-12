وانت مسافر في العيد.. إزاى تحمي شقتك من السرقة؟

ينبغي عدم الحديث مع أي غرباء عن نطاق الأسرة عن مواعيدك وأوقاتك خارج شقتك وعدم الإفصاح عن أوقات الذهاب والإياب والحفاظ على علاقاتك مع الجيران لأنهم خط الدفاع الأول عنك

تحرير:تهامى البندارى ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

سرقة شقة- صورة أرشيفية

تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، في الإجازات والأعياد، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء أوقات إجازاتهم مع أقاربهم في المحافظات البعيدة، أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، وهنا تصبح الفرصة سانحة أمام اللصوص المحترفين في مجال سرقات الشقق والسطو عليها، لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصل مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني،، لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.

قال الخبير الأمني لـ«التحرير» إن هناك علامات توضح لأرباب السوابق ومسجلي الخطر، وجود بعض المنازل خالية من أصحابها خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، وهو ما يسهل لهم فكرة اقتحام تلك الشقق والاستيلاء على جميع ما بداخلها من متعلقات خاصة في أوقات السفر التي تستغرق أياما. أضاف لـ«التحرير»