انقلاب سيارة في طريقها للمقابر ببني سويف.. و20 مصابا

تحرير:محمد حفيظ ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

إسعاف

أصيب 20 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري بهبشين بمركز ناصر في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، أثناء الذهاب إلى مقابر الجبل البحري؛ لزيارة قبر طفل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت 12 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: "بدر ربيع فتحي 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، باسم نبيل فتحي 11 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه 7 سم، نادية فريد جمعة 12 سنة، مصابة بجرح قطعي بالوجه 8 سم، رندا عادل فتحي 23 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، صباح عبد الفتاح سيد 32 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، إسلام نبيل فتحي 18 سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، محمد مرعى نيازى 39 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، نبيل فتحي شاكر 35 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، بسام نبيل على 15 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، رمضان نبيل فتحي 10 سنوات، مصاب بجروح وسحجات بالجسم".

كما نقلت سيارات الإسعاف: "فوزية رمضان بباوى 79 سنة، فلاحة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ربيع فتحي شاكر 45 سنة، فلاح مصاب بغيبوبة تامة، عادل فتحي شاكر 49 سنة، موظف مصاب بجروح وسحجات بالوجه، هويدا فتحي شاكر 30 سنة، مصابة بكسر بالعمود الفقري والذراع اليسرى، عبد الله عادل فتحى 17 سنة، طالب مصاب بجروح