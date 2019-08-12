جريمة

انقلاب سيارة في طريقها للمقابر ببني سويف.. و20 مصابا

تحرير:محمد حفيظ ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
إسعاف
إسعاف
أصيب 20 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري بهبشين بمركز ناصر في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، أثناء الذهاب إلى مقابر الجبل البحري؛ لزيارة قبر طفل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت 12 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: "بدر ربيع فتحي 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، باسم نبيل فتحي 11 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه 7 سم، نادية فريد جمعة 12 سنة، مصابة بجرح قطعي بالوجه 8 سم، رندا عادل فتحي 23 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، صباح عبد الفتاح سيد 32 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، إسلام نبيل فتحي 18 سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، محمد مرعى نيازى 39 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، نبيل فتحي شاكر 35 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، بسام نبيل على 15 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، رمضان نبيل فتحي 10 سنوات، مصاب بجروح وسحجات بالجسم".
كما نقلت سيارات الإسعاف: "فوزية رمضان بباوى 79 سنة، فلاحة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ربيع فتحي شاكر 45 سنة، فلاح مصاب بغيبوبة تامة، عادل فتحي شاكر 49 سنة، موظف مصاب بجروح وسحجات بالوجه، هويدا فتحي شاكر 30 سنة، مصابة بكسر بالعمود الفقري والذراع اليسرى، عبد الله عادل فتحى 17 سنة، طالب مصاب بجروح
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سرقة

في 6 خطوات.. تعمل إيه لو محفظتك اتسرقت؟

قد تصيبك صدمة جراء تعرضك لحادث سرقة أو فقدان محفظتك، وأول ما يتبادر إلى ذهنك حينها، كيف ستستخرج من جديد كل هذه الأوراق الثبوتية، بما فيها بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة السيارة أو كروت البنك (الفيزا) التي تتعامل معها، سواء في توفير الأموال بها أو البطاقات الشرائية، أو تلك البطاقات التي يستخدمها فقط للحصول على مرتبه، أو أى متعلقات ومستندات تهمك، ويصاب الإنسان بحالة من الحيرة والحزن تتملكه جراء فقدان أى من تلك المستندات والأوراق الثبوتية، ناهيك بمبلغ مالي من الوارد أن تكون محتفظا به داخل محفظتك.
جثة-فى-شقة

طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

تباشر نيابة حلوان الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل عبد الرحمن العزب، صاحب صالة «جيم» بطعنات من متدرب، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، صاحب الجيم، وشهرته «نانو»، طلب من المتدربين دفع قيمة الاشتراك الشهري، وقيمته 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب بالصالة، "عمرو.س"، دفع المبلغ رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، قبل أن تأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
قوات الشرطة - أرشيفية

الداخلية تواصل تأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى

تواصل الأجهزة الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ خطتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، إذ انتشرت الخدمات الأمنية المكثفة في شتى ميادين ومحاور المحافظات، لرصد أي محاولات للخروج عن القانون، وتستمر خطة الوزارة التى بدأت في تنفيذها الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، حتى انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك، وتم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية وتأمين المنشآت الهامة ودور العبادة، وكذا السجون وأقسام الشرطة، ودفعت مديريات الأمن بوحدات قتالية لتعزيز الوجود الأمني حول المؤسسات العامة للبلاد.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مشاجرة بالأسلحة في قليوب.. وقتيل و3 مصابين

لقى نجار مصرعه وأصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قليوب، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى ومصابين بمنطقة "منطي"، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول " عمر ف ه - 34 عاما" صاحب محل فراشة مصابا برش خرطوش بالساق وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وشقيقيه "رجب ف ه - 27 عاما - صاحب محل فراشة" وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و"محمد ف ه - 30 عاما - صاحب محل فراشة".
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كلب-يهاجم-الناس (3)

بينهم 4 أطفال.. كلب ضال يعقر 6 أشخاص في بني سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، بعد أن عقرهم كلب ضال بمناطق مختلفة في مركزى ناصر والواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة كل من أسماء محمود حمدى، 22 سنة، مقيمة بمركز الواسطى بعقر في الساق الأيسر، وخديجة عبد العاطى محمد، 11 سنة، مقيمة بمركز الواسطى مصابة بعقر في اليد اليسرى، وخميس راضى رجب، سنتين، مقيم بمركز الواسطى مصابا في الفخذ الأيسر.
جثة

مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

عثر أهالي عزبة العرب بمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء للضغط العالي بأرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من الأهالي بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز، بعثورهم على جثة أحد الأشخاص معلقة بعمود كهرباء ضغط عالي، بأحد الأراضي الزراعية بالقرية، والذي كلف بسرعة كشف ملابسات الحادث.
تصادم

إصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب رجل وزوجته واثنان من أولادهما، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج. وتلقت مديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ربع نقل بعد نفق سنور اتجاه بحري بكيلو واحد بدائرة محافظة بنى سويف وعلى الفور ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
اشارة-مرور (1)

رشوه برمال/ إعادة فتح الدائري بعد انقلاب شاحنة صابون

تمكنت قوات الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، من إعادة فتح الطريق الدائرى باتجاه المريوطية، عند نزلة البراجيل، عقب انقلاب سيارة نقل محملة بخزانات صابون سائل مركز، وتمكنت القوات باستخدام شاحنات من الرمال من السيطرة على المنطقة الزلقة على الطريق، وتغطيتها نسبيا بالرمال، مما مكن السيارات من العبور، وأعاد رجال المرور تسيير الحركة وفك تكتلات الزحام التى تسبب فيها الحادث فى الاتجاه من كوبرى الوراق إلى ناحية المريوطية والهرم، بينما تم استخدام الأوناش فى رفع السيارة المتسببة فى الحادث، وجار التحري للوقوف على أسبابه.
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