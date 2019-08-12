«آسفين».. أحمد وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

صورة أرشيفية

نشر اليوتيوبر "أحمد حسن" وزوجته "زينب" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذران للشعب المصري على ما بدر منهما خلال الأيام الماضية، ويعلنان عن اعتزالهما السوشيال ميديًا نهائياً بعدما تعرضًا إلى هجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل على خلفية اتهامهما باستغلال طفلتهما الرضيعة، لتحقيق العديد من المشاهدات على موقع اليوتيوب والتربح من خلالها، حيث قال« مش هنزل فيديوهات تاني.. مش هنزل صور تاني.. مش هنعمل أى حاجة في حياتنا تاني شكراً ليكم جداً وإحنا آسفين جدا»

وتابع ،« آسفين على كل حاجة عملناها من ساعة ما بدأنا لحد دلوقتي .. بنعتذرلكم إحنا أسفين جداً جداً فوق ما تتخيلوا.. وصلنا لحالة نفسية صعبة إحنا مش قادرين». ويأتى هذا بعدما قام الزوجان بنشر فيديو لهما داخل حمام السباحة بأحد الفنادق بدبى، بعنوان «أول مرة ننزل حمام السباحة مع بعض»، وهو