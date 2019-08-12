مشاجرة بالأسلحة في قليوب.. وقتيل و3 مصابين

تحرير:هيثم بطاح ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

مشاجرة - أرشيفية

لقى نجار مصرعه وأصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قليوب، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى ومصابين بمنطقة "منطي"، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول " عمر ف ه - 34 عاما" صاحب محل فراشة مصابا برش خرطوش بالساق وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وشقيقيه "رجب ف ه - 27 عاما - صاحب محل فراشة" وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و"محمد ف ه - 30 عاما - صاحب محل فراشة".

وتبين أن الطرف الثانى "فرغلي م ح - 54 عاما - صاحب مصنع غزل ونسيج" مصابا برش خرطوش بالعين اليسرى والبطن وتم نقله لمستشفى الساحل، ونجله "محمد - 22 عاما - سابق اتهامه في قضيتى مخدرات واعتداء على موظف" مصابا برش خرطوش بالظهر والبطن وتم نقله لمستشفي القصر العيني، وضُبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وشقيق