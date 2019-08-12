جريمة

الداخلية تواصل تأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى

تحرير:تهامى البندارى ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
قوات الشرطة- أرشيفية
قوات الشرطة- أرشيفية
تواصل الأجهزة الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ خطتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، إذ انتشرت الخدمات الأمنية المكثفة في شتى ميادين ومحاور المحافظات، لرصد أي محاولات للخروج عن القانون، وتستمر خطة الوزارة التى بدأت في تنفيذها الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، حتى انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك، وتم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية وتأمين المنشآت الهامة ودور العبادة، وكذا السجون وأقسام الشرطة، ودفعت مديريات الأمن بوحدات قتالية لتعزيز الوجود الأمني حول المؤسسات العامة للبلاد.
فرضت الأجهزة الأمنية رقابتها على الطرق السريعة والميادين، وانتشر رجال مباحث المرور في مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، ضمانا لعدم تلاعب السائقين بالأجرة مستغلين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. وكثفت الأجهزة الأمنية من خدماتها حول المنشآت السياحية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وتم تعيين خدمات بخطوط
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سرقة

في 6 خطوات.. تعمل إيه لو محفظتك اتسرقت؟

قد تصيبك صدمة جراء تعرضك لحادث سرقة أو فقدان محفظتك، وأول ما يتبادر إلى ذهنك حينها، كيف ستستخرج من جديد كل هذه الأوراق الثبوتية، بما فيها بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة السيارة أو كروت البنك (الفيزا) التي تتعامل معها، سواء في توفير الأموال بها أو البطاقات الشرائية، أو تلك البطاقات التي يستخدمها فقط للحصول على مرتبه، أو أى متعلقات ومستندات تهمك، ويصاب الإنسان بحالة من الحيرة والحزن تتملكه جراء فقدان أى من تلك المستندات والأوراق الثبوتية، ناهيك بمبلغ مالي من الوارد أن تكون محتفظا به داخل محفظتك.
جثة-فى-شقة

طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

تباشر نيابة حلوان الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل عبد الرحمن العزب، صاحب صالة «جيم» بطعنات من متدرب، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، صاحب الجيم، وشهرته «نانو»، طلب من المتدربين دفع قيمة الاشتراك الشهري، وقيمته 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب بالصالة، "عمرو.س"، دفع المبلغ رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، قبل أن تأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مشاجرة بالأسلحة في قليوب.. وقتيل و3 مصابين

لقى نجار مصرعه وأصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قليوب، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى ومصابين بمنطقة "منطي"، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول " عمر ف ه - 34 عاما" صاحب محل فراشة مصابا برش خرطوش بالساق وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وشقيقيه "رجب ف ه - 27 عاما - صاحب محل فراشة" وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و"محمد ف ه - 30 عاما - صاحب محل فراشة".
سيارة-اسعاف

انقلاب سيارة في طريقها للمقابر ببني سويف.. و20 مصابا

أصيب 20 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري بهبشين بمركز ناصر في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، أثناء الذهاب إلى مقابر الجبل البحري؛ لزيارة قبر طفل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت 12 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: "بدر ربيع فتحي 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، باسم نبيل فتحي 11 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه 7 سم، نادية فريد جمعة 12 سنة، مصابة بجرح قطعي بالوجه 8 سم، رندا عادل فتحي 23 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، صباح عبد الفتاح سيد 32 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، إسلام نبيل فتحي 18 سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، محمد مرعى نيازى 39 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، نبيل فتحي شاكر 35 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، بسام نبيل على 15 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، رمضان نبيل فتحي 10 سنوات، مصاب بجروح وسحجات بالجسم".
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العفو-عن-سجناء (4)

1634 سجينا يودعون أسوار «طرة» في أول أيام العيد

نفذت مصلحة السجون، اليوم الأحد، القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الشرطي عن 1634 سجينًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وودع السجناء المطلق سراحهم أسوار السجن، ينتظرهم ذووهم وأقاربهم على أبواب مصلحة السجون بمنطقة طرة، وسط مشاعر من البهجة والسعادة، نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق، قرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو الشرطي عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
تحرش (4)

في خطوات.. ماذا تفعلين إذا تعرضتِ للتحرش؟

انطلقت، اليوم الأحد، احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، الذي تشهد فيه الحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في قضاء وقت ماتع مع ذويهم، وتبذل قوات الشرطة جهودا كبيرة بغية الحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم خلال أيام العيد، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بما فيها جريمة التحرش، التي يرتكبها ضعاف النفوس من الشباب وبعض المراهقين. «التحرير» توضح لكِ، عزيزتي المرأة، في سطور، ما يمكنك فعله لتحفظي حقك القانوني إذا تعرضتِ لحالة تحرش خلال أيام العيد.
السجون (2)

الإفراج عن 1563 سجينا بمناسبة ذكرى يوليو وعيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1563 سجينًا، تنفيذًا لقرار العفو الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك، وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 315 لسنة 2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بالعيد 67 لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك، عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
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بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.
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