الداخلية تواصل تأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى

تحرير:تهامى البندارى ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

قوات الشرطة- أرشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ خطتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، إذ انتشرت الخدمات الأمنية المكثفة في شتى ميادين ومحاور المحافظات، لرصد أي محاولات للخروج عن القانون، وتستمر خطة الوزارة التى بدأت في تنفيذها الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، حتى انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك، وتم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية وتأمين المنشآت الهامة ودور العبادة، وكذا السجون وأقسام الشرطة، ودفعت مديريات الأمن بوحدات قتالية لتعزيز الوجود الأمني حول المؤسسات العامة للبلاد.

فرضت الأجهزة الأمنية رقابتها على الطرق السريعة والميادين، وانتشر رجال مباحث المرور في مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، ضمانا لعدم تلاعب السائقين بالأجرة مستغلين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك. وكثفت الأجهزة الأمنية من خدماتها حول المنشآت السياحية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وتم تعيين خدمات بخطوط

فرضت الأجهزة الأمنية رقابتها على الطرق السريعة والميادين، وانتشر رجال مباحث المرور في مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، ضمانا لعدم تلاعب السائقين بالأجرة مستغلين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.



وكثفت الأجهزة الأمنية من خدماتها حول المنشآت السياحية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وتم تعيين خدمات بخطوط سير الأفواج السياحية والبواخر السياحية وكورنيش النيل، وجرى التنسيق بين إدارات المرور، لمتابعة حركة السير بالمحاور العامة والكبارى الرابطة بين المحافظات خشية حدوث أى تكدسات مرورية.



الخطة الموضوعة من قبل وزير الداخلية فيما يتعلق بمحافظتى القاهرة والجيزة يتم تنفيذها في كل الشوارع والميادين، ويشارك فيها رجال الأمن المركزي وقوات العمليات الخاصة من العناصر القتالية، وأحكمت أجهزة الأمن وجود ضباط وأفراد الشرطة في كل بقعة.



