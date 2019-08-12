وزير الري: لا حالات وبائية بين الحجاج المصريين

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

صورة أرشيفية

قال رئيس البعثة الرسمية للحج الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن البعثة الطبية لم تكتشف أي حالات وبائية بين الحجاج المصريين حتى الآن وأن البعثة تقدم مجهودات كبيرة من أجل المحافظة على صحة الحجاج المصريين،مضيفاً:تم تصعيد 10 حالات مرضية إلى عرفات بسيارات الإسعاف المجهزة وتم تمكينهم من أداء المناسك، بالإضافة إلى توفير سيارات مجهزة لمتحدي الإعاقة وذويهم لأداء المناسك. وأشار إلى أن، الوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف والمرافقين لبعثات الحج أسهموا بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الحجاج بتوعيتهم بالرخص المتاحة لهم في أداء مناسك الحج.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية من داخل مقر إقامة البعثة بمشعر منى، هناك أتوبيسات إضافية للطوارئ ساهمت في نقل 50 حاجا مصريا تخلفوا عن الأتوبيسات الخاصة بهم وتم تفويجهم بنجاح إلى المزدلفة،مشدداً على أن البعثة الطبية قامت بجولات تفتيشية بمطاعم الفنادق التي يتواجد بها ومقرات الإقامة للحجاج المصريين