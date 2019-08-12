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وزير الري: لا حالات وبائية بين الحجاج المصريين

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال رئيس البعثة الرسمية للحج الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن البعثة الطبية لم تكتشف أي حالات وبائية بين الحجاج المصريين حتى الآن وأن البعثة تقدم مجهودات كبيرة من أجل المحافظة على صحة الحجاج المصريين،مضيفاً:تم تصعيد 10 حالات مرضية إلى عرفات بسيارات الإسعاف المجهزة وتم تمكينهم من أداء المناسك، بالإضافة إلى توفير سيارات مجهزة لمتحدي الإعاقة وذويهم لأداء المناسك. وأشار إلى أن، الوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف والمرافقين لبعثات الحج أسهموا بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الحجاج بتوعيتهم بالرخص المتاحة لهم في أداء مناسك الحج.
وأضاف عبد العاطي في تصريحات صحفية من داخل مقر إقامة البعثة بمشعر منى، هناك أتوبيسات إضافية للطوارئ ساهمت في نقل 50 حاجا مصريا تخلفوا عن الأتوبيسات الخاصة بهم وتم تفويجهم بنجاح إلى المزدلفة،مشدداً على أن البعثة الطبية قامت بجولات تفتيشية بمطاعم الفنادق التي يتواجد بها ومقرات الإقامة للحجاج المصريين
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الرئيس-السيسى

السيسي للشباب أنتم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه والتقدير للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب حيث كتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلاً: «في اليوم العالمي للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة»، ويأتى هذا بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب.
أحمد-وزينب

«آسفين».. أحمد وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

نشر اليوتيوبر "أحمد حسن" وزوجته "زينب" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذران للشعب المصري على ما بدر منهما خلال الأيام الماضية، ويعلنان عن اعتزالهما السوشيال ميديًا نهائياً بعدما تعرضًا إلى هجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل على خلفية اتهامهما باستغلال طفلتهما الرضيعة، لتحقيق العديد من المشاهدات على موقع اليوتيوب والتربح من خلالها، حيث قال« مش هنزل فيديوهات تاني.. مش هنزل صور تاني.. مش هنعمل أى حاجة في حياتنا تاني شكراً ليكم جداً وإحنا آسفين جدا»
رمى-الجمارات-

بعثة الحج: لم نرصد مخالفات في مشعر منى حتى الآن

أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدى شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، أن اللجنة لم ترصد أى مخالفات في مشعر منى حتى الآن، وأن اللجنة قامت بتسكين حجاج السياحة في كل المخيمات المخصصة لهم، عدا حالة وحيدة شهدت محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادي في مخيم «19» التابع لإحدى الشركات السياحية، ولكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة. وأوضح شلبي من داخل مشعر منى أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وجهت باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله.
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. وهذه المدن «+40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، اليوم الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
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رمى-الجمارات-

بعثة الحج: لم نرصد مخالفات في مشعر منى حتى الآن

أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدى شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، أن اللجنة لم ترصد أى مخالفات في مشعر منى حتى الآن، وأن اللجنة قامت بتسكين حجاج السياحة في كل المخيمات المخصصة لهم، عدا حالة وحيدة شهدت محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادي في مخيم «19» التابع لإحدى الشركات السياحية، ولكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة. وأوضح شلبي من داخل مشعر منى أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وجهت باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

الملك سلمان: أدينا واجبنا تجاه الحجاج ولم نستثن أحدا

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية رحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء. جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصر منى، الأمراء ومفتي عام المملكة والوزراء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركين في الحج. وأضاف الملك سلمان أنه "يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول".
حج-وعمرة (2)

عيادات ثابتة ومتحركة.. رعاية طبية خاصة للحجاج المصريين

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل الحالة الصحية للحجاج المصريين، مشيرا إلى أن البعثة الطبية تتابح الحالة الصحية للمرضى الذين تم تصعيدهم لمستشفيات عرفات اليوم السبت، لأداء مناسك الحج، مؤكدا أن البعثة الطبية تقدم خدماتها الطبية للحجاج المصريين بمخيمات عرفات، فيما أكد الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات عرفات والبالغ عددها ثلاثة مستشفيات.
الحج

قرعة وتضامن وسياحة.. وفاة 3 حجاج مصريين لأسباب صحية

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورئيس بعثة الحج المصرية، وفاة 3 حجاج بسبب أزمات صحية، بينهم حاج من حجاج القرعة بالمستشفى بعد عملية استئصال ورم بالأمعاء الدقيقة، وحاج آخر من حجاج التضامن نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتليف بالكبد، وحاج ثالث من حجاج السياحة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، موضحا في بيان، أن عدد الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي وخضعت لعملية الغسيل الكلوي وصلت إلى 20 حالة بعدد مرات غسيل 59 مرة.
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