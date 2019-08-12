منتخب الناشئين يواجه المجر في مونديال اليد

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 12.30، نظيره المجر، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16. منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي "المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا"، ولعب الفراعنة حتى الآن أربع مواجهات، الأولى كانت أمام السويد وفازت مصر (32- 29)، والثانية

البطولة تقام في مقدونيا، وبها 4 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل أول 4 منتخبات في كل مجموعة ليخوضوا غمار دور الـ16.



منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي "المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا"، ولعب الفراعنة حتى الآن أربع مواجهات، الأولى كانت أمام السويد وفازت مصر (32- 29)، والثانية كانت أمام فرنسا وخسرت (28- 24)، وفي الثالثة تغلب الفراعنة على تايوان (36- 25)، كما تغلبت مصر على كندا في المباراة الرابعة (47-20).



ويحتل منتخب مصر المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، بينما تتصدر السويد المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم المجر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم فرنسا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم تأتي تايوان في المركز الخامس بلا نقاط، ثم تتذيل كندا المجموعة بلا نقاط أيضا.

