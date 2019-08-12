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السيسي للشباب أنتم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
السيسي
السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه والتقدير للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب حيث كتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلاً: «في اليوم العالمي للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة»، ويأتى هذا بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب.
وكان الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد هنأ أمس، الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام". وأدى
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جبل عرفات

وزير الري: لا حالات وبائية بين الحجاج المصريين

قال رئيس البعثة الرسمية للحج الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن البعثة الطبية لم تكتشف أي حالات وبائية بين الحجاج المصريين حتى الآن وأن البعثة تقدم مجهودات كبيرة من أجل المحافظة على صحة الحجاج المصريين،مضيفاً:تم تصعيد 10 حالات مرضية إلى عرفات بسيارات الإسعاف المجهزة وتم تمكينهم من أداء المناسك، بالإضافة إلى توفير سيارات مجهزة لمتحدي الإعاقة وذويهم لأداء المناسك. وأشار إلى أن، الوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف والمرافقين لبعثات الحج أسهموا بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الحجاج بتوعيتهم بالرخص المتاحة لهم في أداء مناسك الحج.
أحمد-وزينب

«آسفين».. أحمد وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

نشر اليوتيوبر "أحمد حسن" وزوجته "زينب" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذران للشعب المصري على ما بدر منهما خلال الأيام الماضية، ويعلنان عن اعتزالهما السوشيال ميديًا نهائياً بعدما تعرضًا إلى هجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل على خلفية اتهامهما باستغلال طفلتهما الرضيعة، لتحقيق العديد من المشاهدات على موقع اليوتيوب والتربح من خلالها، حيث قال« مش هنزل فيديوهات تاني.. مش هنزل صور تاني.. مش هنعمل أى حاجة في حياتنا تاني شكراً ليكم جداً وإحنا آسفين جدا»
رمى-الجمارات-

بعثة الحج: لم نرصد مخالفات في مشعر منى حتى الآن

أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدى شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، أن اللجنة لم ترصد أى مخالفات في مشعر منى حتى الآن، وأن اللجنة قامت بتسكين حجاج السياحة في كل المخيمات المخصصة لهم، عدا حالة وحيدة شهدت محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادي في مخيم «19» التابع لإحدى الشركات السياحية، ولكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة. وأوضح شلبي من داخل مشعر منى أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وجهت باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله.
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب.. وهذه المدن «+40»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل، اليوم الإثنين، على السواحل الشمالية، وحار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
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إنتصار السيسي: خالص العزاء في استشهاد أبنائنا بحادث معهد الأورام

تقدمت إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابى بمعهد الأورام بالمنيل. وتمنت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع لتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الإثنين، الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام. كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء أمس. وأعرب الرئيس عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
السيسي-يشهد-احتفال-تخريج-دفعة (1)

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، حفلات تخرج الطلاب الجدد من الكليات العسكرية 2019، تزامنا مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، ويتضمن الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية عددا من العروض العسكرية، تظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة وقدراتهم القتالية العالية، وتتنوع العروض بين عروض الصاعقة والأجهزة الرياضية واجتياز الموانع المشتعلة، وعروض لعبور الموانع المرتفعة والتصدي للمركبة المدرعة ثم اقتحامها من الخلف، وعرض لمهارات تكسير الأجسام والألواح الصلبة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الكنيسة الكاثوليكية تهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. وجاء في نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

حظر التجوال في مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحظر التجوال في المنطقة المحدد شرقا من تل رفع مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمل القرار أيضا، حظر التجوال شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.. ويبدأ تنفيذ القرار في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 25 يوليو الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية والمحددة بـ3 أشهر.
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