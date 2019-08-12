السيسي للشباب أنتم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه والتقدير للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب حيث كتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلاً: «في اليوم العالمي للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة»، ويأتى هذا بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب.

وكان الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد هنأ أمس، الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك، وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام". وأدى