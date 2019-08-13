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اختراع جديد يكشف سبب رائحة الفم الكريهة

قد يلجأ المريض لبعض الحلول العلاجية والتجميلية التي قد تتسبب بظهور رائحة كريهة للفم، مثل إهمال تنظيف أطقم الأسنان، إهمال تنظيف أجهزة تقويم الأسنان
تحرير:مي فؤاد ١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الفم
الفم
من المعروف أن رائحة الفم الكريهة هي رائحة كريهة تصدر من الفم بسبب سوء النظافة الفموية، وتناول بعض الأطعمة التي تبعث الرائحة الكريهة من الفم أو بعض الحالات الطبية المزمنة التي تشمل سرطان الرئة والسكري ومرض الشلل الرعاش. كما أنه من الممكن أن يرجع سبب رائحة الفم الكريهة إلى إهمال نظافة الفم واللثة والأسنان أو تنظيفها بشكل خاطئ، لذا فإن اتباع الطرق السليمة وبالوتيرة الصحيحة كذلك، قد يعمل على حل المشكلة بشكل جذري، فعدم القيام بذلك قد يتسبب بتراكم بقايا الطعام بين الأسنان، والتي قد يؤدي تراكمها إلى العديد من مشاكل الفم.
قد يتسبب الطعام الذي تتناوله يوميًا بظهور رائحة الفم الكريهة، وقد يحدث هذا بسبب تناول الأطعمة ذات الرائحة القوية كالبصل والثوم والتوابل، تناول المشروبات ذات الرائحة القوية على الريق كالقهوة، تراكم الطعام باستمرار بين الأسنان ولفترات طويلة. اقرأ أيضًا: لو بتعمل دايت.. هذه الروشته لتناول اللحمة في العيد ربما،
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