اختراع جديد يكشف سبب رائحة الفم الكريهة

قد يلجأ المريض لبعض الحلول العلاجية والتجميلية التي قد تتسبب بظهور رائحة كريهة للفم، مثل إهمال تنظيف أطقم الأسنان، إهمال تنظيف أجهزة تقويم الأسنان
من المعروف أن رائحة الفم الكريهة هي رائحة كريهة تصدر من الفم بسبب سوء النظافة الفموية، وتناول بعض الأطعمة التي تبعث الرائحة الكريهة من الفم أو بعض الحالات الطبية المزمنة التي تشمل سرطان الرئة والسكري ومرض الشلل الرعاش.
كما أنه من الممكن أن يرجع سبب رائحة الفم الكريهة إلى إهمال نظافة الفم واللثة والأسنان أو تنظيفها بشكل خاطئ، لذا فإن اتباع الطرق السليمة وبالوتيرة الصحيحة كذلك، قد يعمل على حل المشكلة بشكل جذري، فعدم القيام بذلك قد يتسبب بتراكم بقايا الطعام بين الأسنان، والتي قد يؤدي تراكمها إلى العديد من مشاكل الفم.
قد يتسبب الطعام الذي تتناوله يوميًا بظهور رائحة الفم الكريهة، وقد يحدث هذا بسبب تناول الأطعمة ذات الرائحة القوية كالبصل والثوم والتوابل، تناول المشروبات ذات الرائحة القوية على الريق كالقهوة، تراكم الطعام باستمرار بين الأسنان ولفترات طويلة.
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ربما،
قد يتسبب الطعام الذي تتناوله يوميًا بظهور رائحة الفم الكريهة، وقد يحدث هذا بسبب تناول الأطعمة ذات الرائحة القوية كالبصل والثوم والتوابل، تناول المشروبات ذات الرائحة القوية على الريق كالقهوة، تراكم الطعام باستمرار بين الأسنان ولفترات طويلة.
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ربما، قد يلجأ المريض لبعص الحلول العلاجية والتجميلية والتي قد تتسبب بظهور رائحة كريهة للفم، مثل إهمال تنظيف أطقم الأسنان، إهمال تنظيف أجهزة تقويم الأسنان، إذ قد يؤدي هذا إلى تراكم البكتيريا وبالتالي ظهور رائحة الفم الكريهة.
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يحاول العلماء تطوير طرق جديدة لمعالجة المواد التي يتم إطلاقها من الفم والتي تسبب رائحة الفم الكريهة، ومع ذلك اكتشف العديد من الباحثين أن تلك الرائحة ربما تكون من ضمن بعض المؤشرات الحيوية للأمراض.
غالبًا ما يستخدم الممارسون الطبيون رائحة النفس والجسم لتشخيص المرضى، لكن التحليل لن يكون دقيقًا أبدًا بسبب حقيقة أن الأشخاص الأصحاء يتخلون عن المركبات العضوية المتطايرة، وهذه المواد تعتمد على عوامل مثل الجنس ومؤشر كتلة الجسم.
كشف العلماء عن وجود "كاميرا شم" حساسة للغاية يمكنها التغلب على هذه المشكلات.
وفقًا للدراسة ابتكر الباحثون نسخة جديدة ومُحسَّنة من sniff-cam، والتي أصبحت الآن قادرة على اكتشاف مستويات تشخيص المؤشرات الحيوية للمرض.
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تحتوي كاميرا الاستنشاق الجديدة على ضوء حلقة فوق بنفسجي، وفلاتر وكاميرا، تتفاعل شبكة الإنزيمات مع الإيثانول والنيكوتيناميد الأدينين دينوكليوتيد المؤكسد (NAD)، الذي ينتج شكلاً منخفضًا من الفلورسنت من NAD، لتحديد المرض بدقة.
تعد الطريقة الجديدة لتحليل الصور أكثر حساسية، وتسمح بقياس كميات قليلة من الإيثانول.
تم اختبار كاميرا الشم الجديدة على مجموعة من الذكور الذين لم يتناولوا أو يستهلكوا أي سوائل أو أي أطعمة، اكتشف الجهاز مستويات منخفضة جدًا من الإيثانول عند التنفس.
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أظهرت النتائج أن جهاز sniff-cam قادر على اكتشاف مجموعة أكبر من مستويات المركبات العضوية المتطايرة مقارنة بالأجهزة السابقة، والتي يمكن أن تساعد في إجراء مزيد من الدراسات التي تحدد العلاقة بين الروائح والأمراض.
تجنبي ظهور التجاعيد حول الفم بهذه الطرق
كما أن هناك بعض الحلول المنزلية والعلاجات التي من شأنها أن تخفف من حدة رائحة الفم الكريهة، منها استخدام غسول الفم، خاصةً إذا كانت هذه الروائح ناتجة عن تراكم البكتيريا على الأسنان، والتي تؤدي إلى انبعاث روائح سيئة من الفم.
كما يمكن أن يكون استعمال معجون الأسنان له دور كبير في إزالة أي روائح كريهة، حيث يمكن أن يقضي على طبقات الجير المتراكمة على الأسنان، ويجعل رائحة الفم منعشة.
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