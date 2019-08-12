رسميًا.. عمرو بركات ينضم إلى الجونة بشكل نهائي

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

عمرو بركات

تعاقد عمرو بركات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق الجونة بشكل نهائي في إطار تدعيمات الفريق الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لموسم (2019-202)،. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: "نرحب بلاعبنا الجديد عمرو بركات الذي ينضم بشكل نهائي من النادي الأهلي". عمرو بركات كان قد انتقل للنادي الأهلي قبل موسمين، إلا أنه عانى من قلة المشاركات قبل أن تتم إعارته لنادي سموحة في الموسم الماضي، ليرحل في الصيف الحالي بشكل نهائي عن القلعة الحمراء.

نادي الجونة أعلن عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع نادي كمبالا سيتي، أحد أكبر أندية الكرة الأوغندية، أمس الأحد. وتتضمن الشراكة التي وقعها الجونة مع كمبالا سيتي رسم خريطة لاحتراف اللاعبين المميزين أوروبيا عن طريق الانتقال من كمبالا إلى الجونة ثم إلى أوروبا، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون بين