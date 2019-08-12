رياضة

رسميًا.. عمرو بركات ينضم إلى الجونة بشكل نهائي

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
عمرو بركات
عمرو بركات
تعاقد عمرو بركات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق الجونة بشكل نهائي في إطار تدعيمات الفريق الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لموسم (2019-202)،. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: "نرحب بلاعبنا الجديد عمرو بركات الذي ينضم بشكل نهائي من النادي الأهلي". عمرو بركات كان قد انتقل للنادي الأهلي قبل موسمين، إلا أنه عانى من قلة المشاركات قبل أن تتم إعارته لنادي سموحة في الموسم الماضي، ليرحل في الصيف الحالي بشكل نهائي عن القلعة الحمراء.
نادي الجونة أعلن عن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع نادي كمبالا سيتي، أحد أكبر أندية الكرة الأوغندية، أمس الأحد. وتتضمن الشراكة التي وقعها الجونة مع كمبالا سيتي رسم خريطة لاحتراف اللاعبين المميزين أوروبيا عن طريق الانتقال من كمبالا إلى الجونة ثم إلى أوروبا، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون بين
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بعد تعرضه لنزيف بسبب صلاح.. فاولر: «الأمر كان يستحق»

يرى الفتى الصغير لويس فاولر أن الأمر كان يستحق العناء بعدما التقط صورة مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، بعدما تعرض لنزيف في الأنف. فاولر ركض رفقة شقيقه إسحاق تجاه سيارة محمد صلاح، قبل أن يصطدم بعمود إضاءة ويسقط مصابا، ولاحظ صلاح ذلك الموقف وعاد للتأكد من سلامة الفتى الصغير. وتداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي صورة الطفل رفقة محمد صلاح خارج مقر تدريبات ليفربول، وقال الطفل الصغير في أثناء لقاء تليفزيوني: "أعتقد أن صلاح لاعبي المفضل، لقد كان دائما لاعبي المفضل، بل ازداد الأمر الآن.. أعتقد أن الأمر كان يستحق لمقابلة محمد صلاح".
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الطيب عن عودة فيريرا للزمالك:«الرئيس بدأ عهدا جديدا»

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على أنباء اقتراب عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة نادي الزمالك، مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020)، علمًا بأن فيريرا قاد الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ونشر رئيس القلعة البيضاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا".
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (8)

منتخب الناشئين يواجه المجر في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 12.30، نظيره المجر، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
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يوسف: الانتقادات لا تهمني ولم نفقد أمل الفوز بالدوري

بعد 365 يومًا بالتمام والكمال، أسدل الستار أخيرًا على مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، وتمكن فريق الأهلي من التتويج بالبطولة رقم 41 في تاريخه، بعد موسم مجهد وشاق جدًّا نجح المارد الأحمر في إنهاء المسابقة قبل نهايتها بجولة واحدة وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، في موسم شهد العديد من التقلبات، من أداء سيئ من النادي الأهلي وسقوط متكرر، وأداء جيد من نادي الزمالك الذي نجح في اعتلاء صدارة جدول الدوري طوال الدور الأول من المسابقة مع محاولات من نادي بيراميدز في خلق منافسة شرسة مع النادي الأبيض.
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عن هدفه في الزمالك.. الشبراوى: أضاع الدوري

كشف محمود الشبراوى نجم الجونة خلال تصريحات تليفزيونية، أن هدفه فى مرمى الزمالك يمثل له الكثير، وجاء ذلك خلال لقاء له مع قناة تايم سبورت، وأضاف صاحب الـ22 عام :" الهدف أضاع بطولة على فريق وأعطى بطولة لفريق" . والتقى الفريق الأبيض بفريق الجونة الأحد الماضى على استاد الجونة ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتعادل الجونة مع الزمالك بهدفين لكل منهما، وسجل محمود شبراوى هدفا فى وقت قاتل، تسبب فى إضاعة بطولة الدورى من القلعة البيضاء .
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حسام غالي يكشف دوره في استعارة لاعبي الأهلي

كشف حسام غالي، قائد النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أنه ساهم في استعارة الأخير لرباعي النادي الأحمر خلال فترة انتقالات يناير الماضية. وانتقل الرباعي، أحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي، ومحمود الجزار، وأكرم توفيق، إلى فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وذلك بعد أسابيع قليلة من تولي حسام غالي منصب مدير الكرة بالفريق الساحلي العائد في الصيف الماضي إلى دوري الأضواء.
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