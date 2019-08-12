رياضة

الطيب عن عودة فيريرا للزمالك:«الرئيس بدأ عهدا جديدا»

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
جوسفالدو فيريرا
جوسفالدو فيريرا
علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على أنباء اقتراب عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة نادي الزمالك، مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020)، علمًا بأن فيريرا قاد الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ونشر رئيس القلعة البيضاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا".
وكتب الطيب، عبر حسابه على فيسبوك: "عدم نفى أو رفض فكرة عودة البرتغالى فيريرا لتدريب الزمالك فى حواره مع خالد الغندور، يعنى أن رئيس النادى بدأ عهدا جديدا من (المرونة)، وتقبّل ما كان يرفضه الذى هو فى صالح ناديه وجماهيره، كل ما نتمناه كذلك هو عهد جديد من ردود الأفعال العنيفة لفظيًا مع (الجميع) مع الاحتفاظ
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بعد تعرضه لنزيف بسبب صلاح.. فاولر: «الأمر كان يستحق»

يرى الفتى الصغير لويس فاولر أن الأمر كان يستحق العناء بعدما التقط صورة مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، بعدما تعرض لنزيف في الأنف. فاولر ركض رفقة شقيقه إسحاق تجاه سيارة محمد صلاح، قبل أن يصطدم بعمود إضاءة ويسقط مصابا، ولاحظ صلاح ذلك الموقف وعاد للتأكد من سلامة الفتى الصغير. وتداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي صورة الطفل رفقة محمد صلاح خارج مقر تدريبات ليفربول، وقال الطفل الصغير في أثناء لقاء تليفزيوني: "أعتقد أن صلاح لاعبي المفضل، لقد كان دائما لاعبي المفضل، بل ازداد الأمر الآن.. أعتقد أن الأمر كان يستحق لمقابلة محمد صلاح".
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هل اقترب فيريرا من العودة لتدريب الزمالك؟

أثار رئيس نادي الزمالك، الجدل حول عودة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الفريق الأبيض مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020). ونشر رئيس الزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا". وقاد فيريرا الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
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فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

يعود الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط نادي الزمالك، إلى التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى القاهرة، حيث تنتهي إجازته الإثنين، ويعود بعدها لينتظم مع الفريق الأبيض. وحصل اللاعب التونسي على فترة راحة سلبية، عقب مباراة الأهلي في الدوري قبل بداية الموسم الجديد، خاصة أنه لم يحصل على راحة بعد انتهاء مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية مع تونس. وأخطر اللاعب مسؤول الجهاز الإداري للفريق أحمد زاهر، بأنه سيوجد في القاهرة الإثنين بعد انتهاء راحته السلبية وسيكون ضمن صفوف الفريق من أجل الاستعداد لمبارياته الإفريقية.
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تعديل العقد والترضية سلاح الزمالك للإبقاء على جمعة

كشف مصدر داخل أروقة نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء رفضت فكرة التفريط في عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق وتمسكت بوجوده مع الفريق في الموسم الجديد. وتلقى اللاعب عرضًا قويًا خلال الساعات الماضية من أهلي جدة السعودي، ونقله إلى مجلس الإدارة من أجل حسم الأمر، معلنًا ترحيبه بأي قرار تتخذه الإدارة سواء بالبقاء أو الخروج معارًا إلى الدوري السعودي. وأكد المصدر، أن إدارة النادي اتفقت مع اللاعب على تعديل عقده وترضيته ماديًا لأنه قدم موسمًا جيدًا ويستحق التقدير من جانب إدارة الزمالك، لكن أمر رحيله مغلق تمامًا.
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الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديّا استعدادًا لدوري الأبطال

يخوض نادي الزمالك، بقيادة طارق يحيى المدير الفنى المؤقت، اليوم السبت، مباراة ودية مع فريق 6 أكتوبر، ضمن استعدادات القلعة البيضاء، لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، علمًا بأن المباراة كانت ستلعب مساء يوم الأحد المقبل قبل أن يتم تأجيلها، بسبب تزامنها مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ورفض مسؤولو الزمالك نقل اللقاء للسويس أو برج العرب.
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