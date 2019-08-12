الطيب عن عودة فيريرا للزمالك:«الرئيس بدأ عهدا جديدا»

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

جوسفالدو فيريرا

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على أنباء اقتراب عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة نادي الزمالك، مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020)، علمًا بأن فيريرا قاد الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ونشر رئيس القلعة البيضاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا".

وكتب الطيب، عبر حسابه على فيسبوك: "عدم نفى أو رفض فكرة عودة البرتغالى فيريرا لتدريب الزمالك فى حواره مع خالد الغندور، يعنى أن رئيس النادى بدأ عهدا جديدا من (المرونة)، وتقبّل ما كان يرفضه الذى هو فى صالح ناديه وجماهيره، كل ما نتمناه كذلك هو عهد جديد من ردود الأفعال العنيفة لفظيًا مع (الجميع) مع الاحتفاظ