إرهاب

شجاعة مسلمين تمنع تكرار هجوم «كرايستشيرش» في النرويج

الشرطة النرويجية أكدت أن المسلح كان مستعدًا للتسبب في المزيد من الإصابات في مركز النور الإسلامي ولم ينجح بسبب "الشجاعة الكبيرة" للأشخاص داخل المسجد
تحرير:أحمد سليمان ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
المسلمون في النرويج
المسلمون في النرويج
في 15 مارس الماضي، عاش المسلمون حول العالم لحظات عصيبة بعد أن تعرض مسجدان في مدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية لهجوم أسفر عن مقتل 51 شخصا. والسبت الماضي، كاد الأمر يتكرر، لكن هذه المرة في النرويج، حيث اقتحم مسلح مسجدا وهو يحمل عددا من الأسلحة النارية وأطلق النار على المصلين الذين كانوا يحتفلون بوقفة عرفات. وأعلنت الشرطة النرويجية أن شخصا أصيب في الهجوم على المسجد الواقع في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل، وأضافت أن إطلاق النار يتم التحقيق فيه باعتباره محاولة إرهابية، وأن المسلح مشتبه فى قيامه بقتل شقيقته الصغرى.
وقالت الشرطة في أوسلو إن رجلا في العشرينيات من العمر احتُجز بعد إطلاق النار داخل مركز النور الإسلامي الذي أسفر عن إصابة شخص. ويعتقد المحققون حتى الآن أنه لم يشارك أي شخص آخر في الهجوم الذي وقع يوم السبت في المسجد الواقع في ضاحية بايروم في أوسلو. وعندما ذهب الضباط إلى منزل المشتبه في إطلاق النار، عثروا
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الشرطة النرويجية: حادث المسجد هجوم إرهابي

قالت الشرطة النرويجية اليوم الأحد، إن السلطات النرويجية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع أمس داخل مسجد قرب «أوسلو»، والذى نتجه عنه إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه «محاولة هجوم إرهابي»، لأن منفذ الهجوم أرداد أن ينشر الرعب خاصة وأن المعطيات التي جمعتها الشرطة تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة ومواقف معادية،.. وعثرت الشرطة على العديد من الأسلحة، كان المهاجم قد تركها داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن للقبض عليه، بحسب العربية.
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هل يعود «داعش» للساحة على خطى جماعات تفوق البيض؟

من الوهلة الأولى، قد لا يبدو أن هناك تشابها بين القائمين على تجنيد المؤيدين لجماعات تفوق البيض، وتنظيم "داعش" الإرهابي، إذ تتبنى إحداهما أيديولوجية عنصرية مناهضة للمهاجرين، وتستغل المخاوف في الولايات المتحدة من تفوق الأقليات على العرق الأبيض، بينما تعتقد المجموعة الأخرى أنه يجب عليها قتل "الكفار"، وبناء "الخلافة" الإسلامية. ومع ذلك، يقول خبراء الإرهاب إن عملية التطرف والتكتيكات التي تستخدمها جماعات تفوق البيض تشبه تلك التي يستخدمها "داعش"، مضيفين أن فهم ما تشترك فيه المجموعتان، يمكن أن يساعد على تطوير إستراتيجية لمواجهة التطرف.
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قتيلان و10 مصابين في تفجير إرهابي بليبيا

قتل شخصان على الأقل وأصيب 10 آخرون في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة خارج مركز للتسوق شرق ليبيا، بحسب مصدر بمركز بنغازي الطبي. ووقع الانفجار في منطقة الهواري غربي بنغازي الواقعة إلى الشرق من الساحل الليبي، فيما لم ترد أنباء عن عدد الضحايا والمصابين. كان قد وقع انفجار في وقت سابق، في سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية في مدينة درنة الساحلية بشرق ليبيا، أدى إلى إصابة 18 شخصا. يُذكر أن درنة كانت معقلا للمتشددين وهي تقع على بعد نحو 292 كيلومترا من بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.
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انفجار جديد يضرب مركزا للشرطة وسط العاصمة الدنماركية

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مسجد-النور-فى-النرويج

الشرطة النرويجية: حادث المسجد هجوم إرهابي

قالت الشرطة النرويجية اليوم الأحد، إن السلطات النرويجية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع أمس داخل مسجد قرب «أوسلو»، والذى نتجه عنه إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه «محاولة هجوم إرهابي»، لأن منفذ الهجوم أرداد أن ينشر الرعب خاصة وأن المعطيات التي جمعتها الشرطة تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة ومواقف معادية،.. وعثرت الشرطة على العديد من الأسلحة، كان المهاجم قد تركها داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن للقبض عليه، بحسب العربية.
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