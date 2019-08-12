شجاعة مسلمين تمنع تكرار هجوم «كرايستشيرش» في النرويج

الشرطة النرويجية أكدت أن المسلح كان مستعدًا للتسبب في المزيد من الإصابات في مركز النور الإسلامي ولم ينجح بسبب "الشجاعة الكبيرة" للأشخاص داخل المسجد

تحرير:أحمد سليمان ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

المسلمون في النرويج

في 15 مارس الماضي، عاش المسلمون حول العالم لحظات عصيبة بعد أن تعرض مسجدان في مدينة "كرايستشيرش" النيوزيلندية لهجوم أسفر عن مقتل 51 شخصا. والسبت الماضي، كاد الأمر يتكرر، لكن هذه المرة في النرويج، حيث اقتحم مسلح مسجدا وهو يحمل عددا من الأسلحة النارية وأطلق النار على المصلين الذين كانوا يحتفلون بوقفة عرفات. وأعلنت الشرطة النرويجية أن شخصا أصيب في الهجوم على المسجد الواقع في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل، وأضافت أن إطلاق النار يتم التحقيق فيه باعتباره محاولة إرهابية، وأن المسلح مشتبه فى قيامه بقتل شقيقته الصغرى.

وقالت الشرطة في أوسلو إن رجلا في العشرينيات من العمر احتُجز بعد إطلاق النار داخل مركز النور الإسلامي الذي أسفر عن إصابة شخص. ويعتقد المحققون حتى الآن أنه لم يشارك أي شخص آخر في الهجوم الذي وقع يوم السبت في المسجد الواقع في ضاحية بايروم في أوسلو. وعندما ذهب الضباط إلى منزل المشتبه في إطلاق النار، عثروا