جريمة

طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

تحرير:تهامى البندارى ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
جثة - صورة أرشفية
جثة - صورة أرشفية
تباشر نيابة حلوان الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل عبد الرحمن العزب، صاحب صالة «جيم» بطعنات من متدرب، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، صاحب الجيم، وشهرته «نانو»، طلب من المتدربين دفع قيمة الاشتراك الشهري، وقيمته 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب بالصالة، "عمرو.س"، دفع المبلغ رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، قبل أن تأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
أظهرت التحقيقات أن المتهم استغل سير المجني عليه "عبد الرحمن" وحيدًا في شارع السكة الحديد بالمعصرة، فتوجه إليه بالسب والشتم فتشاجرا معا، واستل المتهم "مطواة" من بين ملابسه، وسدد 3 طعنات إلى الضحية فأرداه قتيلًا في الحال. كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، صاحب الجيم، تلقيه طعنة نافذة بالقلب، تسببت
اقرأ المزيد
سرقة

في 6 خطوات.. تعمل إيه لو محفظتك اتسرقت؟

قد تصيبك صدمة جراء تعرضك لحادث سرقة أو فقدان محفظتك، وأول ما يتبادر إلى ذهنك حينها، كيف ستستخرج من جديد كل هذه الأوراق الثبوتية، بما فيها بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة السيارة أو كروت البنك (الفيزا) التي تتعامل معها، سواء في توفير الأموال بها أو البطاقات الشرائية، أو تلك البطاقات التي يستخدمها فقط للحصول على مرتبه، أو أى متعلقات ومستندات تهمك، ويصاب الإنسان بحالة من الحيرة والحزن تتملكه جراء فقدان أى من تلك المستندات والأوراق الثبوتية، ناهيك بمبلغ مالي من الوارد أن تكون محتفظا به داخل محفظتك.
قوات الشرطة - أرشيفية

الداخلية تواصل تأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى

تواصل الأجهزة الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ خطتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، إذ انتشرت الخدمات الأمنية المكثفة في شتى ميادين ومحاور المحافظات، لرصد أي محاولات للخروج عن القانون، وتستمر خطة الوزارة التى بدأت في تنفيذها الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، حتى انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك، وتم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية وتأمين المنشآت الهامة ودور العبادة، وكذا السجون وأقسام الشرطة، ودفعت مديريات الأمن بوحدات قتالية لتعزيز الوجود الأمني حول المؤسسات العامة للبلاد.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مشاجرة بالأسلحة في قليوب.. وقتيل و3 مصابين

لقى نجار مصرعه وأصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قليوب، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى ومصابين بمنطقة "منطي"، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول " عمر ف ه - 34 عاما" صاحب محل فراشة مصابا برش خرطوش بالساق وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وشقيقيه "رجب ف ه - 27 عاما - صاحب محل فراشة" وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و"محمد ف ه - 30 عاما - صاحب محل فراشة".
سيارة-اسعاف

انقلاب سيارة في طريقها للمقابر ببني سويف.. و20 مصابا

أصيب 20 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري بهبشين بمركز ناصر في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، أثناء الذهاب إلى مقابر الجبل البحري؛ لزيارة قبر طفل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت 12 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: "بدر ربيع فتحي 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، باسم نبيل فتحي 11 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه 7 سم، نادية فريد جمعة 12 سنة، مصابة بجرح قطعي بالوجه 8 سم، رندا عادل فتحي 23 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، صباح عبد الفتاح سيد 32 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، إسلام نبيل فتحي 18 سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، محمد مرعى نيازى 39 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، نبيل فتحي شاكر 35 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، بسام نبيل على 15 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، رمضان نبيل فتحي 10 سنوات، مصاب بجروح وسحجات بالجسم".
اقرأ المزيد من الأخبار
طعنات-سكين-جريمة

حكاية صعيدي حاول الثأر لدماء ابن شقيقه داخل المحكمة

أخفى سكينا بين طيات ملابسه، وتوجه بها إلى داخل محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أملا في الثأر لدماء ابن شقيقه، الذي فارق الحياة على يد عامل بمنطقة السلام، قبل عدة أيام، حتى أحبطت قوات تأمين المحكمة القاهرة الجديدة، مساعي المتهم وألقت القبض عليه بعدما اشتبهت فيه، وعثرت معه على سلاح أبيض عبارة عن سكين، أمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وأشار المتهم إلى أنه كان متربصا بهدف الثأر من قاتل ابن شقيقه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
حريق-الهرم‎ (1)

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
جلسة-محاكمة-سائق-القطار-والمتهمين-فى-حادث-محطة-مصر-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

بتدابير.. تأييد إخلاء سبيل خالد بسيوني وجمال عبد الفتاح

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل كل من: جمال عبد الفتاح، خالد بسيوني، خالد محمود، عبد العزيز فضالي، أحمد محيي، وأيدت إخلاء سبيلهم بتدابير أمنية احترازية في القضية المقيدة برقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والتأثير على رجال السلطات العامة في البلاد، بعدما تم ضبطهما في أواخر يناير الماضي، بناء على تحريات أعدها جهاز الامن الوطني.
طعن-بالسكين

طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب

لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org