طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

تحرير:تهامى البندارى ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

جثة - صورة أرشفية

تباشر نيابة حلوان الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل عبد الرحمن العزب، صاحب صالة «جيم» بطعنات من متدرب، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، صاحب الجيم، وشهرته «نانو»، طلب من المتدربين دفع قيمة الاشتراك الشهري، وقيمته 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب بالصالة، "عمرو.س"، دفع المبلغ رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، قبل أن تأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

أظهرت التحقيقات أن المتهم استغل سير المجني عليه "عبد الرحمن" وحيدًا في شارع السكة الحديد بالمعصرة، فتوجه إليه بالسب والشتم فتشاجرا معا، واستل المتهم "مطواة" من بين ملابسه، وسدد 3 طعنات إلى الضحية فأرداه قتيلًا في الحال. كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، صاحب الجيم، تلقيه طعنة نافذة بالقلب، تسببت