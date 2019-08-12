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مظاهرات في مطار هونج كونج.. وإلغاء جميع الرحلات

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
بسبب تظاهرة في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين بها 5 آلاف شخص، أعلنت سلطات مطار «هونج كونج» إلغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، باستثناء الرحلات المغادرة، التي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها، والرحلات التي في طريقها بالفعل إلى المطار، وأكدت سلطات المطار في بيان لها، منذ قليل، أن هذا القرار شديد الأهمية بالنسبة لمطار «هونج كونج» المعروف دولياً بمدى فعاليته، وكان في عام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات مع 74 مليون مسافر.
وشدد المسئولون بالمطار على أن العمليات تعطلت في مطار هونج كونج الدولي بشكل كبير بسبب التجمعات العامة في المطار اليوم، بالإضافة إلى أن حركة المرور إلى المطار تشهد ازدحاماً شديداً ومواقفها الخاصة للسيارات ممتلئة «ننصح الناس بعدم القدوم إلى المطار».   ومن الجدير بالذكر أن مطار «هونج
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مقتل- عسكريين- كولومبيين

مقتل عسكريين كولومبيين خلال عرض جوي (فيديو)

لقي عسكريان كولومبيان مصرعهما، أمس الأحد، إثر انقطاع حبل معلق بمروحية كانا يتدليان منه أثناء عرض جوي في ميدلين بشمال غربي البلاد. وقالت قيادة الجيش في بيان إن "القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقدان رجلين شجاعين لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين". وبحسب مقاطع الفيديو التي بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الحبل انقطع مما أدى لسقوط العسكريين ووفاتهما، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.
الشرطة-البريطانية (2)

غلق منتجع سياحي بانجلترا لظهور أعراض مرضية على رواده

أعلنت الشرطة الإنجليزية أنه تم إغلاق منتجع وورثنغ على ساحل إنجلترا الجنوبي، لعدة ساعات بعد إبلاغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض مثل التهاب العين والقيء، كما فرضت السلطات طوقا بمحاذاة الشاطئ في وقت سابق، ونصحت الناس بإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة. وقالت الشرطة الإنجليزية، إنه تم فحص شخصين في المستشفى قبل السماح، بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام، مؤكدة أنه يجري تحقيًقا موسعًا في الحادث، وذلك بحسب "موقع سكاي نيوز عربية".
بوريس-جونسون (2)

جونسون يأمر بمراجعة عقوبات مرتكبي الجرائم الخطيرة

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مراجعة عاجلة لعقوبات المجرمين بهدف الحفاظ على تصدر القانون والنظام الأجندة السياسية، بعد أن وعد بتوفير عشرة آلاف مكان إضافي في السجون والدفع بعشرين ألف شرطي آخرين، ستركز على أن العقوبات التي يقضيها المجرمين مرتكبو الجرائم العنيفة والجنسية تعكس بشاعة جرائمهم. وقال جونسون إنه من أجل ضمان الثقة في النظام يجب أن تتلاءم العقوبة مع الجريمة بشكل حقيقي، مضيفًا "رأينا جميعًا نماذج للإفراج مبكرًا جدًا عن مرتكبين لجرائم اغتصاب وقتل أو أشخاص عادوا لارتكاب الجرائم فور الإفراج عنهم، وذلك بحسب "رويترز".
قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
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البحرية اليابانية والأمريكية

«الحارس» تضع اليابان بين مطرقة ترامب وسندان إيران

في وقت سابق من الشهر الجاري، وجهت الولايات المتحدة دعوات لعدد من دول العالم للمشاركة في تحالف عسكري بحري دولي تحت اسم "عملية الحارس" لحماية خطوط الملاحة في مضيق هرمز مما وصفته الهجمات الإيرانية. وشملت هذه الدول، اليابان، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من اليابان الانضمام إلى الدوريات البحرية في مضيق هرمز. وهو ما تسبب في وضع رئيس الوزراء شينزو آبي في مأزق بين الغضب من الحليف العسكري لبلاده وإغضاب الناخبين القلقين من احتمال نشر قوات في الخارج.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-11

أول تعليق من تركيا على تقارير وفاة أردوغان

أصدرت تركيا، اليوم الأربعاء، أول تعليق على التقارير التي تحدثت عن وفاة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرت في عدد من وسائل الإعلام، إذ أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، أن أردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، نافيا صحة ما تردد من أنباء عن وفاته، قائلا: "لا أساس من الصحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، وغيابه يؤدي لمثل هذه الادعاءات والتوقعات"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
تخفيض-تذاكر-فريق-نادى-أسوان (5)

المحافظ يطالب بتخفيض 50% لتذاكر طيران نادي أسوان

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساندته ودعمه لنادي أسوان الرياضي عقب صعوده للدورى الممتاز لكرة القدم، حيث تقرر دراسة طلب النادى باستغلال السور الشرقى للنادى بنظام حق الانتفاع لطرحه كمحلات تجارية وتوكيلات يمكن من خلالها توفير موارد مالية ثابتة تدر دخلا يغطى كل الاحتياجات سواء لفريق الكرة أو للألعاب والأنشطة الأخرى بالنادي، كما خاطب وزير الطيران المدنى للحصول على نسبة تخفيض 50% لتذاكر الذهاب والعودة لفريق كرة القدم من أسوان إلى القاهرة من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران.
يوكيا-أمانو-المدير-العام-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية (1)

وفاة يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت وكالة الطاقة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، عن وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما، وقالت المنظمة، في بيان مقتضب: "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغكم بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو". ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي انتخب لرئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة عام 2009. وكان أمانو قد أعلن سابقا عن نيته ترك منصبه مبكرا بسبب مرض لم يحدده، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
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