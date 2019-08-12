مظاهرات في مطار هونج كونج.. وإلغاء جميع الرحلات

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

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بسبب تظاهرة في محطته الرئيسية، بلغ عدد المشاركين بها 5 آلاف شخص، أعلنت سلطات مطار «هونج كونج» إلغاء جميع الرحلات المغادرة والقادمة إلى المطار، باستثناء الرحلات المغادرة، التي انتهى تسجيل دخول المسافرين إليها، والرحلات التي في طريقها بالفعل إلى المطار، وأكدت سلطات المطار في بيان لها، منذ قليل، أن هذا القرار شديد الأهمية بالنسبة لمطار «هونج كونج» المعروف دولياً بمدى فعاليته، وكان في عام 2018 ثامن مطارات العالم من حيث عدد الزيارات مع 74 مليون مسافر.

وشدد المسئولون بالمطار على أن العمليات تعطلت في مطار هونج كونج الدولي بشكل كبير بسبب التجمعات العامة في المطار اليوم، بالإضافة إلى أن حركة المرور إلى المطار تشهد ازدحاماً شديداً ومواقفها الخاصة للسيارات ممتلئة «ننصح الناس بعدم القدوم إلى المطار». ومن الجدير بالذكر أن مطار «هونج