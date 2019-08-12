جريمة

في 6 خطوات.. تعمل إيه لو محفظتك اتسرقت؟

تحرير:تهامى البندارى ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
سرقة محفظة- صورة تعبيرية
سرقة محفظة- صورة تعبيرية
قد تصيبك صدمة جراء تعرضك لحادث سرقة أو فقدان محفظتك، وأول ما يتبادر إلى ذهنك حينها، كيف ستستخرج من جديد كل هذه الأوراق الثبوتية، بما فيها بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة السيارة أو كروت البنك (الفيزا) التي تتعامل معها، سواء في توفير الأموال بها أو البطاقات الشرائية، أو تلك البطاقات التي يستخدمها فقط للحصول على مرتبه، أو أى متعلقات ومستندات تهمك، ويصاب الإنسان بحالة من الحيرة والحزن تتملكه جراء فقدان أى من تلك المستندات والأوراق الثبوتية، ناهيك بمبلغ مالي من الوارد أن تكون محتفظا به داخل محفظتك.
«التحرير» يوضح لك في 6 خطوات، ماذا تفعل إذا سرقت محفظتك. 1- استعن بوسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك الشهيرة، فربما عثر أحد عليها. 2- اتجه إلى قسم الشرطة التابع له، وحرر محضرا، مع توضيح كافة البيانات والأوراق الموجودة بداخلها. 3- اتصل فورا بالبنوك التي تتعامل معها، واطلب إيقاف بطاقاتك
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جثة-فى-شقة

طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

تباشر نيابة حلوان الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل عبد الرحمن العزب، صاحب صالة «جيم» بطعنات من متدرب، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، صاحب الجيم، وشهرته «نانو»، طلب من المتدربين دفع قيمة الاشتراك الشهري، وقيمته 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب بالصالة، "عمرو.س"، دفع المبلغ رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، قبل أن تأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
قوات الشرطة - أرشيفية

الداخلية تواصل تأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى

تواصل الأجهزة الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ خطتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، إذ انتشرت الخدمات الأمنية المكثفة في شتى ميادين ومحاور المحافظات، لرصد أي محاولات للخروج عن القانون، وتستمر خطة الوزارة التى بدأت في تنفيذها الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، حتى انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك، وتم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لحماية وتأمين المنشآت الهامة ودور العبادة، وكذا السجون وأقسام الشرطة، ودفعت مديريات الأمن بوحدات قتالية لتعزيز الوجود الأمني حول المؤسسات العامة للبلاد.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مشاجرة بالأسلحة في قليوب.. وقتيل و3 مصابين

لقى نجار مصرعه وأصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في قليوب، وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى ومصابين بمنطقة "منطي"، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول " عمر ف ه - 34 عاما" صاحب محل فراشة مصابا برش خرطوش بالساق وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع، وشقيقيه "رجب ف ه - 27 عاما - صاحب محل فراشة" وضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و"محمد ف ه - 30 عاما - صاحب محل فراشة".
سيارة-اسعاف

انقلاب سيارة في طريقها للمقابر ببني سويف.. و20 مصابا

أصيب 20 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بكوبري بهبشين بمركز ناصر في محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، أثناء الذهاب إلى مقابر الجبل البحري؛ لزيارة قبر طفل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت 12 سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم: "بدر ربيع فتحي 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، باسم نبيل فتحي 11 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه 7 سم، نادية فريد جمعة 12 سنة، مصابة بجرح قطعي بالوجه 8 سم، رندا عادل فتحي 23 سنة، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، صباح عبد الفتاح سيد 32 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، إسلام نبيل فتحي 18 سنة، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، محمد مرعى نيازى 39 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، نبيل فتحي شاكر 35 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، بسام نبيل على 15 سنة، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، رمضان نبيل فتحي 10 سنوات، مصاب بجروح وسحجات بالجسم".
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الرياح-تسقط كابل كهرباء-بمنطقة محربك في الإسكندرية

حفر وقطع وتزوير.. سقوط عصابة لسرقة كابلات الاتصالات

باشرت نيابة أول مدينة نصر، تحقيقاتها في واقعة تكوين 10 عاطلين، تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة كابلات شركات الاتصالات، وانتحالهم صفة عمال بإحدى هيئات وقطاعات الاتصالات، والحفر بالطرق، وأمرت النيابة بتحريز عدد من الأدوات والأوراق التي ضبطت بحوزة المتهمين، وقررت حجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، وأمرت النيابة بسرعة استعجال التحريات حول ظروف وملابسات ضبط المتهمين، وكذا بيان النشاط الإجرامي لهم على وجه التحديد، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بتحريات المباحث.
سرقة-السيارات (3)

خيانة سائق كشفت لغز سرقة سيارة سيدة في النزهة

لم يدر بخلد ربة منزل أن ثقتها المفرطة في سائق يعمل طرفها ستتسبب في تعرضها لحادث سرقة عنوانه "الغدر والخيانة"، إذ توجهت سيدة إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتحرير بلاغ، وأفادت أن سائقا يعمل طرفها مقيما بدائرة قسم شرطة الوايلي، قام بركن السيارة ملكها أمام العقار محل سكنها، وتسليمها المفتاح الأصلى للسيارة، إلا أنها فى وقتٍ لاحق اكتشفت عدم وجودها، فقامت بالاتصال بالسائق المُشار إليه وقرر لها بسابقة قيامه بتركيب جهاز GBS بالسيارة، وجار تعقبها.
جثة-فتاة

جثتان لشاب ومسن بالسلام في 48 ساعة.. من الجاني؟

جثتان في أقل من 48 ساعة، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور عليهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعتين، للتصرف في الجثتين اللتين وُجدتا في الشارع، غير أن العامل المشترك في الواقعتين هو تكييفهما على أنهما توفيا نتيجة تناولهما جرعة زائدة من مخدر الأستروكس، في الوقت الذي يعكف فيه رجال المباحث على القيام بأعمال البحث والتحري عن تفاصيل وخيوط كل واقعة على حدة، وصولا إلى أى نتيجة تقود فريق البحث الجنائي المشكّل لكشف ملابسات وظروف العثور عليهما كاملةً وعلى وجه الدقة.
تشكيل-عصابة

ذهب وألماظ وعملة.. ليلة سقوط عصابة المغامرين الخمسة

4 عاطلين وسائق كانوا نواة أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة الشقق السكنية بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية. جلسة أصدقاء عادية جمعتهم معًا، تدفقت الأفكار خلالها بحثا عن ملاذ آمن يقيهم ويلات الفقر، تقطعت بهم السبل حتى وجدوا ضالتهم بفضل وساوس الشيطان الذي قادهم إلى عالم الإجرام، إذ خُيل إليهم أنه طوق النجاة الذي سينتشلهم من أزماتهم المالية التي تحكم قبضتها عليهم يوما تلو الآخر، فاتخذوا قرارا مصيريا بتأسيس تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في تنفيذ أعمال السرقة.
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