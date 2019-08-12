في 6 خطوات.. تعمل إيه لو محفظتك اتسرقت؟

تحرير:تهامى البندارى ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

سرقة محفظة- صورة تعبيرية

قد تصيبك صدمة جراء تعرضك لحادث سرقة أو فقدان محفظتك، وأول ما يتبادر إلى ذهنك حينها، كيف ستستخرج من جديد كل هذه الأوراق الثبوتية، بما فيها بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة السيارة أو كروت البنك (الفيزا) التي تتعامل معها، سواء في توفير الأموال بها أو البطاقات الشرائية، أو تلك البطاقات التي يستخدمها فقط للحصول على مرتبه، أو أى متعلقات ومستندات تهمك، ويصاب الإنسان بحالة من الحيرة والحزن تتملكه جراء فقدان أى من تلك المستندات والأوراق الثبوتية، ناهيك بمبلغ مالي من الوارد أن تكون محتفظا به داخل محفظتك.

«التحرير» يوضح لك في 6 خطوات، ماذا تفعل إذا سرقت محفظتك. 1- استعن بوسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك الشهيرة، فربما عثر أحد عليها. 2- اتجه إلى قسم الشرطة التابع له، وحرر محضرا، مع توضيح كافة البيانات والأوراق الموجودة بداخلها. 3- اتصل فورا بالبنوك التي تتعامل معها، واطلب إيقاف بطاقاتك