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20 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في 4 أيام

تحرير:التحرير ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
ولاد رزق
ولاد رزق
حقق الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق - عودة أسود الأرض" أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 8 ملايين و401 ألفا و929 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في نحو 4 أيام عرض فقط نحو 20 مليونا و400 ألف جنيه. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
فيلم «ولاد رزق 2» يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 4 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم. وأقيم الأربعاء الماضي العرض الخاص للفيلم فى إحدى السينمات بـ6 أكتوبر، بحضور كل من: «أحمد
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

58 مليون جنيه لـ«الفيل الأزرق 2» في 17 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ58 مليون جنيه، بعد مرور 17 يوما من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى 3 ملايين و908 آلاف و852 جنيها. ويشارك فى بطولة الفيلم كل من النجوم: «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى بعض السينمات بتقنية 4D.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» .. رعب مصرى بطعم السينما العالمية

«رعب، إثارة، غموض، حيوانات مفترسة، عالم ملىء بالغرائب» وغيرها من التفاصيل التى يحملها الجزء الثانى من فيلم «الفيل الأزرق»، الذى منذ طرح إعلانه الرسمي أحدث حالة جدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وسط تساؤلات حول الدرجة التى سيصل إليها العمل من الإثارة والتشويق، حيث رفع التريلر الرسمى الذى لا يتعدى الدقيقتين والنصف، سقف التوقعات لدى الجمهور بظهور شخصيات جديدة تبدو أنها ستقدم وجبة أكثر رعبًا من الجزء الأول الذى حقق إيرادات مرتفعة جدًا وقتها متجاوزا 33 مليون جنيه، وربما هذا ما شجع أحمد مراد ومروان حامد وشركة "سينرجى"، لإنتاج جزء جديد.
أحمد داوود

داوود: لم أستعن بدوبلير..وضيوف الشرف قوة «ولاد رزق2»

يسجل الفنان أحمد داوود حضوره فى موسم عيد الأضحي بفيلم "ولاد رزق2- عودة أسود الأرض"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فى موسم منتصف العام بفيلم "122"، مع الفنان طارق لطفي. ويشارك فى بطولة "ولاد رزق" أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، خالد الصاوي، وعدد من نجوم الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتدور أحداث الفيلم حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم.
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ولاد-رزق

فيلم «ولاد رزق 2» يتخطى 7 ملايين جنيه فى يومين فقط

حقق الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق أمس الجمعة، إيرادات بلغت 4 ملايين، و8 آلاف و354 جنيها وذلك فى ثاني يوم عرض له، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم فى يومين 7 ملايين و703 آلاف و729 جنيها ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم ابتداء من اليوم وخلال أيام عيد الأضحى. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.
أحمد داوود

داوود: لم أستعن بدوبلير..وضيوف الشرف قوة «ولاد رزق2»

يسجل الفنان أحمد داوود حضوره فى موسم عيد الأضحي بفيلم "ولاد رزق2- عودة أسود الأرض"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فى موسم منتصف العام بفيلم "122"، مع الفنان طارق لطفي. ويشارك فى بطولة "ولاد رزق" أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، خالد الصاوي، وعدد من نجوم الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتدور أحداث الفيلم حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم.
عمرو يوسف وكندة علوش

عمرو يوسف دون زوجته في عرض «ولاد رزق2».. ما السبب؟

فى الوقت الذى حرصت فيه الفنانة أصالة على حضور العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» الذي ينافس خلال موسم عيد الأضحى المقبل، من أجل مساندة ودعم زوجها المخرج طارق العريان، وأيضا الفنانة علا رشدي التي جاءت بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود، تغيبت الفنانة كندة علوش عن العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس، الأربعاء، فى إحدى السينمات بأكتوبر، وظهر زوجها الفنان عمرو يوسف بمفرده، دون زوجته، التي أصبح ظهورها نادرا جدا منذ أن وضعت ابنتهما في نوفمبر 2018، ويبدو أنها حريصة على أن تمضى كل وقتها مع ابنتها.
ولاد-رزق

العريان: واجهنا هذه الصعوبات خلال تصوير «ولاد رزق2»

عقد مؤتمر صحفي لصناع فيلم أولاد رزق الجزء الثاني، اليوم الأربعاء، حيث حرص على حضوره مخرج العمل، طارق العريان، الذي تحدث عن كواليس الفيلم، معبرًا في بداية حديثه، عن سعادته بطرح الجزء الجديد من "ولاد رزق"، والذي يحمل عنوان "عودة أسود الأرض"، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنهم بذلوا فيه مجهودا كبيرا؛ لأن نجاح الجزء الأول كان مسئولية كبيرة على فريق العمل كله؛ ما جعلهم يحرصون على أن يخرج الجزء الثاني بنفس الصورة الجيدة، متمنيا أن يحقق نفس الجماهيرية التي حازها سابقه.
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