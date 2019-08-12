20 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في 4 أيام

تحرير:التحرير ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

ولاد رزق

حقق الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق - عودة أسود الأرض" أمس الأحد أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 8 ملايين و401 ألفا و929 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في نحو 4 أيام عرض فقط نحو 20 مليونا و400 ألف جنيه. الفيلم من بطولة: «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين» تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي، ومن المفاجآت التي يحملها الفيلم هي ظهور الفنانة أصالة نصري ضيف شرف بالفيلم إلى جوار غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة.

فيلم «ولاد رزق 2» يأتي استكمالا لأحداث الجزء الأول، الذي عرض قبل 4 سنوات، وتدور أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين قرروا أن يبتعدوا عن السرقة والجريمة، لكنهم يعودون إليها مرة أخرى، من أجل تحسين ظروفهم. وأقيم الأربعاء الماضي العرض الخاص للفيلم فى إحدى السينمات بـ6 أكتوبر، بحضور كل من: «أحمد