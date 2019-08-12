رياضة

بعد تعرضه لنزيف بسبب صلاح.. فاولر: «الأمر كان يستحق»

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يرى الفتى الصغير لويس فاولر أن الأمر كان يستحق العناء بعدما التقط صورة مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، بعدما تعرض لنزيف في الأنف. فاولر ركض رفقة شقيقه إسحاق تجاه سيارة محمد صلاح، قبل أن يصطدم بعمود إضاءة ويسقط مصابا، ولاحظ صلاح ذلك الموقف وعاد للتأكد من سلامة الفتى الصغير. وتداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي صورة الطفل رفقة محمد صلاح خارج مقر تدريبات ليفربول، وقال الطفل الصغير في أثناء لقاء تليفزيوني: "أعتقد أن صلاح لاعبي المفضل، لقد كان دائما لاعبي المفضل، بل ازداد الأمر الآن.. أعتقد أن الأمر كان يستحق لمقابلة محمد صلاح".
لويس أشار إلى أن محمد صلاح عاد من أجل التأكد من سلامته، ليسأله عن سبب ركضه بتلك السرعة، وقال لويس إن لديه موعدا لإعادة علاج أنفه بعدما عانى من الألم بعد الحادث. وشكر جو كوبر زوج والدة الطفل الذي أصاب نفسه في محاولة للتصوير مع محمد صلاح، الملك المصري على موقفه مع الطفل، حيث كتب كوبر على تويتر: "أشكرك
اقرأ المزيد
جوسفالدو-فيريرا (3)

الطيب عن عودة فيريرا للزمالك:«الرئيس بدأ عهدا جديدا»

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على أنباء اقتراب عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة نادي الزمالك، مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020)، علمًا بأن فيريرا قاد الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ونشر رئيس القلعة البيضاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا".
عمرو-بركات

رسميًا.. عمرو بركات ينضم إلى الجونة بشكل نهائي

تعاقد عمرو بركات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع فريق الجونة بشكل نهائي في إطار تدعيمات الفريق الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لموسم (2019-202)،. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: "نرحب بلاعبنا الجديد عمرو بركات الذي ينضم بشكل نهائي من النادي الأهلي". عمرو بركات كان قد انتقل للنادي الأهلي قبل موسمين، إلا أنه عانى من قلة المشاركات قبل أن تتم إعارته لنادي سموحة في الموسم الماضي، ليرحل في الصيف الحالي بشكل نهائي عن القلعة الحمراء.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (8)

منتخب الناشئين يواجه المجر في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، في تمام الساعة 12.30، نظيره المجر، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح‎ (2)

محمد صلاح أفضل مهاجم في ليفربول بالقرن الـ21

تربع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على قائمة أفضل مهاجمي الفريق الإنجليزي في القرن الـ21، متفوقا على السباعي «لويس سواريز- روبي فاولر- مايكل أوين- فرناندو توريس- ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- دانييل ستوريدج» على الترتيب. وأرجع التقرير تفوق صلاح إلى الأرقام القياسية التي حققها خلال الفترة الماضية، رغم أنه لم يلعب سوى موسمين فقط، وشارك صلاح في 105 مباريات نجح خلالها في تسجيل 71 هدفا، بمعدل 0.68 هدف في كل مباراة، كما أسهم في تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى بعد غياب استمر 13 عاما.
محمد صلاح

بيانات جديدة بسبب العنصرية ضد محمد صلاح

أصدرت شرطة مقاطعة ميرسيسايد الإنجليزية بيانا بشأن واقعة العنصرية ضد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن تعرض صلاح لهجوم عنصري من قبَل أحد مشجعي إيفرتون عبر تويتر. وقال بيان شرطة مقاطعة ميرسيسايد: "نحن على دراية بتغريدة عنصرية نُشرت في ما يتعلق بلاعب كرة قدم في ليفربول، وشاركها الآخرون، وسنحقق في الأمر، ولن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال ومع الذين يستخدمون الإنترنت لاستهداف الآخرين، والذين يرتكبون جريمة جنائية مثل جريمة الكراهية عند القيام بذلك، يحتاجون إلى فهم أنهم ليسوا خارج نطاق القانون".
محمد صلاح

الخشت: محمد صلاح تبرع بـ3 ملايين دولار لمعهد الأورام

كشف محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن دعم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي للمعهد القومي للأورام بعد العملية الإرهابية الخسيسة التي وقعت أول أمس، حيث أكد الخشت في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء لقناة "DMC" أن محمد صلاح تبرع بمبلغ مالي 3 ملايين دولار لصالح دعم وترميم المعهد القومي للأورام وهو ما يعادل 54 مليون جنيه مصري. وأضاف محمد عثمان الخشت خلال تصريحاته أن محمد صلاح دائمًا ما يثبت وطنيته بوقوفه بجانب مصر في أشد الأوقات.
صلاح

لوكا مودريتش يدعم محمد صلاح أمام لوفرين

تجمع ديان لوفرين، مدافع ليفربول، علاقة صداقة قوية بزميله محمد صلاح، فقد نشر الدولي الكرواتي في أكثر من مرة بعض الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر صلابة العلاقة بينهما. ولا يتردد صلاح في التفاعل مع رسائل لوفرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن قاعدة كبيرة من متابعي صلاح ترغب دائمًا في مشاهدة الجانب الآخر من حياة اللاعب الذي ينشر سحره فوق الملاعب. ونشر لوفرين مؤخرًا، على حسابه بإنستجرام، صورة له برفقة صلاح، وهما يلعبان تنس الطاولة. وعلق الدولي الكرواتي على الصورة قائلا: "حسنا، لقد انهزمت بـ 1-0 لفائدة صلاح، لكن اليوم، هو يوم الانتقام".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org