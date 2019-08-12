«أضاحي العيد» تقطع أيادي 30 جزارا في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

أضحية - أرشيفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الاثنين، حصيلة الجزارين «ضحايا» ذبح الأضاحي ممن استقبلتهم مستشفيات المحافظة خلال يومي العيد، حيث بلغ العدد الإجمالي ثلاثين حالة من عدة قرى بأنحاء المحافظة، جميعهم مصابون بجروح قطعية في اليدين وإصابات طفيفة بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك أثناء قيامهم بعملية ذبح الأضاحي، والتي انطلقت فور صلاة عيد الأضحى، صباح أمس الأحد، فيما جرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، والتصريح بخروجهم جميعًا فور تلقي الإسعافات اللازمة.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «بلبيس» المركزي، بوصول عشر حالات، جميعها لجزارين مصابين بجروح قطعية في اليدين، بالإضافة إلى إصابات طفيفة بأنحاء متفرقة بالجسد. وتبين أن الإصابات حدثت جميعها أثناء قيامهم



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «بلبيس» المركزي، بوصول عشر حالات، جميعها لجزارين مصابين بجروح قطعية في اليدين، بالإضافة إلى إصابات طفيفة بأنحاء متفرقة بالجسد.



وتبين أن الإصابات حدثت جميعها أثناء قيامهم بذبح الأضاحي، أمس الأحد، فيما تبين أن بعضهم لا يزال حديث الخبرة بمجال الجزارة والذبح، فيما جرى إسعافهم والتصريح لهم بالخروج.



وارتفعت الحصيلة صباح اليوم الاثنين، باستقبال عدة مستشفيات لـ 20 حالة إصابة أخرى، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم جميعًا والتصريح بخروجهم فور تحسن حالتهم وإسعافهم.









