جريمة

«أضاحي العيد» تقطع أيادي 30 جزارا في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
أضحية - أرشيفية
أضحية - أرشيفية
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الاثنين، حصيلة الجزارين «ضحايا» ذبح الأضاحي ممن استقبلتهم مستشفيات المحافظة خلال يومي العيد، حيث بلغ العدد الإجمالي ثلاثين حالة من عدة قرى بأنحاء المحافظة، جميعهم مصابون بجروح قطعية في اليدين وإصابات طفيفة بأنحاء متفرقة بالجسد، وذلك أثناء قيامهم بعملية ذبح الأضاحي، والتي انطلقت فور صلاة عيد الأضحى، صباح أمس الأحد، فيما جرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، والتصريح بخروجهم جميعًا فور تلقي الإسعافات اللازمة.
كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «بلبيس» المركزي، بوصول عشر حالات، جميعها لجزارين مصابين بجروح قطعية في اليدين، بالإضافة إلى إصابات طفيفة بأنحاء متفرقة بالجسد. وتبين أن الإصابات حدثت جميعها أثناء قيامهم
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انقلاب سيارة ملاكي بأسرة كاملة في ترعة بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الاثنين، بإصابات بالغة وكسور متفرقة بسبب حادث انقلاب سيارتهم الملاكي في ترعة على طريق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد سائق السيارة. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة بسقوط سيارة داخل ترعة قرية كفر الترعة القديم التابعة لدائرة المركز، وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري لانتشالهم وتوصيلهم إلى مستشفى شربين المركزي.
طلاق

خيرها بين حياتها معه وزيارة أمها فقررت «خلعه»

تعتبر نفسها مطلقة منه، ولم لا وهو إنسان شديد الغضب، كثير القسم عليها بيمين الطلاق، حتى أن طاعتها له وبرها لقسمه جعله يتمادي فى الأمر إلى درجة أوصلتها للرعب وكراهية حياتها الزوجية، وكراهية هذا الزوج الذى لم تعد تشعر بالأمان معه، وتدهورت حالتها الصحية بما جعلها تفكر فى اقتحام ما يقلقها، وإيقاع يمين طلاقه بما يجعل الأمر منتهيا بينهما، وإقرار طلقة بائنة يتعلم منها أن يملك لسانه ولا يجعل يمين الطلاق كلمة سهلة يرسلها فى أتفه الأمور، لكنه جادلها وأنكر قصده تطليقها بما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
سرقة

في 6 خطوات.. تعمل إيه لو محفظتك اتسرقت؟

قد تصيبك صدمة جراء تعرضك لحادث سرقة أو فقدان محفظتك، وأول ما يتبادر إلى ذهنك حينها، كيف ستستخرج من جديد كل هذه الأوراق الثبوتية، بما فيها بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة السيارة أو كروت البنك (الفيزا) التي تتعامل معها، سواء في توفير الأموال بها أو البطاقات الشرائية، أو تلك البطاقات التي يستخدمها فقط للحصول على مرتبه، أو أى متعلقات ومستندات تهمك، ويصاب الإنسان بحالة من الحيرة والحزن تتملكه جراء فقدان أى من تلك المستندات والأوراق الثبوتية، ناهيك بمبلغ مالي من الوارد أن تكون محتفظا به داخل محفظتك.
جثة-فى-شقة

طعنة بالقلب قتلت صاحب «الجيم» في «وقفة العيد»

تباشر نيابة حلوان الكلية تحقيقاتها في واقعة مقتل عبد الرحمن العزب، صاحب صالة «جيم» بطعنات من متدرب، ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه، صاحب الجيم، وشهرته «نانو»، طلب من المتدربين دفع قيمة الاشتراك الشهري، وقيمته 250 جنيها، وما إن طلب من المتدرب بالصالة، "عمرو.س"، دفع المبلغ رفض محتدًا عليه، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، قبل أن تأمر النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
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قوات-الداخلية (1)

قبضة أمنية بشوارع القاهرة والجيزة في أول أيام العيد

رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد داخل كل القطاعات الشرطية، اليوم الأحد، للمرور باحتفالات عيد الأضحى بسلام، وعززت الأجهزة الأمنية من وجودها في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، ودفعت بعناصر قتالية للمرور بأيام الأعياد دون حدوث ما يعكر صفو الشارع المصري، ووجهت قيادات الوزارة مديري الأمن باتخاذ اللازم إجرائيا لبدء تنفيذ خطة الوزارة الموضوعة سلفا لتأمين احتفالات العيد، وحثتهم على توخي الحذر للحفاظ على الأمن والنظام بالشوارع والميادين خلال أيام العيد.
القبض-على-متهم

فني إلكترونيات يمزق جسد سائق بسبب مياه «نظافة العيد»

مزق فني إلكترونيات جسد سائق بمطواة فى شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ومياه الغسيل ونظافة الشقة بمناسبة عيد الأضحى. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الأهالي، بحدوث مشاجرة، أسفرت عن مصاب بشارع الترعة البولاقية – عزبة السماع – منشية الحرية – دائرة القسم، وتم نقله لمستشفى ناصر العام وتحويله لمستشفى معهد ناصر وتم حجزة للعلاج.
زواج- القاصرات

النيابة تستدعي الأب والعريس لمنع زواج طفلة بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا باستدعاء والد الطفلة «ريهام» بنت الثالثة عشر بيعًا، والذي حدد موعدًا لزفافها ثالث أيام عيد الأضحى بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما أمرت النيابة كذلك باستدعاء «العريس» وطلبت إعداد تقرير من لجنة حماية الطفل حول الواقعة وملابساتها؛ بعدما أبلغت لجنة الحماية عن تفاصيل اتفاق المتهمان على زواج الثاني من طفلة الأول قبل بلوغها السن القانونية للزواج.
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إصابة 4 أشخاص في انفجار «أنبوبة» داخل مقهى بالشرقية

أصيب أربعة أشخاص بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل مقهى شعبي «قهوة» كانوا يجلسون بها بدائرة قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، حيث جرى السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية بالشرقية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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