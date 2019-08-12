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تشييع جنازة شقيقة مكرم محمد أحمد بالمنوفية

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
شيع المئات من أهالي مدينة «منوف» بمحافظة المنوفية جنازة فوزية محمد أحمد الشقيقة الصغرى للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عمر ناهز الـ 65 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. و"فوزية" هي الأخت الرابعة في ترتيب أشقاء مكرم، وتمت صلاة الجنازة عليها في مسجد الإسلامية بمدينة منوف وسط تكثيف أمني من قبل قوات الشرطة، بمشاركة جموع كبيرة من أهالي المدينة.
ومن المقرر أن تقيم العائلة عزاءين للفقيدة العزاء الأول بمسجد العائلة بوسط مدينة منوف بحضور مكرم محمد أحمد، على أن يقام عزاء آخر مساء الجمعة القادمة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
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مصر تفوز بعضوية مكتب مجلس وزراء الإعلام العرب

حصلت جمهورية مصر العربية، على عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، باكتساح التصويت في الانتخابات، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتقدم لها 4 دول هي "مصر والعراق وليبيا واليمن"، وحصلت مصر على 16 صوتا من إجمالي 20 صوتا. كانت أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب قد انطلقت بأحد فنادق القاهرة، بحضور رفيع المستوى من وزراء الإعلام العرب والوفود المصاحبة، وبمشاركة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
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