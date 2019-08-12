رياضة

لامبارد ردًا على مورينيو: «لا أهتم بكلام الآخرين»

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
شن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، هجوما لاذعا على البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد انتقاد الأخير له عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها البلوز أمام مانشستر يونايتد (4-0) على استاد أولد ترافورد، في المباراة الأولى لهما في «البريميرليج». وزعم مورينيو، الذي يعمل الآن محللا في شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن لامبارد كان بمقدوره أن يختار تشكيلة أكثر خبرة، قائلا: «إذا كان بإمكان كانتي اللعب لمدة 30-35 دقيقة، فكان ينبغي الدفع به أساسيا، وفي تقديري أنه كان لدى تشيلسي إمكانية اللعب بلاعبين أكثر خبرة، وماركوس ألونسو كان على دكة البدلاء، وكانتي وجيرود أيضا».
رد لامبارد جاء قويا حيث سأل مستنكرا: "هل قال إن أداء ماونت لم يعجبه؟ هل قال ماسون ماونت؟.. لا يمكنني أخذ اللاعبين من الغرفة الطبية للملعب، سواء كانوا خبراء أو لا، وكنا الفريق الأفضل من 45 لـ60 دقيقة خلال المباراة، وتلقينا 4 أهداف بسبب أخطاء فردية، ومنحنا الفوز لمانشستر يونايتد". وأكد لامبارد: "لا نهتم
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منتخب الناشئين يتغلب على المجر في مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الإثنين، على نظيره المجر، (31-24)، على ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار الجولة الخامسة والأخيرة لحساب المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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بعد تعرضه لنزيف بسبب صلاح.. فاولر: «الأمر كان يستحق»

يرى الفتى الصغير لويس فاولر أن الأمر كان يستحق العناء بعدما التقط صورة مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، بعدما تعرض لنزيف في الأنف. فاولر ركض رفقة شقيقه إسحاق تجاه سيارة محمد صلاح، قبل أن يصطدم بعمود إضاءة ويسقط مصابا، ولاحظ صلاح ذلك الموقف وعاد للتأكد من سلامة الفتى الصغير. وتداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي صورة الطفل رفقة محمد صلاح خارج مقر تدريبات ليفربول، وقال الطفل الصغير في أثناء لقاء تليفزيوني: "أعتقد أن صلاح لاعبي المفضل، لقد كان دائما لاعبي المفضل، بل ازداد الأمر الآن.. أعتقد أن الأمر كان يستحق لمقابلة محمد صلاح".
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فرانك لامبارد (6)

لامبارد يكشف أسباب الهزيمة القاسية من مانشستر

علق فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، على خسارة اليوم برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، فى أولى مبارياته مع البلوز فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "هناك 4 أخطاء تسببت في الأهداف، لكننا سيطرنا على معظم مجريات اللقاء في الشوط الأول، وضربنا العارضة بتسديدتين، لدينا قرارات خاطئة على مستوى الدفاع". وأكمل لاعب تشيلسى السابق: "مانشستر يونايتد يعتمد على الهجمات المرتدة، يمتلكون السرعة وإذا أعطيتهم الفرصة سيهاجمونك".
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي برباعية

اكتسح فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي برباعية نظيفة، فى قمة الجولة الحالية من مواجهات بطولة الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الأول من عمر البريميرليج، وسجل لصالح الشياطين الحمر كل من ماركوس راشفورد هدفين وهدف لكل من مارسيال ودانيال جيمس. وبهذا الفوز يحصد اليونايتد بقيادة المدير الفنى أوله جونار سولشاير أول ثلاث نقاط مستحقة فى أولى مبارياته فى البريميرليج، بينما يظل تشيلسى بقيادة الإنجليزى فرانك لامبارد لاعب البلوز السابق بدون نقاط.
لوكاكو (1)

سولسكاير: لوكاكو أحد أفضل مهاجمي العالم

أكال أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، المديح لمهاجم الشياطين الحمر السابق، الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي رحل لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الشياطين الحمر أمام تشيلسي. وقال سولسكاير: "لقد حان الوقت الآن لروم (لوكاكو) للذهاب، لأنني أعتقد أننا حصلنا على صفقة جيدة. إنه سعيد بذلك، وأعتقد أن كلا الطرفين أنهى تلك الصفقة كما ينبغي. أصيب روم لفترة من الوقت هذا الموسم ولم يشارك، لذا آمل أن يحصل على بداية جيدة في إنتر ميلان".
بوجبا‎

سولسكاير يتحدث عن رحيل سانشيز وجاهزية بوجبا وماجواير

أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، جاهزية نجمي الفريق بول بوجبا وهاري ماجواير، للمشاركة مع الفريق أمام تشيلسي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، الذي سيقام يوم الأحد المقبل، على استاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وقال سولسكاير: "بول بوجبا كان رائعًا لقد قلت دائماً في كل مرة يتم سؤالي عن بول، عندما يحضر ليلعب، فإنه يكون رائعاً للغاية، بوجبا كما هو دائمًا، تعامله كان وما زال عظيمًا عند دخوله، عندما يلعب، عندما يتدرب، إنه رائع بأتم معنى الكلمة".
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