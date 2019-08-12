إيران: أمريكا حولت الخليج لعلبة كبريت قابلة للاشتعال

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

جواد ظريف

في تصعيد جديد من قبل الجانب الإيراني تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية أزمة مياه الخليج، خرج محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني من قطر خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة، مهددا بقوله «أمن مياه الخليج مسؤولية إيران ودول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية.. القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، مهزومة مسبقًا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة». واتهم "ظريف" الولايات المتحدة بتحويل منطقة الخليج إلى «علبة كبريت قابلة للاشتعال».

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن« إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أميركا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال»، مؤكداً على أن مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. ويأتى هذا في الوقت الذى صرح «إسحاق جهانغيري» النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية،