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إيران: أمريكا حولت الخليج لعلبة كبريت قابلة للاشتعال

١٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
جواد ظريف
جواد ظريف
في تصعيد جديد من قبل الجانب الإيراني تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية أزمة مياه الخليج، خرج محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني من قطر خلال لقائه نظيره القطري في الدوحة، مهددا بقوله «أمن مياه الخليج مسؤولية إيران ودول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية.. القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، مهزومة مسبقًا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة». واتهم "ظريف" الولايات المتحدة بتحويل منطقة الخليج إلى «علبة كبريت قابلة للاشتعال».
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن« إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أميركا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال»، مؤكداً على أن مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. ويأتى هذا في الوقت الذى صرح «إسحاق جهانغيري» النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية،
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الرئيس-السيسى

السيسي للشباب أنتم سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحيه والتقدير للشباب المصري بمناسبة اليوم العالمي للشباب حيث كتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلاً: «في اليوم العالمي للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة ، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة»، ويأتى هذا بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للشباب.
جبل عرفات

وزير الري: لا حالات وبائية بين الحجاج المصريين

قال رئيس البعثة الرسمية للحج الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن البعثة الطبية لم تكتشف أي حالات وبائية بين الحجاج المصريين حتى الآن وأن البعثة تقدم مجهودات كبيرة من أجل المحافظة على صحة الحجاج المصريين،مضيفاً:تم تصعيد 10 حالات مرضية إلى عرفات بسيارات الإسعاف المجهزة وتم تمكينهم من أداء المناسك، بالإضافة إلى توفير سيارات مجهزة لمتحدي الإعاقة وذويهم لأداء المناسك. وأشار إلى أن، الوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف والمرافقين لبعثات الحج أسهموا بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الحجاج بتوعيتهم بالرخص المتاحة لهم في أداء مناسك الحج.
أحمد-وزينب

«آسفين».. أحمد وزينب يعتزلان السوشيال ميديا

نشر اليوتيوبر "أحمد حسن" وزوجته "زينب" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذران للشعب المصري على ما بدر منهما خلال الأيام الماضية، ويعلنان عن اعتزالهما السوشيال ميديًا نهائياً بعدما تعرضًا إلى هجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل على خلفية اتهامهما باستغلال طفلتهما الرضيعة، لتحقيق العديد من المشاهدات على موقع اليوتيوب والتربح من خلالها، حيث قال« مش هنزل فيديوهات تاني.. مش هنزل صور تاني.. مش هنعمل أى حاجة في حياتنا تاني شكراً ليكم جداً وإحنا آسفين جدا»
رمى-الجمارات-

بعثة الحج: لم نرصد مخالفات في مشعر منى حتى الآن

أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة مجدى شلبي رئيس بعثة الحج السياحي، أن اللجنة لم ترصد أى مخالفات في مشعر منى حتى الآن، وأن اللجنة قامت بتسكين حجاج السياحة في كل المخيمات المخصصة لهم، عدا حالة وحيدة شهدت محاولة دخول مجموعة من حجاج الفرادي في مخيم «19» التابع لإحدى الشركات السياحية، ولكن تم منعهم وتسكين الحجاج المتعاقدين مع تلك الشركة؛ ولم يحدث أي تفاقم للمشكلة. وأوضح شلبي من داخل مشعر منى أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وجهت باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام؛ وتطبيق الضوابط من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله.
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سفن-حربية إيرانية

أمريكا: إيران اخترقت نظام «GPS» في الخليج

حذرت الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية سفن الشحن التجارية من تهديدات إيرانية في مضيق هرمز والخليج، بعد أن أبلغت سفن عن اختراق في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" الخاص بها، بحسب "روسيا اليوم". وأفادت الإدارة، بوجود تقارير أخرى تتحدث عن "كيانات مجهولة تزعم أنها سفن حربية أمريكية أو تابعة للتحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة لتأمين حركة الملاحة". وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة بيانا، جاء فيه أن السفن "أبلغت عن حدوث تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي GPS، و عمليات تشويش على الاتصالات الأخرى".
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صحف سعودية: طهران تتحدى التحركات لضمان أمن الممرات

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت انتهاكات إيران مانشيتات الصحف. في افتتاحيتها ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران تحدت أمس، التحركات الدولية الساعية لضمان أمن الممرات المائية في الخليج، فيما أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية حرية الملاحة البحرية في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي لردع أي مساس بها. وقال وزير الخارجية الإيراني أمس، إن بلاده "لا تسعى للمواجهة، لكن لدينا ساحل بطول 1500 ميل على الخليج؛ هذه مياهنا وسوف نحميها".
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روحاني: مستعدون للتفاوض مع أمريكا.. ولن نستسلم

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، إذ أنها لم ولن تضيع فرصة التفاوض معها، كما أنها لن تستسلم في أي مفاوضات، فإيران مستعدة لمفاوضات عادلة وقانونية تحفظ عزتها، مضيفا: "كنا ولا نزال نحافظ على أمن الخليج ومضيق هرمز والمحيط الهادي ومضيق باب المندب، مضيق هرمز ليس مكانا لانتهاك قوانين الملاحة البحرية والتهاون بها، ولن نسمح بالإخلال بقوانين مضيق هرمز، واحتجاز الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية خطوة قوية ومهنية".
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أول تعليق من إيران على التحالف الدولي لحماية الخليج

قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن، مضيفا: "لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن، وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية. ودعت بريطانيا، أمس الإثنين، إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني، في واقعة وصفتها لندن بأنها قرصنة دولة في الممر المائي الاستراتيجي.
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