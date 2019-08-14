ما الذي يفعله الملح في جسم الإنسان؟

أحد الأدوار المهمة للصوديوم في الجسم هو المساعدة في موازنة السوائل، لكن استهلاك الكثير من الأملاح يؤدي إلى الاحتفاظ بالمياه داخل الجسم لفترات طويلة

تحرير:مي فؤاد ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

الملح

يستخدم الملح في جميع عمليات طهي الطعام، لأنه يعطي مذاقًا خاصًّا لكل طبق تتناوله في أي وقت، ولكن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى أضرار صحيّة لا رجعة فيها. على الرغم من اتباع معظم الأشخاص الأنظمة الغذائية الصحية؛ مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، فإن المعظم -على الأرجح- يتناول الكثير من الملح، وتوصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك نحو 1500 مجم يوميا فقط من الملح، ولكن معظم الناس يستهلكون أكثر من ضعف هذا الكم، حسب موقع "health 24".

أحد الأدوار المهمة للصوديوم في الجسم هو المساعدة في موازنة السوائل، لكن استهلاك الكثير من الأملاح يؤدي إلى الاحتفاظ بالمياه داخل الجسم لفترات طويلة. قالت إيمي غورين، إخصائية التغذية: "أحد أكبر الأعراض الجانبية قصيرة الأجل لتناول الكثير من الصوديوم هو الانتفاخ والتورم"، مشيرة إلى زيادة الوزن حتى بضعة