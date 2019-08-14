ما الذي يفعله الملح في جسم الإنسان؟

أحد الأدوار المهمة للصوديوم في الجسم هو المساعدة في موازنة السوائل، لكن استهلاك الكثير من الأملاح يؤدي إلى الاحتفاظ بالمياه داخل الجسم لفترات طويلة
يستخدم الملح في جميع عمليات طهي الطعام، لأنه يعطي مذاقًا خاصًّا لكل طبق تتناوله في أي وقت، ولكن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى أضرار صحيّة لا رجعة فيها.
على الرغم من اتباع معظم الأشخاص الأنظمة الغذائية الصحية؛ مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، فإن المعظم -على الأرجح- يتناول الكثير من الملح، وتوصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك نحو 1500 مجم يوميا فقط من الملح، ولكن معظم الناس يستهلكون أكثر من ضعف هذا الكم، حسب موقع "health 24".
أحد الأدوار المهمة للصوديوم في الجسم هو المساعدة في موازنة السوائل، لكن استهلاك الكثير من الأملاح يؤدي إلى الاحتفاظ بالمياه داخل الجسم لفترات طويلة.
قالت إيمي غورين، إخصائية التغذية: "أحد أكبر الأعراض الجانبية قصيرة الأجل لتناول الكثير من الصوديوم هو الانتفاخ والتورم"، مشيرة إلى زيادة الوزن حتى بضعة
أحد الأدوار المهمة للصوديوم في الجسم هو المساعدة في موازنة السوائل، لكن استهلاك الكثير من الأملاح يؤدي إلى الاحتفاظ بالمياه داخل الجسم لفترات طويلة.
قالت إيمي غورين، إخصائية التغذية: "أحد أكبر الأعراض الجانبية قصيرة الأجل لتناول الكثير من الصوديوم هو الانتفاخ والتورم"، مشيرة إلى زيادة الوزن حتى بضعة جرامات في الليلة بعد تناول وجبة دسمة ومليئة بالأملاح.
أكدت غورين: "قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم إلى تعريضك لخطر كبير من المشكلات الصحية، منها الصداع المتكرر أو حصوات الكلى، التي تعد أمثلة قليلة مقارنةً بما تسببه الأملاح في جسم الإنسان".
أضافت غورين: "مع مرور الوقت، يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأعراض وضوحًا، وهو أحد الأعراض التي يجب الانتباه إليها، حتى إن كنت تعتبر نفسك بصحة جيدة، فارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي لوفاة النساء في الولايات المتحدة، وهو إحدى المشكلات الصحية الأكثر شيوعا".
ماذا يمكنك أن تفعل إذا أكلت الكثير من الملح؟
لإحداث التوازن في جسمك مرة أخرى، تناول الأطعمة التي تعد مصادر جيدة للبوتاسيوم، وهي طريقة تساعد على المدى الطويل عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مستويات ضغط دم صحية، حسبما أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فيعمل البوتاسيوم كقوة معارضة للصوديوم، ويخفض ضغط الدم.
على الرغم من أن تناول الموز والبطيخ يوفر مصادر ممتازة للمعادن، فإنهما ببساطة يزيدان من الوزن بصورة كبيرة.
أشارت غورين إلى أن 11% فقط من الصوديوم الذي تتناوله يوميا يكون مصدره الملح في المقام الأول.
ما الطرق الذكية لخفض الملح؟
لن تضطر إلى حساب كل ملليجرام من الصوديوم، أو تناول طعام لطيف.
الحقيقة هي أن الصوديوم شيء يحتاج إليه جسمك للحصول على وظائف مناسبة للعضلات والأعصاب، كما أنه يعد من التوابل التي تعزز نكهة الأطعمة.
لكنها ليست الطريقة الوحيدة لجعل وجبات الطعام لذيذة عند الطهي، فتوصي غورين باستعمال توابل أخرى ذات نكهة عالية، مثل الثوم ومسحوق البصل، والفلفل الأحمر إذا كنت تحب الطعام الحار.
سيضيف عصير الليمون والخل نكهات مميزة إلى الأطعمة بدون ملح.
من المهم تناول الطعام الطازج قدر المستطاع، ويشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أكثر من 40% من الصوديوم المستهلك كل يوم يأتي من 10 أنواع من المواد الغذائية، بما في ذلك الخبز والبيتزا والحساء والوجبات الخفيفة (مثل المعجنات أو البسكويت) والجبن.
بغض النظر عن الأطعمة التي تشتريها، اقرأ المكونات لفهم مقدار ما ستحصل عليه من ملح الطعام في الوجبة الواحدة.
أكدت خبيرة التغذية الدكتورة ألكسندرا بيلوديدوفا، أن هناك مجموعة أسباب تدفعنا إلى تقليل كمية الملح التي نستخدمها يوميا قدر الإمكان، لأن الملح موجود عمليا في جميع المواد الغذائية (الخضراوات، الفواكه، اللحوم، المعجنات، وغيرها)؛ لذلك فإضافة الملح إلى الطعام ليست ضرورية، وإذا تخلينا نهائيا عن إضافة الملح إلى الطعام في أثناء الطهي، سوف نلاحظ تحسن مظهرنا الخارجي وحالتنا الصحية.
اقرأ أيضًا: جوجل تحذر 1.5 مليار مستخدم من برمجيات ضارة بأندرويد