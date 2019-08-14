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ما الذي يفعله الملح في جسم الإنسان؟

أحد الأدوار المهمة للصوديوم في الجسم هو المساعدة في موازنة السوائل، لكن استهلاك الكثير من الأملاح يؤدي إلى الاحتفاظ بالمياه داخل الجسم لفترات طويلة
تحرير:مي فؤاد ١٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
الملح
الملح
يستخدم الملح في جميع عمليات طهي الطعام، لأنه يعطي مذاقًا خاصًّا لكل طبق تتناوله في أي وقت، ولكن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى أضرار صحيّة لا رجعة فيها. على الرغم من اتباع معظم الأشخاص الأنظمة الغذائية الصحية؛ مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، فإن المعظم -على الأرجح- يتناول الكثير من الملح، وتوصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك نحو 1500 مجم يوميا فقط من الملح، ولكن معظم الناس يستهلكون أكثر من ضعف هذا الكم، حسب موقع "health 24".
أحد الأدوار المهمة للصوديوم في الجسم هو المساعدة في موازنة السوائل، لكن استهلاك الكثير من الأملاح يؤدي إلى الاحتفاظ بالمياه داخل الجسم لفترات طويلة. قالت إيمي غورين، إخصائية التغذية: "أحد أكبر الأعراض الجانبية قصيرة الأجل لتناول الكثير من الصوديوم هو الانتفاخ والتورم"، مشيرة إلى زيادة الوزن حتى بضعة
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طرق لشرب المياه

اجعله روتينا.. 5 طرق بسيطة لشرب الماء باستمرار

منذ عدة سنوات ويوصى الأطباء بشرب كميات كافية من المياه، من أجل الصحة العامة للجسم، خاصة وظائف الكبد والكليتين، ويقال دائمًا إن شرب كميات كافية من المياه يعادل بشرة صحية تتمتع بمعدلات عالية من النضارة والحيوية، وليس ذلك فقط، فهو يساعد أيضا في فقدان الوزن بشكل ملحوظ. ولكن قد يشعر العديد من الأشخاص بالملل عند تناول 2 لتر من المياه يوميا، فلتتخطى ذلك بسهولة، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لتجعل تناول المياه روتينا يوميا عليك الالتزام به، نقلا عن "health line".
فصيلة الدم

أول تحليل دم لتشخيص مرض الاضطرابات الهضمية

حدد العلماء المؤشرات الحيوية التي يمكن أن تشكل أساس أول اختبار للدم في العالم لمرض الاضطرابات الهضمية. اكتشف الباحثون، حسب صحيفة medical news today، أن التعرض للغلوتين لدى الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية، يسبب زيادة في بعض جزيئات الالتهابات في مجرى الدم والتي ترتبط بأعراض شائعة للمرض الذي يصيب الجهاز الهضمي ويسبب أضرارًا. تستغرق الطريقة الحالية لتشخيص مرض الاضطرابات الهضمية أسابيع أو أشهرا، كما تنطوي على اضطرار الناس إلى تناول الغلوتين وتجربة الآثار الجانبية المقلقة طوال ذلك الوقت؛ لذلك فإن فحص الدم يمكن أن يقطع ذلك الوقت لساعات.
التوحد (4)

سلوكيات طفلك خلال الأكل ربما تكون مؤشرا على التوحد

يعد إطعام الكثير من الأطفال هدفا صعب الوصول إليه في كثير من الأحيان، خاصةً أن الأمهات في المجتمعات العربية بالأخص، يحرصن على إطعام أطفالهن كثيرا. وجدت دراسة حديثة، حسب موقع health 24، أنه كلما كانت عادات الأكل عند الأطفال سيئة وشرهة، فقد يكون ذلك علامة على مرض التوحد. وكشفت دراسة جديدة عن أن سلوكيات الأكل غير التقليدية؛ مثل فرط الحساسية من أطعمة بعينها أو تناول الطعام دون البلع، كانت موجودة في نحو 70% من الأطفال المصابين بالتوحد، وهذه النسبة تعد 15 ضعف السلوكيات العادية الموجودة في أطفال التوحد.
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